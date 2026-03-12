Giornata Mondiale del Sonno: guida smart per dormire meglio

La Giornata Mondiale del Sonno ricorda che una delle attività più misteriose dell’essere umano non è lavorare o inventare tecnologie, ma semplicemente dormire. Il World Sleep Day nasce, infatti, per riportare attenzione su questo gesto apparentemente banale, che sostiene memoria, equilibrio emotivo e salute cardiovascolare. Coordinata dalla World Sleep Society, nel 2026 cade il secondo venerdì di marzo, cioè il 13 marzo, con il tema Sleep Well, Live Better, un invito a riconoscere il sonno come pilastro della salute al pari di alimentazione e attività fisica.

L’iniziativa punta i riflettori su un fenomeno spesso sottovalutato: insonnia cronica, apnee notturne e social jetlag hanno un impatto concreto su incidenti e qualità della vita, pur restando spesso non diagnosticati. Tra i consigli più diffusi c’è la regola del 10-5-3-2-1: niente caffeina nelle 10 ore prima del sonno, stop ad alcol e pasti pesanti 5 ore prima, stacco dal lavoro 2 ore prima e schermi spenti nell’ultima ora. Il riposo notturno non comincia quando si spegne la luce, ma nel ritmo dell’intera giornata. Anche per questo sono nati gli Sleep retreat, luoghi dedicati al ritrovare il proprio ritmo e un sonno realmente riposante. Ma anche nuove tendenze beauty dedicate.

Materasso: quattro regole silenziose per dormire davvero bene

Per dormire bene, il letto è il vero protagonista. Per orientarsi tra molle, memory e lattice bastano alcune regole semplici. La prima riguarda le proporzioni: il letto deve essere almeno quindici centimetri più lungo della persona che lo usa. La seconda riguarda lo spessore: corporature robuste trovano maggiore comfort oltre i 25 centimetri. Poi c’è la materia: le molle insacchettate garantiscono sostegno dinamico; il memory foam distribuisce la pressione; il lattice offre elasticità e ventilazione. Infine, il principio più importante: ergonomia e traspirazione. Un buon materasso mantiene la colonna vertebrale allineata e dissipa il calore. Non a caso molti prodotti sono certificati come dispositivi medici.