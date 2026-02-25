Unghie 2026, tre tendenze (anche vintage) da provare subito

Murad SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Probabile che, a questo punto dell’inverno, ci si stanchi del solito bordeaux. E poi, con un po’ di ottimismo, la primavera non è così lontana, motivo per cui è più che lecito aver voglia di aggiornare il beauty case con nuove e più fresche sfumature, da declinare sul viso così come sulle unghie. Le tonalità più scure, dunque, vanno almeno momentaneamente in pausa e cedono il passo a colori pastello, effetto jelly, così come a nail art raffinate e originali. L’ispirazione arriva, come spesso capita, dalle celebrities che, sullo schermo o sul red carpet, sfoggiano estremità impeccabili, curate da nail artist ormai seguitissimi sui social. Ecco tre idee, facili da ricreare anche a casa.

Milky nails

Lo smalto neutro è reso speciale dalla texture traslucida, che ricorda la gelatina. In gergo si chiamano anche lipgloss nails, proprio perché hanno un aspetto lucidissimo, come se a ricoprirle ci fosse uno strato di lucidalabbra trasparente. Dato che si adattano facilmente a ogni outfit, sono la scelta di default di star come Selena Gomez e Jennifer Lopez: entrambe si affidano all’artista delle unghie Tom Bachik, che le realizza in tonalità che vanno dal beige chiaro al rosa pastello. Non solo sul tappeto rosso, le milky nails sono state avvistate anche in passerella: per replicarle a casa è fondamentale utilizzare uno smalto semipermanente, ultimando poi con uno strato di top coat, fondamentale per donare lucentezza extra.