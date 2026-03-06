Paris Fashion Week FW26-27: il gioco della moda di Loewe e i nuovi codici di Mugler

Un altro giorno della Paris Fashion Week FW26-27 sta per volgere al termine, ma i riflettori si concentrano sempre più sulle sfilate che vanno in scena nella Ville Lumière. Tra la donna audace di Mugler ed il color blocking di Loewe, ecco come ci vestiremo nella prossima stagione fredda.
Anni’ 80 e Art Déco si uniscono da Mugler
La moda Anni ’80 di Thierry Mugler torna in passerella nella collezione Autunno/Inverno 2026-2027. La donna che sfila rispetta l’immagine nata, in passato, nella mente del fondatore: audace e sicura di sé, pronta ad affrontare e a vivere il mondo indossando, oltre alla sua forza, uno stile urbano e sensuale, che non necessita di “scoprire” per farsi notare. Il direttore creativo Miguel Castro Freitas porta in scena volumi architettonici all'interno di una collezione che ha come file rouge la struttura “a cono rovesciato”. Nascono così abiti longuette laminati e cangianti, imponenti e aderenti al corpo, giacche scolpite ai fianchi, casacche a collo alto monocolore o su cui si stagliano motivi geometrici più o meno evidenti, che arricchiscono e danno forma anche ad eco-pellicce a righe oblique, in cui protagonista è la combinazione black&white.
Strizzano l’occhio al mondo equestre pantaloni asciutti e dal taglio sartoriale - con fascetta in bella vista che abbraccia piedi e décolletés stiletto - ideali per dare vita a mises che uniscono formalità ad esigenze di funzionalità. Spiccano gli abiti a clessidra, in cui si esaltano forme sinuose accompagnate da dettagli quasi gotici - come gi scolli profondi evidenziati dai tessuti tagliati a lancia - e forti accostamenti di colore, che nascono, qui, grazie all’abbinamento con collant dai colori brillanti. L’Art Déco si mostra in tutto il suo splendore nei bijoux che rendono ancora più preziose le creazioni nate dall’estro artistico di Freitas.
Loewe, il potere del color blocking
La passerella sembra prendere forma da una striscia di evidenziatore giallo acceso. Al contrario di come accade sui libri - dove il colore sottolinea le parole più importanti - qui le modelle, passo dopo passo, scrivono il racconto della nuova collezione Autunno/inverno 2026-2027 di Loewe. L’amore per le nuances energiche del duo creativo Jack McCollough e Lazaro Hernandes prende vita su miniabiti sottoveste rivestiti di texture gommose dall’allure fresca e moderna, che portano il silicone ad essere protagonista tra i materiali della prossima stagione fredda. Ci sono poi pellicciotti e cappotti voluminosi dalle forme over e arrotondate o ricoperti di frange, che danzano ad ogni passo anche su abiti corti; parka che, nel gioco di layering di cappuccio, fasce ed inserti destinati a riparare il corpo, ricordano i colletti degli abiti indossati dalle nobildonne medievali, pronti a riparare anche mini-dress sbarazzini dall’effetto furry, unendo allure fancy e sporty.
Sprizza energia da ogni centimetro di tessuto la palette colori accesa e vivace. Dal giallo all’arancione fino all’azzurro e al viola, in passerella non mancano però anche le tonalità scure, come il marrone o il nero passe-partout, che spicca abbinato a leggings fluo, dando vita a mix di nuances che si esaltano a vicenda. Immancabile il bianco candido. Sfilano pattern “fantasia”, come quelli floreali, che si stagliano su dolcevita abbinati a jeans di velluto a costine; il tartan rende più casual short dress dalle linee classiche, su cui spiccano anche profili in eco pelliccia; le stampe a quadretti ricordano le tovaglie delle brasserie parigine e colorano ciuffi bombati di tessuto che sbuffano da cappotti classici, riportando alla mente le grandi gonne degli abiti settecenteschi indossati alla corte di Versailles. Il color blocking c’è ed è ormai un segno distintivo del lavoro creativo della coppia di designer. I colli sono abbracciati da sciarpe iper-voluminose, strascichi abbozzati accarezzano il suolo e la combinazione maglione/gonna dà vita a mises che sdrammatizzano e si confermano estremamente chic.