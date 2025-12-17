Milano Cortina 2026: come seguire le olimpiadi tra app e realtà aumentata

lifestyle 17 dicembre 2025

Milano Cortina 2026 inaugura la prima Olimpiade phygital: app dedicate, realtà aumentata e Victory Selfie trasformano lo smartphone in guida personale e studio creativo, rendendo ogni spettatore protagonista del racconto olimpico

Crediti: Press Office

L’idea di vivere un’Olimpiade restando aggiornati in tempo reale è sempre esistita. La novità è che Milano Cortina 2026 rende questa intuizione finalmente concreta e accessibile. A indicare la strada ci sono anche i dati del Samsung Trend Radar il 64% degli italiani desidera esperienze digitali e immersive, mentre il 45% afferma che seguire i Giochi da smartphone rende tutto più immediato. La trasformazione non nasce da un dispositivo futuristico, ma da ciò che abbiamo già in tasca. Per la prima volta, lo smartphone diventa il vero portale d’ingresso alle Olimpiadi: aggiorna, orienta, connette e permette di creare contenuti in tempo reale, trasformando ogni appassionato in storyteller. App ufficiale e mappe intelligenti: orientarsi tra venue e città Il viaggio inizia dal sito ufficiale milanocortina2026.org e dall’app Milano Cortina 2026, progettati per seguire gare, risultati e calendario con aggiornamenti istantanei. Qui il telefono diventa una guida personale capace di muoversi dentro e fuori le venue, ovvero gli impianti di gara, gli stadi del ghiaccio, le piste, le arene e tutti i luoghi ufficiali dell’evento. Le mappe digitali si basano su modelli “gemello virtuale”, così da restituire non solo il percorso più rapido per raggiungere l’ingresso, ma anche la vista esatta dal proprio posto quando il biglietto viene acquistato attraverso l’app. È un modo semplice e intuitivo per eliminare ogni incertezza prima di arrivare all’evento. E a proposito di eventi, qui X Style vi suggerisce 3 mostre da non perdere proprio sulle Olimpiadi di Milano Cortina.

Il braciere Olimpico acceso in attesa del via alle Olimpiadi di Milano Cortina - Crediti: AGF

Fan26 e Play&Win: quando il tifoso diventa parte attiva All’interno dell’app vive anche Fan26, la community olimpica che unisce gamification e informazione. Qui si accede alla sezione Play&Win, dove quiz, pronostici e missioni digitali assegnano punti e badge, mentre i contenuti personalizzati permettono di scoprire curiosità su atleti, discipline e storia dei Giochi. È una piazza virtuale che rende il tifoso parte attiva del racconto, non un semplice spettatore. L’ecosistema phygital e gli strumenti per creare contenuti Accanto al cuore digitale dei Giochi si muove la rete delle esperienze phygital. Samsung, partner olimpico globale, contribuisce con soluzioni pensate per potenziare l’occhio e la mano del creator: Generative Edit per perfezionare foto e video, Instant Slow-Mo per trasformare una discesa in movimento cinematografico, Live Translate per connettere tifosi di lingue diverse. Tutto converge in un unico punto: dare a ogni fan una grammatica personale dell’evento. Il phygital però vive anche negli spazi della città. Il progetto Winter Wonderland di TCL trasforma Piazza Duomo in uno scenario aumentato, grazie agli occhiali RayNeo X3 Pro che sovrappongono pattinatori virtuali e scenografie digitali al contesto reale. È un esempio di come Milano diventi una fan zone diffusa: non serve trovarsi sulle piste per sentire vibrare l’atmosfera olimpica. Se invece volete vivere Cortina oltre le Olimpiadi, qui qualche consiglio.

Gli smartglasses TCL RayNeo X3 Pro e lo smartphone Galaxy Z Flip7 fornito al Team Salmsung Galaxy - Courtesy Press Office

Victory Selfie e social: il racconto visto dagli atleti Il racconto raggiunge uno dei suoi momenti più emblematici nel Victory Selfie, il programma supportato da Samsung che mette in mano agli atleti uno smartphone direttamente sul podio. È un gesto che rompe la distanza: la vittoria non viene più mediata dall’obiettivo della TV, ma raccontata dalla prospettiva dell’atleta. A Milano Cortina 2026, i protagonisti saranno anche i membri del Team Samsung Galaxy, che include nomi come Federica Brignone, Dominik Paris, Dorothea Wierer, Marta Bassino, Arianna Fontana e molti altri campioni italiani. Ogni selfie, ogni clip, ogni angolo dietro le quinte diventa un frammento autentico del percorso olimpico, condiviso in tempo reale. Oltre all’app e al sito ufficiale, l’ecosistema digitale di Milano Cortina 2026 vive anche sui social. La presenza è capillare: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X oltre a LinkedIn e Spotify funzionano come una rete di storytelling quotidiano, dove aggiornamenti, backstage, highlight e contenuti creator-friendly scorrono in tempo reale. È qui che l’identità phygital dei Giochi prende forma visiva e sonora: una conversazione continua che accompagna l’utente prima, durante e dopo l’evento, rendendo le Olimpiadi un flusso narrativo sempre accessibile.

Federica Brignone vincitrice assoluta della stagione di gare di sci alpino FIS 2024/2025, con il Globo di cristallo - Crediti: AGF