Fenomenologia del fiocco: la sua storia tra dive e celebs

Ci sono dettagli che più di altri sanno trasformare una donna in un’immagine. Il fiocco è uno di questi. Basta scorrere le fotografie che hanno segnato la storia del costume per intuire quanto questo gesto, apparentemente semplice, racchiuda un intero linguaggio estetico. Il fiocco che incorniciava il volto aristocratico di Grace Kelly a Cannes nel 1955 non è lo stesso che Brigitte Bardot lasciava cadere con noncuranza tra i capelli, azzurro e sbarazzino. E non corrisponde nemmeno al fiocco esuberante, teatrale, volutamente eccessivo indossato da Madonna negli Anni ’80, né a quello pop-cartoon con cui Katy Perry ha trasformato i red carpet dei Duemila in palcoscenici di spettacolo visivo. Ogni fiocco racconta un’intenzione. Ogni fiocco è un racconto di sé, ogni abbinamento una presa di posizione: composto o ribelle, misurato o giocoso, aristocratico o dichiaratamente pop. Ed è proprio in questa sua capacità di cambiare linguaggio senza cambiare forma che risiede il suo incanto. Un racconto che prosegue e affascina ancora oggi e che lo rende protagonista anche delle tendenze dell'autunno/inverno 25-26.

Il fiocco come gesto originario

Prima ancora di diventare stile, il fiocco nasce come gesto. È un nodo che unisce, un atto che fissa un’intenzione, un piccolo movimento delle mani che parla di affetto e attenzione. Nel Seicento europeo, le giovani annodavano nastri ai capelli o ai polsi come segno d’appartenenza, promessa, dedizione. Lo testimoniano opere come The Fortune-Teller di Georges de La Tour o i ritratti femminili di Jacob Ferdinand Voet, in cui il nastro compare come elemento discreto ma profondamente eloquente. Nel Settecento, il fiocco lascia la sfera dell’intimità per entrare nel palcoscenico dell’apparenza. Le corti europee lo trasformano in ornamento teatrale. I nastri diventano grandi, voluminosi, ricchi; accompagnano bustier e scollature, modulano la luce sui tessuti, esaltano la compostezza delle forme. Nell’Ottocento, con la nascita della borghesia moderna, il fiocco si addolcisce e si integra nel quotidiano. È simbolo di buon gusto, di cura, di educazione del corpo e del vestire. Una presenza discreta che suggerisce più di quanto mostri.

Il fiocco, tra dive e archetipi

Il Novecento porta il fiocco nell’olimpo delle icone. Negli anni ’50, le fotografie di modelle avvolte nei cappotti midi con colli in Persian lamb restituiscono l’idea di un’eleganza composta, costruita su pochi dettagli essenziali. In quelle immagini il fiocco non è protagonista, ma la sua presenza basta a regolare l’intera armonia visiva. Grace Kelly porta questo codice al suo massimo splendore.

A Cannes nel 1955, il suo fiocco – integrato con la naturalezza disarmante che apparteneva solo a lei – diventa sineddoche di un’intera estetica: quella della grazia aristocratica, della perfezione luminosa, dell’eleganza che non ha bisogno di sforzo. Brigitte Bardot, al contrario, infrange la regola. Il suo fiocco azzurro, leggero e scomposto, inaugura la stagione della libertà. È giovane, spontaneo, sensuale. Non governa l’immagine: la libera.