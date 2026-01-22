Catalogo
entertainment22 gennaio 2026

Oscar 2026, tutte le nomination ufficiali

Annunciate le nomination della 98ª edizione degli Academy Awards: I peccatori di Ryan Coogler domina con 16 candidature, debutta il premio Miglior casting e aumenta il peso del cinema internazionale. Tutti i numeri chiave degli Oscar 2026
Condividi:

Di Giuditta Avellina

Michael B. Jordan alla 83esima edizione dei Golden Globe - Credits Getty ImagesMichael B. Jordan alla 83esima edizione dei Golden Globe - Credits Getty Images

Gli Oscar non misurano solo il valore dei film, ma raccontano come il cinema costruisce oggi immaginari, identità e linguaggi visivi, influenzando stile, cultura pop e percezione del presente. La 98ª edizione degli Academy Awards, annunciata da Danielle Brooks e Lewis Pullman, è dominata da I peccatori di Ryan Coogler (16 nomination), seguito da Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (13), Marty Supreme di Josh Safdie (9) e Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao (8).

Resta fuori Wicked – Parte 2, Ariana Grande compresa. Cresce intanto il peso del cinema internazionale, con Sentimental Value di Joachim Trier e L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, che porta alla candidatura storica di Wagner Moura. La cerimonia si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre, condotta da Conan O’Brien.

Miglior film

L’agente segreto
Una battaglia dopo l’altra
Bugonia
F1 – Il film
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
I peccatori
Sentimental Value
Train Dreams

Miglior regista

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
Ryan Coogler – I peccatori
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio

Miglior attore

Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – I peccatori
Wagner Moura – L’agente segreto

Miglior attrice

Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia

Miglior attore non protagonista

Benicio del Toro – Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – I peccatori
Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Miglior attrice non protagonista

Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amu Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – I peccatori
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra

Miglior casting

L’agente segreto – Gabriel Domingues
Una battaglia dopo l’altra – Cassandra Kulukundis
Hamnet – Nel nome del figlio – Nina Gold
Marty Supreme – Jennifer Venditti
I peccatori – Francine Maisler

Miglior sceneggiatura originale

Blue Moon – Robert Kaplow
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
I peccatori – Ryan Coogler
Un semplice incidente – Jafar Panahi
Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier

Miglior sceneggiatura non originale

Una battaglia dopo l’altra – Paul Thomas Anderson
Bugonia – Will Tracy
Frankenstein – Guillermo del Toro
Hamnet – Nel nome del figlio – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
Train Dreams – Clint Bentley, Greg Kwedar

Miglior colonna sonora

Una battaglia dopo l’altra – Jonny Greenwood
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter
I peccatori – Ludwig Göransson

Miglior canzone originale

Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – I peccatori
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi
Train Dreams – Train Dreams

Miglior fotografia

Una battaglia dopo l’altra – Michael Bauman
Frankenstein – Dan Laustsen
Marty Supreme – Darius Khondji
I peccatori – Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams – Adolpho Veloso

Miglior montaggio

Una battaglia dopo l’altra – Andy Jurgensen
F1 – Il film – Stephen Mirrione
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
I peccatori – Michael P. Shawver
Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté

Miglior scenografia

Una battaglia dopo l’altra – Florencia Martin
Frankenstein – Tamara Deverell
Hamnet – Nel nome del figlio – Fiona Crombie
Marty Supreme – Jack Fisk
I peccatori – Hannah Beachler

Migliori costumi

Avatar – Fuoco e cenere – Deborah L. Scott
Frankenstein – Kate Hawley
Hamnet – Nel nome del figlio – Malgosia Turzanska
Marty Supreme – Miyako Bellizzi
I peccatori – Ruth E. Carter

Miglior makeup e hairstyling

Frankenstein
Kokuho
I peccatori
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Miglior sonoro
Una battaglia dopo l’altra
F1 – Il film
Frankenstein
I peccatori
Sirāt

Migliori effetti visivi

Avatar – Fuoco e cenere
F1 – Il film
Jurassic World – La rinascita
The Lost Bus
I peccatori

Miglior film internazionale

L’agente segreto (Brasile)
Un semplice incidente (Francia)
Sentimental Value (Norvegia)
Sirāt (Spagna)
La voce di Hind Rajab (Tunisia)

Miglior film d’animazione

Arco
Elio
KPop Demon Hunters
La piccola Amélie
Zootropolis 2

Miglior documentario

The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor – La vicina perfetta

Miglior cortometraggio

Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera
Children No More
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Miglior cortometraggio d’animazione

Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters

