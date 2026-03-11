Golfino sulle spalle: Emily Ratajkowski (e non solo) lo indossa così

Fashion 11 marzo 2026

Perfetto per la mezza stagione, il pull over è capo chiave dei guardaroba primaverili. Appoggiato sulle spalle e allacciato sul davanti mantiene la sua aura bon ton tipica dello stile di Jackie Kennedy, ma ora tocca anche ai nude look che fanno clamore, come quello di Emily Ratajkowski

Di Valeria Boraldi

La moda va in scena anche nelle vie più glamour della città più cool. Da sinistra, look dallo street fashion di Parigi, Milano e Londra PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il golfino sulle spalle è un must che non muore mai, dalle passerelle allo street style. Si evolve, accompagna con discrezione e ripara da colpi di freddo improvvisi o dai primi venticelli primaverili. Ora, però, grazie ad Emily Ratajkowski, questo capo tipicamente bon ton diventa un oggetto di seduzione. Portarlo annodato intorno al collo o sul davanti o lasciarlo con le maniche che scivolano libere è una scelta di stile. Appoggiato, infatti, dona quel quid in più dall’allure chic ad ogni tipo di outfit - è ideale per una gita a Portofino o una passeggiata sulla spiaggia degli Hamptons. Il suo essere un vero e proprio styling tool lo ha reso uno degli emblemi dell’estetica old money, amato dalle personalità che hanno segnato la storia della moda divenendone icone: dalle esponenti delle più importanti famiglie aristocratiche, come Lady Diana, ai più noti personaggi del jet set internazionale, come Jackie Kennedy.

A sinistra, una giovane Diana Spencer mentre lascia l’asilo Young England dove lavora come assistente, 1980; a destra, Jackie Kennedy passeggia a Portofino,1971 - Credits: Getty

Golfino sulle spalle, da capo bon ton a protagonista di nude look Da perfetto elemento che comunica uno stile sobrio e raffinato - più tendente all’elegante o al casual - il golfino sulle spalle, da sempre, riflette un’atmosfera bon ton e “dalle buone maniere”. Ora, anche lo spirito di questo capo sta cambiando. Un esempio? Emily Ratajkowski, che durante la Paris Fahion Week FW26-27 ha catalizzato l’attenzione di pubblico e riflettori alla sfilata di Loewe. Tra gli invitati in front row, la modella sceglie di indossare un look proposto dal duo creativo Jack McCollough e Lazaro Hernandez per assistere al defilé Autunno/inverno 25-26, composto da pantalone casual e golfino appoggiato sulle spalle, con le maniche annodate sul davanti posizionate ad hoc per coprire il seno. Una scelta provocatoria e scanzonata, perfetta interpretazione dello spirito di Loewe, che rilancia un nuovo concetto di nude look.

La modella Emily Ratajkowski ospite alla sfilata di Loewe durante la Paris Fashion Week FW2026-2027 - Credits: Getty

In passerella Le collezioni dei più grandi designer non rinunciano a sfoggiare il golfino indossato “per metà”. Da Loewe si può scegliere anche nelle palette colori del rosso o del crema; il marchio Bottega Veneta lo propone sopra un blazer monopetto dal taglio maschile, rendendo il look ancora più avvolgente; Acne Studios, invece, lo porta attaccato al collo e pendente da un lato, perfetto per un outfit sporty composto da camicia a quadri senza maniche e jeans strappati.

Da sinistra, look di Loewe, Bottega Veneta e Acne Studios dalle collezioni PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

No golfino sulle spalle, no party: parola di star Oltre ad Emily Ratajkowski, altre celebrità - oggi come ieri - non possono fare a meno di porre sulle spalle il capo perfetto per la mezza stagione. Una tendenza che non accenna ad affievolirsi, ma, anzi, guadagna sempre più seguaci che, però, lo indossano assecondando la sua allure più “composta” e classica. Tra questi, la presentatrice e socialite Alexa Chung, che ama portarlo come “accessorio” (sempre potenzialmente utile) annodato intorno al collo come fosse una sciarpa e sopra ad un cappotto doppiopetto: l’abbinamento verde bosco del maglioncino e color biscotto del long coat crea un mix cromatico dall’allure british. Ma non solo. Chung lo sceglie anche color pesca, per accompagnare una camicia di seta in nuance carta da zucchero e un pantalone nero, dando vita ad un insieme visivo e di texture dallo spirito bohemien.

Da sinistra, Alexa Chung durante la Paris Fashion Week FW24-25, fuori dalla sfilata del brand The Row, con indosso un golfino sopra un cappotto, 2024; a destra, la presentatrice è ospite alla sfilata di Chloe FW24-25 e non rinuncia al maglioncino sulle spalle come dettaglio di stile, 2024 - Credits: Getty

L’attrice Jennifer Aniston è solita indossarlo sopra ai suoi look easy chic anche per presenziare alla New York Fashion Week. Come? Portato sulle spalle, con le maniche aperte che cadono ai lati del decolleté e sopra ad una canottiera bianca e a jeans classici in denim schiarito.

L’attrice Jennifer Aniston sceglie un look casual, arricchito da un golfino sulle spalle lasciato aperto, per vivere la New York Fashion Week PE26, 2025 - Credits: Getty

Come loro, anche la figlia del cantante Lionel Richie, Sofia Richie, che opta per un modello color crema in maglia spessa, aggiunto sopra ad un trench doppiopetto beige e a pantaloni rosso acceso. Che la modella amasse condire i propri look con il golfino sopra alle spalle era già noto da tempo, come quando, in passato, l’aveva scelto - pesante e lavorato con motivo a trecce - per accompagnare una maglia cropped a manica lunga e pantaloni cargo in tinta.

A sinistra, Sofia Richie passeggia per Los Angeles, 2022; a destra, la modella è ospite alla sfilata di Tommy Hilfigher durante la New York Fashion Week FW24-25, 2024 - Credits: Getty