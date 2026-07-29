La valigia perfetta delle vacanze? Si prepara così

fashion 29 luglio 2026

Cosa mettere in valigia per l’estate 2026, tra costumi, abiti, scarpe e accessori: gli abbinamenti più intelligenti per uno stile impeccabile in vacanza

Di Claudia Ricifari

Quando arriva il momento di preparare la valigia per le vacanze, puntualmente si creano dubbi e incertezze. Si valutano tutte le possibili situazioni e occasioni che potrebbero capitare e inesorabilmente si finisce con il voler mettere dentro il bagaglio ben più del necessario. Per questo abbiamo pensato di fare cosa gradita, con una serie di suggerimenti per preparare la valigia perfetta, con tanto di abbinamenti pensati sulla base delle tendenze dell’estate 2026. Must-have: almeno un capo di lino La freschezza impalpabile e la texture naturale dei capi in lino per l'estate 2026 rappresentano l'essenza stessa del guardaroba da vacanza. Un tessuto nobile, che si adatta con disinvoltura alle temperature più calde, regalando un’immediata sensazione di leggerezza e libertà. La selezione ideale da mettere in valigia include coordinati fluidi e, soprattutto, una ricercata selezione di vestiti in lino, perfetti da indossare durante un pranzo vista mare o per un aperitivo al tramonto. La camicia, poi, è irrinunciabile perché in grado di prestarsi a più look. Sopra un costume intero per la golden hour sulla spiaggia o in barca, annodata in vita sopra un pantalone come top da giorno.

Street Style - Credits: Getty Images

Shorts di jeans e bermuda sartoriali La praticità incontra il design contemporaneo nella scelta dei pantaloni corti. Gli intramontabili shorts in jeans per l'estate 2026 rimangono il punto di riferimento per i look da giorno più disinvolti, perfetti se abbinati a camicie oversize lasciate aperte con il bikini o sbottonate fino al petto. Quando la meta richiede un tocco di rigore in più, subentrano i bermuda di tendenza, caratterizzati da tagli sartoriali, pinces e lunghezze sofisticate che sfiorano il ginocchio.

Dalle passerelle PE26: da sinistra mise di Fendi, Courrèges, Calvin Klein, Zomer e Balmain - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il potere essenziale della t-shirt bianca Elemento cardine di ogni teoria sul perfetto guardaroba delle vacanze (ma non solo), la maglietta candida si rivela il passe-partout definitivo. Saper abbinare la t-shirt bianca permette di moltiplicare le opzioni di outfit con un ingombro minimo in valigia. Sotto un blazer leggero per le serate ventilate, o infilata in una gonna pareo per il pomeriggio, definisce un lusso rilassato e incredibilmente chic.

Street Style - Credits: Getty Images

Il fascino fluido dell'abito chemisier Pratico, versatile e intrinsecamente raffinato, l'abito a camicia risolve ogni dilemma di stile dall'alba al chiaro di luna. Scegliere un chemisier lungo e chic per l'estate significa puntare su un capo che scivola accarezzando la silhouette e slanciandola. Può essere indossato morbido per una passeggiata sul bagnasciuga oppure strizzato in vita da una cintura in cuoio o in rafia per una cena formale.

Dai look street style di Milano, uno chemisier in cotone bianco con cintura corsetto - Credits: Getty Images

Il pigiama, ma per uscire Un peccato relegarlo alla sola camera da letto. Il confine tra abbigliamento da notte e look da giorno si fa sempre più sottile. Ispirato alle atmosfere dei resort più esclusivi, il pigiama come outfit estivo si impone come scelta sofisticata. Completi in seta stampata o in cotone leggerissimo, composti da pantaloni fluidi e camicie coordinate, offrono un'eleganza rilassata e un comfort impareggiabile per le serate estive.

Street Style - Credits: Getty Images

Il ritorno delle espadrillas e il minimalismo dei sandali Le scarpe estive devono saper coniugare estetica e comodità. Nella nostra valigia ideale non possono mancare le classiche espadrillas, perfette per richiamare le atmosfere della costa mediterranea. Per i momenti più eleganti o per le calde serate urbane, dominano invece i sandali, caratterizzati da listini sottili e silhouette geometriche estremamente pulite.

Street Style - Credits: Getty Images

Costumi da bagno da indossare all day long Il beachwear supera la sua funzione originaria per integrarsi pienamente nei look quotidiani. I nuovi modelli di bikini per l'estate presentano tagli così curati da poter essere utilizzati come eleganti top sottogiacca, seguendo la tendenza invernale che vedeva la lingerie protagonista. Al contempo, il carattere deciso dei costumi animalier stagionali permette di creare outfit ad alto impatto visivo, semplicemente accostandoli a un pantalone a palazzo a vita alta.

Isabel Marant SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Accessori di carattere: ventagli, lenti scure e gioielli maxi Come spesso accade, sono i dettagli a decretare il successo di uno styling, specialmente quando si parla di estate e di viaggi, per cui è necessario scegliere pochi capi selezionati. Tra le novità più affascinanti spicca il ritorno del ventaglio come accessorio di culto, sdoganato sulle passerelle internazionali e amato dalle icone di stile come Deva Cassel. Un occhio di riguardo (scusate il gioco di parole) va poi agli occhiali da sole di tendenza, dalle forme scultoree e rétro. Infine, i punti luce si fanno audaci: la valigia delle vacanze non può dirsi completa senza l'aggiunta di vistose maxi collane estive e di scenografici maxi orecchini, capaci di trasformare istantaneamente anche il più semplice degli abiti in lino in una creazione da gran sera.