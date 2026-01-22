Oscar 2026, tutte le nomination ufficiali

Gli Oscar non misurano solo il valore dei film, ma raccontano come il cinema costruisce oggi immaginari, identità e linguaggi visivi, influenzando stile, cultura pop e percezione del presente. La 98ª edizione degli Academy Awards, annunciata da Danielle Brooks e Lewis Pullman, è dominata da I peccatori di Ryan Coogler (16 nomination), seguito da Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (13), Marty Supreme di Josh Safdie (9) e Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao (8).
Resta fuori Wicked – Parte 2, Ariana Grande compresa. Cresce intanto il peso del cinema internazionale, con Sentimental Value di Joachim Trier e L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, che porta alla candidatura storica di Wagner Moura. La cerimonia si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre, condotta da Conan O’Brien.
Miglior film
L’agente segreto
Una battaglia dopo l’altra
Bugonia
F1 – Il film
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
I peccatori
Sentimental Value
Train Dreams
Miglior regista
Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
Ryan Coogler – I peccatori
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
Miglior attore
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – I peccatori
Wagner Moura – L’agente segreto
Miglior attrice
Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Miglior attore non protagonista
Benicio del Toro – Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – I peccatori
Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Miglior attrice non protagonista
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amu Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – I peccatori
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
Miglior casting
L’agente segreto – Gabriel Domingues
Una battaglia dopo l’altra – Cassandra Kulukundis
Hamnet – Nel nome del figlio – Nina Gold
Marty Supreme – Jennifer Venditti
I peccatori – Francine Maisler
Miglior sceneggiatura originale
Blue Moon – Robert Kaplow
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
I peccatori – Ryan Coogler
Un semplice incidente – Jafar Panahi
Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
Miglior sceneggiatura non originale
Una battaglia dopo l’altra – Paul Thomas Anderson
Bugonia – Will Tracy
Frankenstein – Guillermo del Toro
Hamnet – Nel nome del figlio – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
Train Dreams – Clint Bentley, Greg Kwedar
Miglior colonna sonora
Una battaglia dopo l’altra – Jonny Greenwood
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter
I peccatori – Ludwig Göransson
Miglior canzone originale
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – I peccatori
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi
Train Dreams – Train Dreams
Miglior fotografia
Una battaglia dopo l’altra – Michael Bauman
Frankenstein – Dan Laustsen
Marty Supreme – Darius Khondji
I peccatori – Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams – Adolpho Veloso
Miglior montaggio
Una battaglia dopo l’altra – Andy Jurgensen
F1 – Il film – Stephen Mirrione
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
I peccatori – Michael P. Shawver
Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté
Miglior scenografia
Una battaglia dopo l’altra – Florencia Martin
Frankenstein – Tamara Deverell
Hamnet – Nel nome del figlio – Fiona Crombie
Marty Supreme – Jack Fisk
I peccatori – Hannah Beachler
Migliori costumi
Avatar – Fuoco e cenere – Deborah L. Scott
Frankenstein – Kate Hawley
Hamnet – Nel nome del figlio – Malgosia Turzanska
Marty Supreme – Miyako Bellizzi
I peccatori – Ruth E. Carter
Miglior makeup e hairstyling
Frankenstein
Kokuho
I peccatori
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Miglior sonoro
Una battaglia dopo l’altra
F1 – Il film
Frankenstein
I peccatori
Sirāt
Migliori effetti visivi
Avatar – Fuoco e cenere
F1 – Il film
Jurassic World – La rinascita
The Lost Bus
I peccatori
Miglior film internazionale
L’agente segreto (Brasile)
Un semplice incidente (Francia)
Sentimental Value (Norvegia)
Sirāt (Spagna)
La voce di Hind Rajab (Tunisia)
Miglior film d’animazione
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Miglior documentario
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor – La vicina perfetta
Miglior cortometraggio
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Miglior cortometraggio documentario
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera
Children No More
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Miglior cortometraggio d’animazione
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
