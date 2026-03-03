Dolci non dolci: il nuovo trend del dessert contemporaneo

Dessert realizzato da Sébastien Vauxion - Credits: Courtesy Press Office

Il dessert non chiude più il pasto con un’esplosione zuccherina. Lo fa con equilibrio. Negli ultimi anni l’alta ristorazione ha avviato una trasformazione: ridurre la dolcezza per lasciare emergere acidità, amaro e sapidità. Dimenticate i classici dolci da San Valentino. Il fine pasto diventa più adulto, più elegante, meno consolatorio. Non rinuncia al piacere, ma lo costruisce attraverso contrasti e precisione. È un cambio di paradigma. Lo zucchero non scompare, ma perde centralità. Diventa strumento, non protagonista. Diminuire la componente zuccherina significa restituire voce agli ingredienti. Le note agrumate risultano più vive, quelle tostate più profonde, l’amaro più strutturato. Anche la sapidità trova spazio, creando dessert che sfiorano il territorio del salato senza mai attraversarlo del tutto. Il risultato è una pasticceria meno opulenta e più narrativa. Ogni elemento ha una funzione precisa, ogni contrasto è calibrato.

Pierre Hermé: l’architetto dell’equilibrio

Maestro della pasticceria francese contemporanea, ha più volte spiegato di considerare lo zucchero uno strumento di precisione. Nelle sue creazioni l’acidità e l’amaro sono architettura, non dettaglio. Emblematico è l’Ispahan, dove rosa, lampone e litchi costruiscono un equilibrio fondato sulla freschezza e sulla tensione acida del frutto, lontano dalla dolcezza monocorde. Oppure le sue interpretazioni del cioccolato fondente ad alta percentuale di cacao, in cui l’amaro naturale viene esaltato, non corretto. Anche l’uso calibrato di agrumi come yuzu e frutto della passione dimostra una ricerca costante di verticalità gustativa più che di rotondità zuccherina.