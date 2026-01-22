Oscar 2026, tutte le nomination ufficiali

Michael B. Jordan alla 83esima edizione dei Golden Globe - Credits Getty Images

Gli Oscar non misurano solo il valore dei film, ma raccontano come il cinema costruisce oggi immaginari, identità e linguaggi visivi, influenzando stile, cultura pop e percezione del presente. La 98ª edizione degli Academy Awards, annunciata da Danielle Brooks e Lewis Pullman, è dominata da I peccatori di Ryan Coogler (16 nomination), seguito da Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (13), Marty Supreme di Josh Safdie (9) e Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao (8).

Resta fuori Wicked – Parte 2, Ariana Grande compresa. Cresce intanto il peso del cinema internazionale, con Sentimental Value di Joachim Trier e L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, che porta alla candidatura storica di Wagner Moura. La cerimonia si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre, condotta da Conan O’Brien.

Miglior film

L’agente segreto

Una battaglia dopo l’altra

Bugonia

F1 – Il film

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

I peccatori

Sentimental Value

Train Dreams

Miglior regista

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra

Ryan Coogler – I peccatori

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio

Miglior attore

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – I peccatori

Wagner Moura – L’agente segreto

Miglior attrice

Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Miglior attore non protagonista

Benicio del Toro – Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – I peccatori

Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Miglior attrice non protagonista

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amu Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – I peccatori

Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra

Miglior casting

L’agente segreto – Gabriel Domingues

Una battaglia dopo l’altra – Cassandra Kulukundis

Hamnet – Nel nome del figlio – Nina Gold

Marty Supreme – Jennifer Venditti

I peccatori – Francine Maisler

Miglior sceneggiatura originale

Blue Moon – Robert Kaplow

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

I peccatori – Ryan Coogler

Un semplice incidente – Jafar Panahi

Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier

Miglior sceneggiatura non originale

Una battaglia dopo l’altra – Paul Thomas Anderson

Bugonia – Will Tracy

Frankenstein – Guillermo del Toro

Hamnet – Nel nome del figlio – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

Train Dreams – Clint Bentley, Greg Kwedar

Miglior colonna sonora

Una battaglia dopo l’altra – Jonny Greenwood

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter

I peccatori – Ludwig Göransson

Miglior canzone originale

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied to You – I peccatori

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi

Train Dreams – Train Dreams

Miglior fotografia

Una battaglia dopo l’altra – Michael Bauman

Frankenstein – Dan Laustsen

Marty Supreme – Darius Khondji

I peccatori – Autumn Durald Arkapaw

Train Dreams – Adolpho Veloso

Miglior montaggio

Una battaglia dopo l’altra – Andy Jurgensen

F1 – Il film – Stephen Mirrione

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

I peccatori – Michael P. Shawver

Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté

Miglior scenografia

Una battaglia dopo l’altra – Florencia Martin

Frankenstein – Tamara Deverell

Hamnet – Nel nome del figlio – Fiona Crombie

Marty Supreme – Jack Fisk

I peccatori – Hannah Beachler

Migliori costumi

Avatar – Fuoco e cenere – Deborah L. Scott

Frankenstein – Kate Hawley

Hamnet – Nel nome del figlio – Malgosia Turzanska

Marty Supreme – Miyako Bellizzi

I peccatori – Ruth E. Carter

Miglior makeup e hairstyling

Frankenstein

Kokuho

I peccatori

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Miglior sonoro

Una battaglia dopo l’altra

F1 – Il film

Frankenstein

I peccatori

Sirāt

Migliori effetti visivi

Avatar – Fuoco e cenere

F1 – Il film

Jurassic World – La rinascita

The Lost Bus

I peccatori

Miglior film internazionale

L’agente segreto (Brasile)

Un semplice incidente (Francia)

Sentimental Value (Norvegia)

Sirāt (Spagna)

La voce di Hind Rajab (Tunisia)

Miglior film d’animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Miglior documentario

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor – La vicina perfetta

Miglior cortometraggio

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera

Children No More

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Miglior cortometraggio d’animazione

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters



