Cinque novità beauty di primavera da collezionare

I lanci cosmetici non sono tutti uguali: alcuni, infatti, sono disponibili solo per un periodo di tempo circoscritto. Si tratta di capsule d’eccezione, sia per il packaging curatissimo che per le tonalità, che si trasformano ben presto in oggetti del desiderio ricercati dai collezionisti. Come dare loro torto, d’altro canto; più che ombretti, rossetti e profumi sembrano piccole sculture da esporre sugli scaffali del bagno. Se usarli è quasi un peccato, riuscire ad aggiudicarseli è una sfida, dato che gli stock sono destinati ad esaurirsi rapidamente.
Poi ci sono prodotti che non è proprio possibile acquistare, come il blush sorbetto circolato sul web in un recente video: 57 milioni di visualizzazioni dopo, gli utenti hanno scoperto che si trattava del teaser di un nuovo computer. Una trovata pubblicitaria, dunque, che aveva già acceso l’immaginazione di tanti beauty lover che, nei commenti, chiedevano dove fosse possibile trovare il nuovo phard, che, in realtà, non esisteva. Le cinque collezioni qui sotto, al contrario, sono disponibili in boutique, ma solo per un periodo di tempo limitato.
Chanel, Denim Collection
È un tributo alla tela di Genova, che ha cambiato le regole della moda e, da più di un secolo, è sinonimo di uno stile cool e senza tempo. Adesso il denim cimosato ispira l’ultima collezione firmata Valentina Li, make-up artist che, insieme a Cécile Paravina e Ammy Drammeh, nel 2022 ha creato Comete Collective, l’atelier creativo della maison francese dedicato proprio al trucco. Questa collezione in limited edition, che ha come volto la brand ambassador Lily Rose Depp, è tutta sui toni del blu, che tinge ombretti, lipstick e mascara e dona al viso un tocco icy e luminoso. Per l’occasione, anche la crema mani veste in denim, grazie all’elegante custodia di jeans con logo pink.
Marc Jacobs, Daisy Murakami Limited Edition
Chi meglio dell’artista Takashi Murakami poteva dare nuova vita alle fragranze dello stilista americano? Le sue iconiche margherite ora impreziosiscono il tappo delle quattro versioni di Daisy, composizione simbolo della casa di moda, che nelle sue diverse edizioni abbina note fiorite, fresche e gourmand. La collaborazione nasce dalla recente esperienza di Marc Jacobs alla celebre fiera Art Basel di Miami, che ha portato i due creativi a unire le forze per creare quattro profumi in edizione limitata dal design irresistibile, per la prima volta disponibili nella versione eau de parfum, più concentrata.
Guerlain, Terracotta Golden Dunes
La celebre e amatissima poudre di Guerlain dall’effetto bonne mine continua la sua inesauribile evoluzione: nel 2026, torna con un’edizione esclusiva che rinnova il design della cialda così come la sua iconica cover, realizzata in collaborazione con i laboratori marocchini Aït Manos specializzati in zellige, mosaico ornamentale tradizionale realizzato in terracotta colorata. La polvere all’interno riprende invece le dune del deserto, mescolando diverse gradazioni di colore che donano all’incarnato un aspetto healthy e luminoso.
Byredo, Palette Vesuvio
Racchiude 18 tonalità ispirate ai dipinti napoletani del XIX secolo, che ritraggono i paesaggi del Mediterraneo così come le eruzioni del vulcano affacciato sulla città partenopea, e nasce dalla visione creativa di Lucia Pica, Creative Image and Make-up Partner del brand svedese. La palette è impreziosita da un’interpretazione moderna e astratta del Vesuvio, realizzata con tonalità che ricordano quelle degli ombretti al suo interno: dal lilla al verde acqua, passando per blu fumoso, arancio magma, e viola, insieme ai toni minerali di terra bruciata, rame e bronzo. La texture cremosa, sensoriale e leggera si sfuma facilmente e permette di creare una moltitudine di look diversi, più neutri oppure variopinti.
Chantecaille, Flamingo Collection
La casa cosmetica crea ogni anno capsule ispirate alla natura, i cui proventi contribuiscono a sostenere diverse cause ambientali. Nel 2026 Chantecaille collabora con Amazon Conservation Team, ONG che lavora con le popolazioni indigene del Sud America per preservare la biodiversità della foresta pluviale amazzonica. All’associazione verrà dunque donata una parte delle vendite della nuova collezione ispirata al piumaggio dei fenicotteri e alle sfumature del cielo tropicale, che impreziosiscono le custodie di palette e rossetti così come le vibranti tonalità dei prodotti.