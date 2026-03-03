Paris Fashion Week FW26-27: il giardino d’inverno di Dior

“ Storicamente Dior sfilava qui – spiega il designer in un’intervista che anticipa lo show, realizzata proprio su quelle sedie - Ho voluto pensare a questo giardino come luogo piacevole. Ma anche al concetto di promenade , con le persone che si vestono eleganti per andare da qualche parte. Per me questo è Parigi. Mi sentirò sempre un turista qui. E sono sempre stato affascinato da questo concetto, dall’idea del vestirsi per qualcosa, l’aspetto psicologico che c’è dietro”.

Dior FW26

Ma non solo, perché un altro indizio Jonathan Anderson lo aveva disseminato nel teaser della sfilata lanciato sui canali social della maison, che vedeva protagonista i ceramic pots - vasi che nascono dalla terra e maturano esposti al sale, al sole e alla pioggia - dell’artista giapponese Kazunori Hamana.

E così la sfilata Dior FW 26-27 cambia totalmente registro rispetto al debutto di Anderson della scorsa stagione e sembra quasi un inno alla vita, un grande omaggio floreale che unisce influenze orientali agli stilemi tipici della maison.

Balze, volant e stratificazioni

I bottoni dorati campeggiano nelle giacchette bon ton strette in vita e le cui balze campeggiano su gonne in cui gli strati di volant ricordano proprio i fiori sbocciati nel pieno del loro ciclo di vita.

Le stesse stratificazioni si ripetono su minigonne con strascico e sugli abiti a corolla, nelle tonalità del bianco candido, ma anche nei colori pastello rosa e giallo.