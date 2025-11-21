Notox, che cos'è la tendenza skincare che distende la pelle senza aghi

Notox

È nato sui social il trend che ha rapidamente conquistato quella parte di pubblico che preferisce un approccio non invasivo alla cura della pelle: si chiama notox e punta a ricreare lo stesso effetto di filler e botulino con il semplice aiuto di sieri e creme. Infuse, in primis, con peptidi, ingredienti in grado di produrre un effetto tensore grazie alla capacità di apportare collagene ed elastina nel derma, regalando così un’epidermide più compatta, liscia e piena. Un effetto particolarmente ambito per contrastare secchezza e segni del tempo. Dai lip balm volumizzanti alle creme per il contorno occhi, queste molecole sono star di un numero crescente di soin che promettono un immediato effetto plumping.

Il consiglio dell'esperta

"I peptidi possono offrire un effetto volumizzante e riempitivo - spiega Ines Mordente, dermatologa specializzata in acne, dermatologia estetica e macchie - perché funzionano come veri e propri messaggeri: alcuni stimolano i fibroblasti a produrre più collagene ed elastina, altri esercitano un effetto tensore. Il risultato volumizzante è graduale e richiede costanza nell’applicazione. Una skincare quotidiana può contribuire in modo significativo a mantenere la pelle elastica e rimpolpata - aggiunge l'esperta - perché aiuta a rallentare la perdita di collagene, a rafforzare la barriera cutanea e a preservare un buon livello di idratazione, tutti fattori essenziali per una pelle più compatta. La chiave è la regolarità, in particolare nell’utilizzo di retinoidi, antiossidanti e filtri solari, che rappresentano gli alleati principali per sostenere la qualità della pelle nel tempo".

Per donare al viso un aspetto disteso ricorrendo solo a creme e sieri è fondamentale dunque avere costanza, prendendosi cura della pelle ogni giorno, senza sgarrare. Per mantenere un effetto lifting visibile, inoltre, si può potenziare la skincare con l’aiuto di un massaggio da realizzare con i polpastrelli, ma anche con device elettronici che impiegano la microcorrente, in grado non solo di tonificare i muscoli dell’ovale, ma anche di attivare i fibroblasti, stimolando così la produzione di collagene.