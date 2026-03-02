Prada FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Nella vita di una donna ci sono molti strati. Ruoli e impegni. Umori e intenzioni. Parte da questa molteplicità la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni dell’Autunno/Inverno 2026-2027. Una riflessione sulla realtà sfaccettata delle donne e sulla quotidianità dove il tempo sembra non bastare mai, che è diventata ispirazione per molti brand saliti in passerella. Il risultato è un nuovo stile Shabby chic, che si vede nei tessuti non stirati, nel polsini delle camicie lasciati aperti, nelle cuciture a vista o addirittura incomplete, come nelle stringate e nei mocassini dall’effetto consumato. Un sapore neo grunge che nelle creazioni dei designer si traduce prima di tutto nello studio del layering, dove ogni capo può prendere vita in diverse forme; ma anche nel riutilizzo dei materiali, con il recupero degli scarti di archivio riapplicati sui capi. Una donna che sovrappone e riutilizza all’insegna della praticità, ma che non rinuncia alla propria sensualità, anche se inconsapevole. Un'attitudine che si esprime nelle silhouette, ma anche nel grande ritorno del deep black e del pizzo.

Layering, quando la sovrapposizione è un’esigenza pratica

Le mille facce della donna si declinano nel layering: una pioggia di sovrapposizioni dove ogni capo si può trasformare in un altro, a seconda delle esigenze e dei momenti. Nella collezione Prada disegnata dai direttori creativi Miuccia Prada e Raf Simons il processo di stratificazione degli abiti pensa al cambio di passo dalla mattina alla sera, e a come un unico look possa dare vita ad outfit diversi, semplicemente riadattandosi. Il duo ha voluto rendere questa idea in un'unica sfilata reclutando solo 15 modelle per 60 look, ognuna delle quali ha sfoggiato quattro outfit smontati e rimaneggiati a ogni giro.