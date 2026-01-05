Bere meno, bere meglio (non solo per il dry january)

Da qualche anno, all’indomani delle festività natalizie, si fa largo la tendenza del dry january. Per un mese intero si elimina l’alcol per sperimentarne gli effetti positivi sulla salute fisica e mentale. Quella che per anni sembrava una rinuncia faticosa, poi una moda, col tempo è diventata una scelta consapevole.

Bere meno - e bere meglio - è diventato un gesto di stile, una dichiarazione di attenzione verso se stessi e verso gli altri. Un modo diverso di stare insieme, di brindare, di scegliere. In un’epoca che chiede lucidità, energia e autenticità, anche il bicchiere cambia significato. C’è stato un tempo in cui l’alcol era il protagonista indiscusso della socialità, per via anche di modelli espressi attraverso cinema e serie tv. Oggi, invece, il vero trend è bere meglio, anche a casa, e sapere quando fermarsi. O scegliere altro. Bevande no e low alcol, vini dealcolati, birre zero e una mixology sempre più consapevole raccontano un cambiamento culturale profondo: meno eccesso, più qualità. Perché il piacere, oggi, passa anche dalla cura di sé.

L’alternativa che mancava: quando il no alcol diventa scelta d’amore

«Era quello che cercavo per me». L’idea nasce così, da un’esigenza personale prima ancora che da una tendenza. L’attore Luca Argentero racconta di una bevanda analcolica pensata come vera alternativa: dapprima una soda senza zuccheri industriali o raffinati e nessun ingrediente che “non faccia bene”. Un gesto semplice - succo di zenzero, acqua gasata - che diventa domanda: possibile che non esista qualcosa di buono, sano e inclusivo?

Da qui si allarga lo sguardo. Perché scegliere analcolico spesso significa sentirsi fuori luogo, esclusi. «Succo d’ananas? Non sempre sano. Perché non pensare a tutte le occasioni di consumo, immaginando un’alternativa». Nasce così la sua soda che parla di eccellenza, dalla selezione delle materie prime alla visione più ampia del brand.

Il cuore del suo progetto è il concetto di amore: per se stessi, prima di tutto. «Prendersi cura di sé è un modo per amare anche gli altri». E allora il no alcol smette di essere una mancanza e diventa una scelta consapevole, capace di stare al centro della tavola, senza compromessi. «Si deve ancora lavorare molto, a livello culturale». Il punto è chiaro: l’alcol non ha benefici per il corpo umano, a nessun livello. Eppure, il retaggio culturale è forte, soprattutto quando si parla di vino. L’idea che “un bicchiere al giorno faccia bene” è dura a morire, ma le nuove generazioni stanno riscrivendo le regole.

Qual è il futuro, quindi? Giovani che potranno brindare a 16 anni senza bere alcol. Non una privazione, ma una possibilità in più. È in questa visione che nascono progetti come Whitelover, vino bianco dealcolato pensato per far innamorare davvero, e una nuova generazione di birre analcoliche capaci di stare al passo con il gusto.

«L’alcol viene spesso usato per facilitare la socialità, ma finisce per alterare il nostro stato». Da qui l’esigenza di creare prodotti che mettano al centro emozioni autentiche. «Se tu mi devi amare, lo devi fare per quello che sono. La versione più vera di me». Il brindisi, allora, diventa un atto di presenza, qui e ora, in quel momento capace di essere eterno in un cin… no alcol.