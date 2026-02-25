Giacca in suede: i modelli su cui puntare per la Primavera 2026

fashion 25 febbraio 2026

Dal blazer oversize al trench in camoscio, la giacca in suede è il capo che risolve qualsiasi tipo di dubbio sugli outfit della Primavera 2026: ecco come indossarla con stile copiando dalle celeb

Di Claudia Ricifari

L’attrice Naomi Watts partecipa alla presentazione della collezione Autunno 2026 di Alice + Olivia by Stacey Bendet presso la Surrogate's Court durante la New York Fashion Week il 14 febbraio 2026 a New York City - Credits: Getty Images

La giacca in suede si prepara a diventare il capospalla più versatile della stagione di transizione per antonomasia: la primavera. Morbida, facile da stratificare e abbinare. Meno formale del blazer tradizionale, più caratterizzante per ogni tipo di look, si inserisce in uno spazio preciso tra tailoring e outerwear leggero. La sua forza è la capacità di adattarsi a silhouette diverse, ognuna con una propria identità stilistica. Dallo street style alle celebrities, sono già diversi i modelli che stanno definendo il modo in cui indosseremo il camoscio nei prossimi mesi. Borse comprese. La giacca Napoleon style in suede Tra le interpretazioni più attuali, la giacca in camoscio in stile Napoleone è quella che meglio sostituisce la giacca sartoriale durante la mezza stagione. Le proporzioni restano bilanciate, con spalle strutturate e una sfilza di bottoni che allunga la silhouette, pensata per essere indossata sopra denim e camicie leggere. Dakota Johnson la indossa sbottonata per le strade di New York, in una versione fitted color cammello con bottoni neri e jeans chiari. Il risultato è un equilibrio convincente tra eleganza quotidiana e praticità urbana, perfetto esempio di come il suede possa entrare nel guardaroba di tutti i giorni.

Dakota Johnson è stata avvistata a Midtown il 30 maggio 2025 a New York City - Credits: Getty Images

Il bomber in suede Il bomber in camoscio rappresenta la declinazione più casual del trend. Mantiene l’attitudine sportiva del modello originale ma la traduce in una chiave più sofisticata, grazie alla texture vellutata e alle tonalità profonde. Hailey Bieber lo considera un elemento stabile del proprio guardaroba, alternando blazer e giacche in suede nelle sfumature dell’espresso e del caramello. Indossato con denim, t-shirt e mocassini, dimostra quanto il bomber in camoscio possa diventare una scelta immediata per la quotidianità cittadina.

Hailey Bieber è stata avvistata a SoHo il 30 gennaio 2025 a New York City - Credits: Getty Images

Il trench in suede Tra i modelli destinati a crescere nei prossimi mesi c’è il trench in camoscio, pensato come alternativa al classico soprabito primaverile. Linee morbide, cintura in vita e lunghezze importanti lo rendono il protagonista dell’outfit. Gigi Hadid lo ha riportato al centro dell’attenzione a New York con un trench marrone dal taglio militare, caratterizzato da spalline oversize e cintura. Portato con denim dritti e loafers, ha trasformato il cappotto in suede nel fulcro dell’intero look.

Trench indossato da Gigi Hadid - Crediti IPA

La giacca boxy in suede La silhouette boxy conferma il desiderio di volumi rilassati e facilmente stratificabili. Linee pulite e costruzioni essenziali rendono questo modello particolarmente versatile nelle mezze stagioni. Kate Middleton ha scelto una versione verde bosco dal taglio squadrato, abbinata a una palette tonale di marroni e verdi. Il risultato è un look coerente e facilmente replicabile, che dimostra la versatilità del suede anche in contesti più formali. Versione più strutturata, con cintura in vita e quattro tasche per Melania Trump, abbinata a un paio di pantaloni classici alla caviglia color crema e ballerine.

Catherine, Princess of Wales (a sinistra) e la First Lady Melania Trump parlano nei Frogmore Gardens durante la visita di Stato del Presidente degli Stati Uniti d’America e della First Lady Melania Trump, il 18 settembre 2025 a Windsor, Inghilterra - Credits: Getty Images

La giacca cropped in suede La versione corta introduce una dimensione più contemporanea e dinamica. Perfetta con pantaloni a vita alta o gonne midi, la giacca cropped in camoscio porta il materiale verso una silhouette più giovane e urbana. Lo street style delle capitali della moda ha già iniziato a valorizzarla come capo di transizione ideale, spesso indossata sopra camicie leggere o knit sottili per creare stratificazioni leggere e funzionali. Modalità scelta anche da Naomi Watts.

Naomi Watts è stata avvistata a SoHo il 28 marzo 2025 a New York City - Credits: Getty Images