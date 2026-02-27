Blauer SS26: l’estate della connessione secondo Bruce Weber

X-STYLE PER BLAUER 27 febbraio 2026

SPONSORED CONTENT

Blauer apre un nuovo capitolo del proprio racconto visivo e, dopo la campagna Autunno-Inverno 2025-2026, rinnova la collaborazione con Bruce Weber anche per la Primavera-Estate 2026. Per la seconda stagione consecutiva, quindi, il brand del gruppo FGF Industry, che quest’anno celebra 25 anni, affida al fotografo americano una narrazione che si muove tra luce naturale, libertà e relazioni autentiche, scegliendo Montauk come scenario di un’estate vissuta all’aria aperta. Ambientata negli Hamptons, la campagna si sviluppa tra oceano, vento, orizzonti aperti e spensieratezza restituendo quell’equilibrio tra movimento e intimità che definisce lo sguardo di Weber. Il risultato è una storia corale e luminosa, in cui lo stile diventa esperienza condivisa e la comunità il vero centro dell’immaginario Blauer. «Siamo entusiasti che anche per questa stagione la “famiglia” Blauer continui il suo viaggio con i meravigliosi scatti del maestro Weber. Questa volta abbiamo scelto i leggendari Hamptons: tanti personaggi e tante storie che si intrecciano in un unico racconto visivo intenso e autentico», racconta Federica Fusco, socia fondatrice e amministratrice delegata di FGF Industry.

Esplorazione e avventura secondo Bruce Weber Ad aprire il progetto è una riflessione di Bruce Weber tratta dal suo libro All-American, scelta come chiave interpretativa dell’intera campagna. Nella sua visione, infatti, l’esplorazione diventa un percorso che conduce verso le vite nascoste degli altri, mentre l’avventura assume valore nella misura in cui avvicina a storie normalmente inaccessibili. I momenti raccontati nelle immagini si configurano così come tentativi di creare connessioni in un mondo sempre più disconnesso. Questo pensiero ha guidato l’intero shooting, affrontato dal fotografo come una vera ricerca di avventura e di incontro umano, trasformando ogni scatto in un frammento narrativo prima ancora che estetico. Montauk, memoria creativa e spirito libero All’estremità orientale di Long Island, Montauk rappresenta una geografia emotiva, non una semplice location. Ex villaggio di pescatori diventato rifugio creativo per artisti e fotografi fin dagli anni Sessanta, conserva un’energia fatta di natura potente e libertà espressiva. Qui Weber ha trovato una comunità che continua a nutrire la sua visione, e qui la campagna Blauer SS26 trova la propria dimensione naturale. Tra spiagge battute dal vento e case immerse nella luce estiva, il racconto prende forma nella quotidianità e nei gesti spontanei, restituendo un’idea di avventura intima e condivisa.

Una famiglia allargata di volti e storie Nell’anno del 25esimo anniversario, il cuore del progetto è la famiglia. Come per la stagione Autunno-Inverno, Weber riunisce una comunità allargata di persone reali incontrate nel corso delle sue esperienze più recenti: non modelli costruiti, ma individui scelti per ciò che sono e per ciò che hanno da raccontare. Tra i protagonisti emerge il primo ballerino del Czech National Ballet di Praga Danilo Lo Monaco, la cui energia e il senso del movimento hanno contribuito a sciogliere il resto del cast, rendendo l’atmosfera sul set spontanea e fluida. Accanto a lui Rachel Harty, poeta oltre che modella, presenza capace di trasmettere una particolare sensibilità nelle immagini e di arricchire la narrazione fotografica con una dimensione emotiva più profonda. Scoperto attraverso i social, la fisicità di Bram colpisce il fotografo per la sua dedizione sportiva e per un fascino che ricorda quello di un attore uscito da un film di Bergman in versione hippie, un equilibrio tra rigore e naturalezza che attraversa l’intera campagna. Torna poi Rachel Roberts, top model e attrice con cui Weber aveva lavorato per la prima volta nel 1997, oggi affiancata dalla figlia Ava Niccol, presenza giovane e spontanea che introduce un passaggio generazionale naturale all’interno del racconto. Grande attenzione anche ai più giovani: Vera, figlia dell’artista ucraina Zoya Cherkassky, si distingue per una presenza intensa e magnetica davanti alla macchina fotografica, mentre Grayson Yurkewitch rappresenta un legame personale per Weber, che attraversa anni di collaborazione con la sua famiglia e porta sul set un’energia immediata e autentica.