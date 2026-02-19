Petalicious di Naj Oleari, Sanremo si tinge di rosa tra make up ed experience beauty
SPONSORED CONTENT
La leggerezza dei petali e la luminosità della primavera. Naj Oleari Beauty presenta Petalicious, la nuova collezione make-up Spring/Summer 2026 ispirata alla grazia naturale delle peonie e al loro movimento delicato. Un universo che ruota attorno al rosa – dalle nuances dei prodotti al design del packaging – e che prende forma anche in uno spazio immersivo pronto ad animare Sanremo durante la settimana del Festival.
Petalicious nasce come un inno alla connessione tra natura e bellezza, valorizzando le delicate possibilità espressive del colore dégradé come simbolo estetico di continuità e delicatezza. Le sfumature si fondono in giochi di tonalità morbidi e luminosi, mentre texture leggere e sensoriali creano look modulabili pensati per esaltare la luminosità naturale del viso e regalare alla pelle un effetto radioso e uniforme.
Il rosa è il filo conduttore assoluto della collezione: lo ritroviamo nelle sfumature make-up, nel packaging opaco dégradé decorato con peonie e nelle illustrazioni realistiche che impreziosiscono gli astucci. Un’estetica fresca e femminile che diventa immediatamente riconoscibile.
La collezione Petalicious, tra glow e leggerezza
Per l’incarnato, Naj Oleari Beauty ha pensato a Sun Glaze Tan Gel, gel fresco e ultra-leggero che regala un effetto sunkissed immediato grazie a un pigmento trasparente che si adatta a ogni tono di pelle. Versatile, può essere applicato su tutto il viso per un colorito uniforme o sulle zone strategiche per un contouring delicato.
La luce diventa protagonista con Shade & Shine Luminous Blush, blush cotto ad alta performance che unisce colore pieno ed effetto glow tridimensionale. Le due tonalità – Sun-Kissed Copper e Petal Pink – riflettono la luce con riflessi perlati e champagne, valorizzando ogni incarnato con una sola pennellata.
Per lo sguardo, Click On Me Lash Primer Mascara prepara e amplifica le performance del mascara abituale, donando volume, curvatura e lunghezza grazie a una formula arricchita con squalano d’oliva e vitamina E. Accanto a lui, Bloomlight Eyeshadow Stick illumina le palpebre con riflessi scintillanti e una texture jelly fresca e confortevole, disponibile nelle tonalità Golden Dew e Pink Mirage.
Sulle labbra, infine, Flirty Affair Balmy Lip Tint regala colore intenso e brillantezza effetto latex in tre tonalità – Mocha Silk, Mellow Nude e Berry Glaze – con una tinta a lunga tenuta che mantiene le labbra vivaci per tutto il giorno.
L’appuntamento a Sanremo da segnare in agenda
Petalicious sarà protagonista di un grande evento nel cuore pulsante della città di Sanremo nella settimana dedicata alla musica, ma sempre più legata a stretto giro alla moda e alla bellezza. Il 23 febbraio, giorno della vigilia del Festival di Sanremo, dalle 17.30 alle 20.00, la Profumeria Dellepiane ospiterà un cocktail con DJ set, food & drink per celebrare il debutto della collezione. Dopo l’inaugurazione, lo spazio resterà aperto al pubblico per tutta la settimana della kermesse, trasformandosi in un hub beauty dove scoprire la collezione Petalicious e concedersi un vero glow up grazie ai make-up artist presenti, pronti a creare look personalizzati con i prodotti della linea. Un invito a immergersi in un universo total pink che traduce la poesia delle peonie in un’esperienza immersiva fatta di dettagli speciali, sorprese e piccoli gift pensati per la community, nel pieno dell’energia glamour dei giorni più attesi della musica italiana. Un’occasione perfetta per entrare nel mondo Naj Oleari Beauty e lasciarsi conquistare da una collezione che celebra la luminosità, la leggerezza e il piacere di sperimentare.