È il corsetto il re della notte di Capodanno: quale scegliere e come abbinarlo

fashion 04 dicembre 2025

Colorato, in pelle, decorato o luccicante, è il capo che da solo può aiutare a costruire un look elegante, sensuale ed evocativo al tempo stesso. Basta saperlo abbinare con sapienza ed equilibrio. Ecco tutte le idee che arrivano dalle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 e dallo streetwear

Finire bene, per iniziare meglio. È il comandamento del Capodanno, quello che ci ricorda che se si conclude in serenità la notte del 31 dicembre sarà più naturale cominciare con lo spirito giusto il primo dell’anno. E allora, pensare a un look con anticipo aiuta ad arrivare preparate e senza affannarsi alla festa che più di ogni altra si celebra nel segno del buon auspicio. L’outfit per Capodanno non vuol dire per forza abito lungo, perché c’è un capo che da solo può aiutare a costruire un look elegante, sensuale ed evocativo allo tempo stesso: il corsetto. Un capo che richiama le atmosfere di “Cime tempestose” - che arriva nelle sale nel 2026 con una Margot Robbie nella sua versione più romantica, in corsetti e crinoline voluminose - e le donne di un tempo lontano, come l’immortale Maria Antonietta o la coraggiosa Giovanna d’Arco. Ebbene, le eroine del passato sono uscite dall’ombra per conquistare le passerelle contemporanee Autunno/Inverno 2025-2026, dove i designer hanno messo da parte minimalismo e funzionalità per tornare a parlare di passione, dramma e romanticismo. Si parte dal modello - che sia strutturato, decorato, colorato o luccicante - e poi intorno si costruisce il look con un sapiente lavoro di abbinamenti. Il corsetto colorato, eccentrico e coraggioso Per la notte di Capodanno si può osare un corsetto dal colore sgargiante che focalizzi l’attenzione. Come quello visto in passerella da Casablanca, un modello mini in verde acido con inserti trasparenti che lascia scoperta la pancia, perfetto sopra una camicia ampia e pantaloni morbidi; oppure da Weinsanto, che per il prêt-à-porter sceglie modelli con motivi psichedelici e per l’alta moda floreali, sempre sapientemente steccati, che accostati pantaloni audaci rivelano, più che nascondere, la forza di una femminilità consapevole.

Weinsanto FW25; Casablanca FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il corsetto in pelle, grintoso e poetico Il bustier in pelle dona un tono grintoso e allo stesso tempo poetico, perché trasforma le donne che lo indossano in personaggi che sembrano usciti da un romanzo di Emily Brontë. Lo hanno proposto Palmwine Icecream e Lino Villaventura, con le loro versioni con inserti in pelliccia dal sapore ottocentesco. Schiaparelli disegna le forme modellando il seno e aggiungendo un cinturone in vita, un capo che si completa con pantaloni e pelliccia total black, per un effetto mistero assicurato. Dendezeiro, poi, disegna una mezzaluna sotto le spalle e gioca con il tono su tono.

Dendezeiro FW25; Schiaparelli FW25; Palmwine Icecream FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il corsetto decorato, elegante e prezioso Per l’Autunno/Inverno 2025-2026 Dior ha puntato alla scomposizione per trovare un equilibrio tra forza e fragilità, proponendo una collezione fatta di bustier stretti e decorati. Zip che attraversano il busto in verticale ricordano le stecche che si usavano in tempi lontani, decorazioni barocche donano un’eleganza raffinata, applicazioni in perline conferiscono un tocco di luce.

Christian Dior FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il corsetto luccicante, punto luce sulla pelle E proprio la lucentezza è da sempre protagonista della notte di Capodanno. Così il corsetto può diventare un dettaglio di luce, abbinato a pantaloni monocolore e a un cardigan della stessa tinta, per non esagerare. Lo suggerisce Versace, che ha pensato a bustini come armature argentate che stanno bene anche con un paio di jeans, o Ermanno Scervino, che disegna le silhouette con un effetto lurex delicato, scegliendo una gonna in pizzo come naturale continuità del look, per un risultato principesco.

Versace FW25; Ermanno Scervino FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight