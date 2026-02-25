Unghie 2026, tre tendenze (anche vintage) da provare subito
Per una manicure diversa dal solito, originale e ricercata, basta ispirarsi alle mani delle star. Ecco come riprodurre le soluzioni amate da Selena Gomez, Jennifer Lopez e Sabrina Carpenter. C'è anche l'unghia a mezzaluna lanciata da Gwyneth Paltrow in Marty Supreme
Di Valentina Bottoni
Murad SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Probabile che, a questo punto dell’inverno, ci si stanchi del solito bordeaux. E poi, con un po’ di ottimismo, la primavera non è così lontana, motivo per cui è più che lecito aver voglia di aggiornare il beauty case con nuove e più fresche sfumature, da declinare sul viso così come sulle unghie. Le tonalità più scure, dunque, vanno almeno momentaneamente in pausa e cedono il passo a colori pastello, effetto jelly, così come a nail art raffinate e originali. L’ispirazione arriva, come spesso capita, dalle celebrities che, sullo schermo o sul red carpet, sfoggiano estremità impeccabili, curate da nail artist ormai seguitissimi sui social. Ecco tre idee, facili da ricreare anche a casa.
Milky nails
Lo smalto neutro è reso speciale dalla texture traslucida, che ricorda la gelatina. In gergo si chiamano anche lipgloss nails, proprio perché hanno un aspetto lucidissimo, come se a ricoprirle ci fosse uno strato di lucidalabbra trasparente. Dato che si adattano facilmente a ogni outfit, sono la scelta di default di star come Selena Gomez e Jennifer Lopez: entrambe si affidano all’artista delle unghie Tom Bachik, che le realizza in tonalità che vanno dal beige chiaro al rosa pastello. Non solo sul tappeto rosso, le milky nails sono state avvistate anche in passerella: per replicarle a casa è fondamentale utilizzare uno smalto semipermanente, ultimando poi con uno strato di top coat, fondamentale per donare lucentezza extra.
Milky Nails - Credits: Instagram @Tom Bachik per Selena Gomez; Kate Barton SS26
A mezzaluna, d’ispirazione rétro
In Marty Supreme, Gwyneth Paltrow interpreta Kay Stone, socialite ed ex starlette di Hollywood, che abbina al guardaroba Anni ’50 una manicure che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Le sue unghie a mandorla rosso ciliegia, infatti, sono decorate da una lunetta bianca, proprio come voleva lo stile dell’epoca. La nail artist che ha curato le mani della diva sul set, Pattie Yankee, ha realizzato per lei anche un secondo design, con tips dorate a contrasto. Chi vuole replicare i due effetti sulle proprie mani può utilizzare le apposite guide adesive, che consentono di stendere lo smalto con precisione e senza sbavature, ricorrendo invece all’apposito pennellino sottile per disegnare i profili gold.
Gwyneth Paltrow in Marty Supreme; Unghie a mezzaluna - Credits: Instagram @Patti Yankee
Con micro pois
Le polka dot nails sembravano un trend passeggero, destinato a esaurirsi lo scorso autunno, e invece continuano a dettare tendenza. Zola Ganzorigt, nail artist che cura le mani di tutte le it-girl del momento, da Hailey Bieber a Kylie Jenner, infatti, continua a riproporle aggiornandole in base alla stagione. Inizialmente aveva catturato l’attenzione generale la versione trasparente con pois bianchi, realizzata su Sabrina Carpenter per il video Manchild; la cantante ha poi sfoggiato una seconda versione natalizia, con base bianca e pallini rossi. In vista della prossima primavera, è perfetta la versione rosa ton sur ton: per replicare lo stesso effetto glazed, per cui Ganzorigt è ormai celebre, occorre stendere l’apposita polvere cromata per poi realizzare dei minuscoli pois con l’aiuto del dotter, strumento che permette di ottenere pois perfetti, con un solo gesto.
Unghie con micro pois - Credits: Instagram @NailsbyZola per Sabrina Carpenter