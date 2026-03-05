Né caldo né freddo: il ritorno del tiepido, la nuova tendenza food

Per anni la cucina ha giocato sugli estremi: ghiaccio e vapore, shock e contrasti. Oggi il gesto più sofisticato è un altro. È scegliere la temperatura giusta. Il tiepido non è una via di mezzo: è una presa di posizione (un po’ come lo è la scelta del piatto unico). È la temperatura che lascia parlare l’ingrediente. È misura. È controllo. È stile. E nei ristoranti dei grandi chef italiani questa non è una moda: è metodo.

Carlo Cracco – La cremosità come equilibrio

Nel ristorante Cracco, la temperatura è parte integrante della costruzione del piatto.Il celebre tuorlo marinato, raccontato più volte come elemento identitario della sua cucina, è lavorato con tecniche di marinatura e controllo che ne preservano la consistenza vellutata. Non viene servito rovente: la sua forza è nella cremosità stabile, nella concentrazione aromatica che emerge senza essere sovrastata dal calore.Questa creazione diventa così simbolo e icona di una cucina che usa il caldo come strumento tecnico, non come un effetto scenico.