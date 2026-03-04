Operazione capsule wardrobe: i 5 must-have senza tempo secondo le sfilate PE26

Costruire un capsule wardrobe per la primavera non è affatto un’operazione da poco. Come riuscire nella missione? Imparando a scegliere pochi capi ma buoni, ispirandosi alle sfilate. Ben venga ragionare in modo furbo e lungimirante perché ogni capo non funzioni nel look solo come protagonista a sé stante. L’intento, per ciascun must-have, è che riesca a essere un alleato versatile, da mixare e sperimentare con tutto (o quasi tutto) ciò che è già estremamente funzionale nel nostro guardaroba. Dalle passerelle Spring-Summer 2026, ecco 5 capi chiave che incarnano questa filosofia: la camicia bianca, il trench cammello, i jeans dritti, la slingback e la gonna tubino. Tutti pezzi versatili, ma al tempo stesso rivisti secondo le tendenze assolute di questa stagione.

1. La camicia bianca

La camicia bianca resta un pilastro fondamentale nel guardaroba femminile, declinata in interpretazioni sempre nuove e mai banali. Giambattista Valli la propone sotto mini-dress con paillettes, quasi a trasformarla in un top: cortissima ma glamour, il risultato è sofisticato e chic, perfetto per un aperitivo in città o una serata elegante. Issey Miyake gioca invece sul minimalismo: camicia bianca sotto un gilet marrone con cintura in vita, un look rigoroso ma contemporaneo che funziona dal daywear all’afterwork. Infine, Stella McCartney sceglie la versione con peplum da indossare sopra jeans ampi o a palazzo, completando con una tote bag in pelle marrone: un look versatile che accompagna perfettamente una giornata di lavoro o un brunch del weekend.