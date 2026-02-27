50 anni e non sentirli: la classe 1976 del cinema detta stile

C’è qualcosa di speciale nel 1976. Un’annata che in questo 2026 spegne cinquanta candeline con una naturalezza disarmante. Altro che “mezza età”: qui si parla di piena maturità, di controllo assoluto della propria immagine e, soprattutto, della propria carriera. Da Hollywood a Londra, passando per l’Irlanda e la Francia, questa classe continua a dettare stile. Dentro e fuori dal set.

Reese Witherspoon: l’impero della ragazza della porta accanto

Determinata, visionaria, strategica, tutt’altro che lo stereotipo della “bionda” in cui il cinema ha rischiato di racchiuderla.

Nata il 22 marzo in Louisiana, Reese Witherspoon debutta giovanissima e a 23 anni si fa già notare in Election (1999), nei panni di una studentessa modello tanto brillante quanto spietata. Un ruolo che anticipa molte delle sue future eroine: intelligenti, determinate, mai scontate.

La consacrazione arriva nel 2006 con l’Oscar come migliore attrice per Walk the Line- Quando l’amore brucia l’anima accanto a Joaquin Phoenix: la sua June Carter Cash è intensa, credibile, persino nella voce. Ma la vera svolta è imprenditoriale. A 29 anni fonda la sua casa di produzione, con un obiettivo chiaro: portare sullo schermo storie di donne complesse. Nascono così titoli che influiscono fortemente nell’immaginario del racconto del femminile come il film Gone Girl, e le serie tv Big Little Lies (due Golden Globe) Little Fires Everywhere e The Morning Show, dove recita accanto a Jennifer Aniston.

E poi c’è il fenomeno culturale: nel 2017 lancia Reese’s Book Club. Ogni mese sceglie un libro, quasi sempre scritto da donne, spesso esordienti. Il risultato? Bestseller immediati e un’espressione coniata dagli editori americani: “the Reese effect”.