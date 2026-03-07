Paris Fashion Week FW26-27: la forza fragile di Givenchy

Tra fragilità e forza, Sarah Burton plasma per Givenchy un linguaggio di luce e potere. Se per la primavera la nuova direzione creativa aveva inaugurato una nuova era di femminilità consapevole, per il prossimo Autunno/Inverno la vulnerabilità diventa forza, e la grazia si traduce in potenza. Da elemento trainante del brand Alexander McQueen a attenta studiosa dei bozzetti del conte Hubert de Givenchy, la designer inglese continua il suo lavoro nella maison francese, dove ha iniziato il nuovo corso nel settembre 2024. Una storia che si legge tra un’uscita e l’altra dello show parigino, sulla passerella circolare che alla fine della sfilata Sarah Burton attraversa per intero, per prendersi i complimenti. In prima fila ad applaudirla c’erano, tra le altre, la modella e conduttrice televisiva britannica Alexa Chung, l'attrice statunitense Rooney Mara e la modella tedesca Diane Kruger.