Paris Fashion Week FW26-27: il gioco della moda di Loewe e i nuovi codici di Mugler

In passerella la collezione Autunno/Inverno 2026-2027 di Mugler - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Un altro giorno della Paris Fashion Week FW26-27 sta per volgere al termine, ma i riflettori si concentrano sempre più sulle sfilate che vanno in scena nella Ville Lumière. Tra la donna audace di Mugler ed il color blocking di Loewe, ecco come ci vestiremo nella prossima stagione fredda.

Anni’ 80 e Art Déco si uniscono da Mugler

La moda Anni ’80 di Thierry Mugler torna in passerella nella collezione Autunno/Inverno 2026-2027. La donna che sfila rispetta l’immagine nata, in passato, nella mente del fondatore: audace e sicura di sé, pronta ad affrontare e a vivere il mondo indossando, oltre alla sua forza, uno stile urbano e sensuale, che non necessita di “scoprire” per farsi notare. Il direttore creativo Miguel Castro Freitas porta in scena volumi architettonici all'interno di una collezione che ha come file rouge la struttura “a cono rovesciato”. Nascono così abiti longuette laminati e cangianti, imponenti e aderenti al corpo, giacche scolpite ai fianchi, casacche a collo alto monocolore o su cui si stagliano motivi geometrici più o meno evidenti, che arricchiscono e danno forma anche ad eco-pellicce a righe oblique, in cui protagonista è la combinazione black&white.

Strizzano l’occhio al mondo equestre pantaloni asciutti e dal taglio sartoriale - con fascetta in bella vista che abbraccia piedi e décolletés stiletto - ideali per dare vita a mises che uniscono formalità ad esigenze di funzionalità. Spiccano gli abiti a clessidra, in cui si esaltano forme sinuose accompagnate da dettagli quasi gotici - come gi scolli profondi evidenziati dai tessuti tagliati a lancia - e forti accostamenti di colore, che nascono, qui, grazie all’abbinamento con collant dai colori brillanti. L’Art Déco si mostra in tutto il suo splendore nei bijoux che rendono ancora più preziose le creazioni nate dall’estro artistico di Freitas.