Come sgonfiare il contorno occhi: i rimedi che funzionano davvero contro borse, occhiaie e jet lag

Il viaggio modifica la pelle molto prima di quanto si immagini. Bastano poche ore in cabina, dove l’umidità relativa può scendere sotto il 20%, un sonno frammentato dal fuso orario o un’esposizione prolungata al sole e vento perché il primo distretto cutaneo a perdere equilibrio sia il contorno occhi. Non è un caso. Si tratta infatti della regione anatomica più sottile e delicata del volto, caratterizzata da una barriera cutanea fisiologicamente più fragile, da una minore produzione sebacea e da un’elevata mobilità muscolare che la rende particolarmente predisposta alla perdita d’acqua transepidermica, alla disidratazione e all’insorgenza precoce dei segni di fatica.

“Il contorno occhi è una delle aree più fragili del nostro viso - spiega la dermatologa Ines Mordente - la pelle è molto più sottile, produce meno sebo, perde acqua più facilmente ed è continuamente sottoposta a movimento. Basta poco perché sia la prima zona a mostrare i segni della fatica”. Non sorprende quindi che proprio questa regione sia diventata uno dei segmenti più dinamici della skincare contemporanea. Patch idrogel, roller crioterapici, applicatori metallici, device a microcorrente e LED promettono di cancellare in pochi minuti gonfiore e occhiaie. Ma la domanda da porsi è un’altra: di quale alterazione si sta realmente parlando?

Lo “sguardo stanco” non è la diagnosi

Uno degli errori più frequenti consiste nel considerare il contorno occhi come un problema unicamente estetico. In realtà, dal punto di vista dermatologico, gonfiore, occhiaie, rughe superficiali e perdita di luminosità riconoscono ognuno meccanismi completamente differenti e richiedono strategie altrettanto diverse. “Quando diciamo “sguardo stanco” utilizziamo un termine molto generico - osserva Mordente - perché può esserci gonfiore, quindi le classiche borse, oppure occhiaie, che non sono tutte uguali perché alcune sono vascolari, altre pigmentarie e altre ancora dipendono semplicemente dall’anatomia del volto. Altre volte possiamo osservare rughette da disidratazione e una perdita generale di luminosità. Non esiste un unico trattamento valido per tutto”.

Questa distinzione è fondamentale soprattutto in viaggio, quando più fattori concorrono contemporaneamente ad alterare l’omeostasi cutanea. La disidratazione aumenta la visibilità delle microlinee, il rallentamento del drenaggio linfatico favorisce l’edema palpebrale, mentre l’esposizione ai raggi ultravioletti accelera lo stress ossidativo di una zona già fisiologicamente povera di lipidi protettivi.