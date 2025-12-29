5 colori di tendenza che indosseremo nel 2026

Dalle passerelle Primavera-Estate 2026 un viaggio cromatico tra energia, romanticismo e sofisticatezza: rosso vibrante, blu profondo, rosa confetto, verde oliva e senape si affermano come le nuance chiave del nuovo anno, pronte a ridefinire silhouette, materiali e nuovi desideri di stile
Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Nuovo anno, nuovi styling e tanto colore. Dalle più belle collezioni delle sfilate moda Primavera-Estate 2026 arriva un prospetto chiaro e affascinante sulle nuance che definiranno i look del nuovo anno. Le passerelle parlano una lingua cromatica decisa ma sofisticata, fatta di contrasti, ritorni inaspettati e nuove sensibilità estetiche. Protagonisti assoluti:rosso acceso e vibrante, blu intenso, rosa confetto, verde oliva (a sorpresa, e per questo ancora più desiderabile!) e, infine, la nuance senape, calda e avvolgente. Cinque colori, cinque personalità, cinque modi di interpretare il presente e anticipare il futuro dello stile.
Rosso: energia, desiderio, audacia
Simbolo per eccellenza di passione, forza e carisma, il rosso nel 2026 si impone come colore-manifesto. È una tonalità che non chiede permesso, cattura lo sguardo e racconta una femminilità consapevole, potente, mai passiva. In passerella viene proposto in versioni decise ma raffinate, capaci di dialogare con epoche e linguaggi diversi. Chanel, al debutto del nuovo direttore creativo Matthieu Blazy, invita a indossarlo attraverso abiti che reinterpretano in chiave iper-contemporanea l’animo della flapper girl: iconico l’abito dal punto vita bassissimo, con gonna a mix floreale dove il rosso incontra il bianco e il nero, in un equilibrio grafico e modernissimo.
Valentino sceglie invece la via dell’eleganza assoluta, proponendo il rosso su vestiti drappeggiati dalla finitura lucida: un gioco di luce e materia che restituisce sofisticatezza e sensualità. A sorprendere è Balenciaga, con una maxi gonna rossa, voluminosa e rivestita di frange, indossata sotto una maxi T-shirt rosa pastello: un contrasto di volumi e nuance delicate che ridefinisce i codici dello styling contemporaneo.
Da sinistra Chanel; Valentino; Balenciaga SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Blu intenso: profondità e modernità
Profondo, vibrante, magnetico:il blu del 2026 è una dichiarazione di stile che unisce rigore e libertà espressiva. È il colore della sicurezza, della visione lucida, ma anche della sperimentazione materica. Akris lo interpreta attraverso il camoscio, donandogli texture e profondità inedite: il completo sartoriale non è mai stato così attuale e contemporaneo.
Victoria Beckham eleva il blu attraverso il denim, il tessuto più umile per eccellenza, declinato nella maxi giacca con tasche frontali. Un capo versatile, urban e incredibilmente chic. Più preziosa la proposta di Laura Biagiotti, che declina il blu in chiave elegante con un abito tempestato di cristalli a contrasto, creando un raffinato effetto degradé che illumina la silhouette.
Da sinistra Victoria Beckham; Akris; Laura Biagiotti SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Rosa confetto: dolcezza e sfumature candy
Morbido, candy, irresistibilmente dolce. Il rosa confetto torna protagonista, ma perde ogni ingenuità per trasformarsi in un colore di carattere. Luisa Spagnoli lo interpreta con un mini-dress dalla gonna corta e svasata, che rievoca il glamour dell’estetica barbiecore in versione adulta e sofisticata. Blumarine sceglie invece una visione eterea e fluttuante, proponendo un abito lungo dall’effetto vedo-non-vedo, complice l’uso di trasparenze raffinatissime. Scultoreo l’approccio di Moschino, dove l’abito rosa lungo diventa anche un tripudio di fiori tridimensionali: una dichiarazione artistica che trasforma il colore in pura espressione.
Da sinistra Moschino; Luisa Spagnoli; Blumarine SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Verde oliva: il ritorno inaspettato
Inaspettato per una Primavera-Estate 2026, il verde oliva torna con decisione e fascino, conquistando le passerelle con una nuova allure sofisticata. È il colore dell’equilibrio, della natura reinterpretata in chiave urbana e moderna. Bottega Veneta lo texturizza rendendolo glossy, grazie a una giacca dal finish lucido abbinata a gonna grigia e camicia rosa: un gioco cromatico sorprendente e perfettamente bilanciato.
Anche Giorgio Armani suggerisce il dialogo tra texture, accostando pantaloni a vita alta a una giacca in camoscio, per un’eleganza rilassata ma impeccabile. Massima espressione di raffinatezza il tailleur Dior, con minigonna plissé e iconica Bar Jacket reinterpretata in chiave surrealista dal nuovo direttore creativo Jonathan Anderson: un verde oliva che diventa simbolo di innovazione.
Da sinistra Bottega Veneta; Christian Dior; Giorgio Armani SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Senape: calore e carattere
Caldo, avvolgente, intensamente chic: il senape è il colore che chiude il nuovo cerchio cromatico del 2026, portando con sé una sensualità discreta ma incisiva. Zimmermann opta per il minimalismo, proponendo un abito con corpetto essenziale e maxi gonna a balze, dove il colore diventa protagonista assoluto. È Saint Laurent a spingere al massimo la volumetria, con un abito da sera dalle grandi maniche a sbuffo e orlo di ruches, teatrale e magnetico. Infine Ferragamo, che declina il senape attraverso il completo gonna e camicia: uno styling urban, contemporaneo, pensato per una donna che ama distinguersi con eleganza naturale.
Da sinistra Zimmermann; Saint Laurent; Ferragamo SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight