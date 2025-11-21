Notox, che cos'è la tendenza skincare che distende la pelle senza aghi
Migliorare elasticità e compattezza della cute, evitando la chirurgia, è possibile. Grazie a trattamenti a base di peptidi dall’effetto volumizzante e tensore
È nato sui social il trend che ha rapidamente conquistato quella parte di pubblico che preferisce un approccio non invasivo alla cura della pelle: si chiama notox e punta a ricreare lo stesso effetto di filler e botulino con il semplice aiuto di sieri e creme. Infuse, in primis, con peptidi, ingredienti in grado di produrre un effetto tensore grazie alla capacità di apportare collagene ed elastina nel derma, regalando così un’epidermide più compatta, liscia e piena. Un effetto particolarmente ambito per contrastare secchezza e segni del tempo. Dai lip balm volumizzanti alle creme per il contorno occhi, queste molecole sono star di un numero crescente di soin che promettono un immediato effetto plumping.
Il consiglio dell'esperta
"I peptidi possono offrire un effetto volumizzante e riempitivo - spiega Ines Mordente, dermatologa specializzata in acne, dermatologia estetica e macchie - perché funzionano come veri e propri messaggeri: alcuni stimolano i fibroblasti a produrre più collagene ed elastina, altri esercitano un effetto tensore. Il risultato volumizzante è graduale e richiede costanza nell’applicazione. Una skincare quotidiana può contribuire in modo significativo a mantenere la pelle elastica e rimpolpata - aggiunge l'esperta - perché aiuta a rallentare la perdita di collagene, a rafforzare la barriera cutanea e a preservare un buon livello di idratazione, tutti fattori essenziali per una pelle più compatta. La chiave è la regolarità, in particolare nell’utilizzo di retinoidi, antiossidanti e filtri solari, che rappresentano gli alleati principali per sostenere la qualità della pelle nel tempo".
Per donare al viso un aspetto disteso ricorrendo solo a creme e sieri è fondamentale dunque avere costanza, prendendosi cura della pelle ogni giorno, senza sgarrare. Per mantenere un effetto lifting visibile, inoltre, si può potenziare la skincare con l’aiuto di un massaggio da realizzare con i polpastrelli, ma anche con device elettronici che impiegano la microcorrente, in grado non solo di tonificare i muscoli dell’ovale, ma anche di attivare i fibroblasti, stimolando così la produzione di collagene.
Sieri e creme, veri alleati della skincare
Perfetto per chi desidera includere i peptidi sin dai primi step della routine di skincare, P-Tiox di SkinCeuticals è un siero leggero, formulato con un complesso peptidico che aiuta a contrastare le rughe da contrazione, migliorando luminosità e grana cutanea. Exopeptide di Veralab è invece un siero dalla texture più corposa, in gel, effetto bouncy, dunque rimpolpante ed elasticizzante con peptidi ed esosomi di ultima generazione.
Tra le creme, Multi Peptide Moisturizer di Naturium punta a correggere rughe e linee sottili donando al tempo stesso luminosità all’epidermide grazie anche alla presenza di vitamina C. Leviga i tratti e affina la grana cutanea Pepti Biotic Gel Mat di SVR, la cui texture mat ha un effetto blurring su rughe e pori.
I peptidi sono alleati anche del contorno occhi, perché aiutano a contrastare la stanchezza che spesso è più evidente in questa delicata area del viso. Pro-Collegen Peptide Firming Eye Serum di Paula’s Choice, per esempio, combina l’azione di quattro peptidi, per idratare e levigare la zona periocurale: dalla texture leggera, è formulata per poter essere applicata anche sulla palpebra mobile.
Rénergie Yeux H.C.F. Triple Serum di Lancôme, invece, è potenziata con acido ialuronico, vitamina C e peptide SNK, in grado di ridurre la contrazione delle cellule muscolari per aiutare a levigare e rassodare le rughe d’espressione. NCEF Revitalize Eyes di Filorga, infine, combina l’efficace complesso rivitalizzante a peptidi, acido ialuronico e niacinamide dalle proprietà idratanti e anti-stanchezza.