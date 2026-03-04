Operazione capsule wardrobe: i 5 must-have senza tempo secondo le sfilate PE26
Dalle passerelle primavera-estate 2026 arrivano cinque capi iconici e versatili che trasformano il tuo guardaroba in un concentrato di astuzia e lungimiranza. Capi mixabili, funzionali e perfetti per dare il benvenuto alla nuova stagione
Di Federica Caiazzo
Costruire un capsule wardrobe per la primavera non è affatto un’operazione da poco. Come riuscire nella missione? Imparando a scegliere pochi capi ma buoni, ispirandosi alle sfilate. Ben venga ragionare in modo furbo e lungimirante perché ogni capo non funzioni nel look solo come protagonista a sé stante. L’intento, per ciascun must-have, è che riesca a essere un alleato versatile, da mixare e sperimentare con tutto (o quasi tutto) ciò che è già estremamente funzionale nel nostro guardaroba. Dalle passerelle Spring-Summer 2026, ecco 5 capi chiave che incarnano questa filosofia: la camicia bianca, il trench cammello, i jeans dritti, la slingback e la gonna tubino. Tutti pezzi versatili, ma al tempo stesso rivisti secondo le tendenze assolute di questa stagione.
1. La camicia bianca
La camicia bianca resta un pilastro fondamentale nel guardaroba femminile, declinata in interpretazioni sempre nuove e mai banali. Giambattista Valli la propone sotto mini-dress con paillettes, quasi a trasformarla in un top: cortissima ma glamour, il risultato è sofisticato e chic, perfetto per un aperitivo in città o una serata elegante. Issey Miyake gioca invece sul minimalismo: camicia bianca sotto un gilet marrone con cintura in vita, un look rigoroso ma contemporaneo che funziona dal daywear all’afterwork. Infine, Stella McCartney sceglie la versione con peplum da indossare sopra jeans ampi o a palazzo, completando con una tote bag in pelle marrone: un look versatile che accompagna perfettamente una giornata di lavoro o un brunch del weekend.
Il trench cammello si conferma un pezzo iconico e senza tempo (come dimenticare quello di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany?). Givenchy lo reinventa con spalle maxi e cintura in vita, aggiungendo uno scollo leggermente a barca, e lasciando spazio ai gioielli: un espediente glamour per la sera ma sorprendentemente funzionale anche di giorno. Courrèges aggiunge teatralità con lo strascico, abbinando il trench cammello a ballerine tono su tono per un effetto chic e bon ton. Ferragamo lo propone invece in una tonalità più chiara, da portare anche su un completo in palette, per un look sofisticato e decisamente armonioso nel risultato finale.
Da sinistra: Givenchy; Ferragamo; Courrèges SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
3. I jeans dritti
Questa stagione, i jeans dritti acquisiscono un’allure ancor più cool, ben lontana dal denim canonico. Ermanno Scervino li abbina a top di pizzo celeste, lasciando intravedere l’ombelico e richiamando i bustier della lingerie: il risultato è una mise in total denim perfetta per un pranzo all’aperto o un cocktail serale. MSGM invita al gioco: jeans a gamba dritta si sfoggiano sotto la maxi-blusa a righe con peplum rosa, completando il tutto con morbide ballerine rosse. Il risultato? Un color blocking audace e vincente. Per la sera, Philipp Plein impreziosisce i jeans a gamba dritta con cristalli luminosissimi, trasformando il denim in un vero e proprio statement di un capsule wardrobe più audace che mai.
Da sinistra: MSGM; Philipp Plein; Ermanno Scervino SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
4. Le slingback
In una transizione stagionale come questa da inverno a primavera, la slingback è la scarpa must-have per eccellenza. Elegante e versatile, Chloé propone la versione nude con tacco stiletto bianco a contrasto, facile da abbinare a tutti i look primaverili. Dior anticipa l’estate con una variante open-toe, perfetta per chi ama mixare e sperimentare già in ottica dei look della stagione più calda. E per le occasioni più glamour, Saint Laurent offre la carta vincente. Una slingback dalla punta pronunciatissima e in vernice, arma segreta di una vera femme fatale.
Da sinistra: Saint Laurent; Dior; Chloé SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
5. La gonna tubino
Regina assoluta del capsule wardrobe, la gonna a tubino nera si reinventa stagione dopo stagione. Ferrari gioca con il denim scuro e l’effetto bleach, rendendola perfetta con tacchi, sneakers o mocassini: un passepartout urbano. Onitsuka Tiger la propone plissettata e con bottoni laterali, versatile e adatta a ogni occasione, dal lavoro ai look per il comfort quotidiano che desideriamo sfoggiare anche in città. Jil Sander, infine, punta sulla perfezione sartoriale della versione nera, ideale per color blocking anche con nuance più audaci. La dimostrazione di come una gonna a tubino resti sempre il caposaldo del guardaroba femminile.