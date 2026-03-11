Cinque novità beauty di primavera da collezionare

I lanci cosmetici non sono tutti uguali: alcuni, infatti, sono disponibili solo per un periodo di tempo circoscritto. Si tratta di capsule d’eccezione, sia per il packaging curatissimo che per le tonalità, che si trasformano ben presto in oggetti del desiderio ricercati dai collezionisti. Come dare loro torto, d’altro canto; più che ombretti, rossetti e profumi sembrano piccole sculture da esporre sugli scaffali del bagno. Se usarli è quasi un peccato, riuscire ad aggiudicarseli è una sfida, dato che gli stock sono destinati ad esaurirsi rapidamente.

Poi ci sono prodotti che non è proprio possibile acquistare, come il blush sorbetto circolato sul web in un recente video: 57 milioni di visualizzazioni dopo, gli utenti hanno scoperto che si trattava del teaser di un nuovo computer. Una trovata pubblicitaria, dunque, che aveva già acceso l’immaginazione di tanti beauty lover che, nei commenti, chiedevano dove fosse possibile trovare il nuovo phard, che, in realtà, non esisteva. Le cinque collezioni qui sotto, al contrario, sono disponibili in boutique, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Chanel, Denim Collection

È un tributo alla tela di Genova, che ha cambiato le regole della moda e, da più di un secolo, è sinonimo di uno stile cool e senza tempo. Adesso il denim cimosato ispira l’ultima collezione firmata Valentina Li, make-up artist che, insieme a Cécile Paravina e Ammy Drammeh, nel 2022 ha creato Comete Collective, l’atelier creativo della maison francese dedicato proprio al trucco. Questa collezione in limited edition, che ha come volto la brand ambassador Lily Rose Depp, è tutta sui toni del blu, che tinge ombretti, lipstick e mascara e dona al viso un tocco icy e luminoso. Per l’occasione, anche la crema mani veste in denim, grazie all’elegante custodia di jeans con logo pink.