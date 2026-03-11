Paris Fashion Week FW26-27: le tendenze dalle sfilate. Il volume come corazza del nostro tempo

Lanvin FW26-27 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La moda parigina sviluppa un istinto di protezione. Un processo che prende forma durante le sfilate della Fashion Week FW26-27, che chiude il lungo mese dedicato al prêt-à-porter. Si vede nei volumi degli abiti che si gonfiano, come fossero corazze; si vede nelle spalle esagerate che si allargano scostandosi dal corpo. Le modelle si muovono in passerella come creature dagli occhi neri e dal volto bianco, gli stessi colori-non-colori che dominano i defilé. La femminilità non ha bisogno di ostentare, non vive di stereotipi, ma esplora codici differenti facendoli propri, tra materia plasmata e silhouette dal sapore mannish.

L'abito come armatura

Durante gli show parigini prendono forma creazioni che diventano armature in cui rifugiarsi. Da Saint Laurent Anthony Vaccarello fa sfilare uno dopo l’altro, come eleganti uniformi, tailleur dalle linee classiche e dai volumi over. Mono o doppiopetto, questi modelli dai tagli sartoriali avanzano definiti da spalle strutturate, portando con sé quel disegno architettonico ideato da Yves Saint Laurent, che oggi diventa struttura intorno al corpo. Capi che nell’unione tra maschile e femminile sussurrano una raffinata sensualità dall’allure androgina.

Un incontro che si legge anche tra un’uscita e l’altra di Lanvin, dove la silhouette è a clessidra e il tailoring maschile. Due elementi che insieme diventano una forma di difesa, completati da stivali alti e cappelli a tesa ultra-larga. Da Mugler il direttore creativo Miguel Castro Freitas porta in scena volumi architettonici in una collezione che ha come file rouge la struttura a cono rovesciato, quasi spaziale. Nascono così abiti longuette laminati e cangianti, imponenti e aderenti al corpo, giacche scolpite ai fianchi, casacche a collo alto monocolore o su cui si stagliano motivi geometrici.

Loewe fa di più: le sciarpe sono iper-voluminose con un effetto "gonfiabile" che protegge il collo, mentre ciuffi bombati di tessuto sbuffano da cappotti classici, tutelando il resto del corpo. Anche la chiusura della Fashion Week parigina, con Louis Vuitton, conferma il trend dell’abito come armatura: a colpire qui sono subito i volumi estremi della collezione, dai capispalla ai cappelli. I dettagli maxi sembrano modellati dagli elementi naturali, pioggia, vento e sole. Così gli abiti e gli accessori diventano un omaggio alla natura firmato Nicolas Ghesquière attraverso una sensibilità moderna.