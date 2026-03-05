Né caldo né freddo: il ritorno del tiepido, la nuova tendenza food
Dalla spettacolarizzazione degli estremi alla cultura della misura: nei ristoranti dei grandi chef italiani la temperatura diventa strumento di precisione, racconto e identità, trasformando il “tiepido” in una scelta di stile
Di Barbara Giglioli
Per anni la cucina ha giocato sugli estremi: ghiaccio e vapore, shock e contrasti. Oggi il gesto più sofisticato è un altro. È scegliere la temperatura giusta. Il tiepido non è una via di mezzo: è una presa di posizione (un po’ come lo è la scelta del piatto unico). È la temperatura che lascia parlare l’ingrediente. È misura. È controllo. È stile. E nei ristoranti dei grandi chef italiani questa non è una moda: è metodo.
Carlo Cracco – La cremosità come equilibrio
Nel ristorante Cracco, la temperatura è parte integrante della costruzione del piatto.Il celebre tuorlo marinato, raccontato più volte come elemento identitario della sua cucina, è lavorato con tecniche di marinatura e controllo che ne preservano la consistenza vellutata. Non viene servito rovente: la sua forza è nella cremosità stabile, nella concentrazione aromatica che emerge senza essere sovrastata dal calore.Questa creazione diventa così simbolo e icona di una cucina che usa il caldo come strumento tecnico, non come un effetto scenico.
Massimo Bottura – La temperatura come racconto
Anche all’Osteria Francescana, la temperatura diventa linguaggio narrativo. Il celebre “Bollito non bollito” è l’esempio più chiaro: le carni vengono cotte a temperature controllate, inferiori all’ebollizione tradizionale, per preservare struttura e succosità. Non è solo tecnica: è reinterpretazione della tradizione attraverso il controllo termico. Anche piatti iconici come “Cinque stagionature di Parmigiano Reggiano” giocano su consistenze e temperature differenti, alcune servite più calde, altre a temperatura ambiente, per permettere al formaggio di esprimere sfumature aromatiche diverse.
Heinz Beck – L’equilibrio scientifico
Alla guida de La Pergola, tre stelle Michelin, Heinz Beck è noto per un approccio rigoroso e quasi scientifico alla cucina. Nei suoi piatti, dai celebri Fagottelli “La Pergola” alle preparazioni di mare marinate o cotte delicatamente, la temperatura è calibrata per mantenere leggerezza e digeribilità. Beck ha più volte sottolineato l’importanza della tecnica e della precisione per valorizzare la materia prima senza sovraccaricarla.Il risultato non è mai estremo: è armonico.
Freddo e caldo restano quindi strumenti potenti. Ma è nel mezzo che accade qualcosa di più sottile. Il tiepido permette agli aromi di aprirsi lentamente, ai grassi di sciogliersi senza saturare, alle consistenze di restare leggibili. È una cucina meno teatrale e più consapevole. Meno shock, più ascolto. Perché forse il vero stile oggi non è sorprendere con l’estremo, ma conquistare con l’equilibrio… e sapere esattamente qual è la temperatura giusta per farsi ricordare