Petalicious di Naj Oleari, Sanremo si tinge di rosa tra make up ed experience beauty

La leggerezza dei petali e la luminosità della primavera. Naj Oleari Beauty presenta Petalicious, la nuova collezione make-up Spring/Summer 2026 ispirata alla grazia naturale delle peonie e al loro movimento delicato. Un universo che ruota attorno al rosa – dalle nuances dei prodotti al design del packaging – e che prende forma anche in uno spazio immersivo pronto ad animare Sanremo durante la settimana del Festival.

Petalicious nasce come un inno alla connessione tra natura e bellezza, valorizzando le delicate possibilità espressive del colore dégradé come simbolo estetico di continuità e delicatezza. Le sfumature si fondono in giochi di tonalità morbidi e luminosi, mentre texture leggere e sensoriali creano look modulabili pensati per esaltare la luminosità naturale del viso e regalare alla pelle un effetto radioso e uniforme.

Il rosa è il filo conduttore assoluto della collezione: lo ritroviamo nelle sfumature make-up, nel packaging opaco dégradé decorato con peonie e nelle illustrazioni realistiche che impreziosiscono gli astucci. Un’estetica fresca e femminile che diventa immediatamente riconoscibile.