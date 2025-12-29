5 colori di tendenza che indosseremo nel 2026

Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Nuovo anno, nuovi styling e tanto colore. Dalle più belle collezioni delle sfilate moda Primavera-Estate 2026 arriva un prospetto chiaro e affascinante sulle nuance che definiranno i look del nuovo anno. Le passerelle parlano una lingua cromatica decisa ma sofisticata, fatta di contrasti, ritorni inaspettati e nuove sensibilità estetiche. Protagonisti assoluti: rosso acceso e vibrante, blu intenso, rosa confetto, verde oliva (a sorpresa, e per questo ancora più desiderabile!) e, infine, la nuance senape, calda e avvolgente. Cinque colori, cinque personalità, cinque modi di interpretare il presente e anticipare il futuro dello stile.

Rosso: energia, desiderio, audacia

Simbolo per eccellenza di passione, forza e carisma, il rosso nel 2026 si impone come colore-manifesto. È una tonalità che non chiede permesso, cattura lo sguardo e racconta una femminilità consapevole, potente, mai passiva. In passerella viene proposto in versioni decise ma raffinate, capaci di dialogare con epoche e linguaggi diversi. Chanel, al debutto del nuovo direttore creativo Matthieu Blazy, invita a indossarlo attraverso abiti che reinterpretano in chiave iper-contemporanea l’animo della flapper girl: iconico l’abito dal punto vita bassissimo, con gonna a mix floreale dove il rosso incontra il bianco e il nero, in un equilibrio grafico e modernissimo.

Valentino sceglie invece la via dell’eleganza assoluta, proponendo il rosso su vestiti drappeggiati dalla finitura lucida: un gioco di luce e materia che restituisce sofisticatezza e sensualità. A sorprendere è Balenciaga, con una maxi gonna rossa, voluminosa e rivestita di frange, indossata sotto una maxi T-shirt rosa pastello: un contrasto di volumi e nuance delicate che ridefinisce i codici dello styling contemporaneo.