L'orizzonte senza muri, soluzioni di design per vivere all’aperto

“Questa stanza non ha più pareti”, cantava Gino Paoli. E a guardare le nostre città e le nostre case oggi, vien da pensare che non avesse solo ragione, ma che avesse previsto il futuro. Il confine tra "dentro" e "fuori" è evaporato peggio di un cocktail lasciato al sole d'agosto. L’outdoor non è più il parente povero del soggiorno, quello dove si mettevano le sedie di plastica che lasciavano il segno del ricamo sulle gambe. No, oggi l’esterno conquista i dehors e i terrazzi trasformandoli in salotti dove l’unica cosa "selvaggia" è il prezzo del gin tonic.

Complici inverni che sembrano primavere e una voglia matta di aria aperta, la regola è diventata ferrea: appena spunta un raggio di sole, si esce. Ma lo si fa con stile. Dimenticate il rustico: qui parliamo di sedute avvolgenti e tessuti così morbidi che ti viene il dubbio di aver portato fuori il divano buono. I grandi brand hanno capito l’antifona: non vendono più "mobili da giardino", ma sistemi di sopravvivenza chic per chi vuole abitare il terrazzo con la stessa cura maniacale che riserva al parquet del salotto.

Classici senza tetto (e senza pensieri)

Non sono solo le novità a prendere aria: anche i mostri sacri del design hanno deciso che era ora di farsi una tintarella. Pezzi nati per stare sui tappeti persiani ora sfidano l’umidità senza battere ciglio. Il merito? Una tecnologia dei materiali che finalmente corre veloce quanto la fantasia. Prendete la 932 “Novetrenta” di Vico Magistretti per Cassina: nel '65 era un rivoluzionario sistema di cuscini "impacchettati", oggi è pronta a piazzarsi a bordo piscina senza spettinarsi. O la sedia Dalila di Gaetano Pesce, che trasforma la cena fuori in un’inaugurazione alla Biennale di Venezia. E che dire del Tufty-Time di Patricia Urquiola per B&B Italia? Dopo vent’anni passati a farci sprofondare in salotto, ha deciso di traslocare in giardino. Morale della favola: il design è uscito di casa. E, onestamente, non ha nessuna intenzione di rientrare a mettere in ordine.