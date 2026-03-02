Non è rosa, è Millennial Pink: guida al colore protagonista della Primavera 2026
Al suo nome risponde un hashtag dedicato, che già impazza sui social tra millennial e Gen Z. Sulle passerelle, invece, lo ritroviamo tra minidress e accessori: il colore di tendenza della Primavera-Estate 2026 è decisamente questo, e non resta che scoprire come indossarlo in modo glamour e sofisticato
Di Federica Caiazzo
Uno sguardo alle palette cromatiche delle sfilate Primavera‑Estate 2026, e la tendenza diventa chiara e tangibile più che mai: un colore – più di tutti - domina la scena con una naturalezza sorprendente: il rosa. Attenzione però a pensare che si tratti della solita nuance romantica e bon ton, della tipica tonalità pastello in chiave bubblegum o del rosa che ha permeato l’estetica Barbiecore degli ultimi anni. Stavolta, il rosa parla un linguaggio specchio della sua generazione: è il cosiddetto Millennial Pink, una tonalità di rosa energico e vibrante, che risponde a un hashtag dedicato con cui il diktat impazza anche sui social (solo su Instagram si contano già quasi ottantamila contenuti). In un mondo in cui il colore è sempre più cifra identitaria del proprio stile, il Millennial Pink si conferma così protagonista anche nella narrazione quotidiana delle generazioni, ovvero: Millennial e Gen Z. L’ispirazione su come indossarlo, però, giunge dalle sfilate e dallo street style. E queste sono le idee look più belle da cui prendere spunto.
Come indossare il Millennial Pink secondo le sfilate
Il minidress in Millennial Pink è decisamente la declinazione più immediata di questa tendenza. Sulle passerelle della Primavera‑Estate 2026, il tubino leggermente baggy in raso di Prada conquista con la sua finitura lucida e glamour, perfetto per essere mixato con capi più rock come giacche di pelle, per un equilibrio tra romanticismo e carattere bold. Anche Luisa Spagnoli gioca con la femminilità del rosa ma la stempera in chiave più elegante: il suo minidress aderente, accompagnato da minigonna con ruches, dona dinamismo alla silhouette senza rinunciare alla vitalità del colore. Con un approccio più urban, MM6 Maison Margiela propone un tubino rosa che gioca con l’accessorio tono su tono: la borsa marsupio che unisce praticità e stile, perfetta per chi ama un’estetica decisa anche nei dettagli.
Spazio agli accessori più desiderati, ma sempre in Millennial Pink
Gli accessori declinati nella nuance protagonista di questa stagione sono già diventati oggetti di desiderio. Di nuovo, Prada prosegue il proprio dialogo con questa tonalità energica attraverso una pochette in raso rosa che, per silhouette e materiale, si candida a must ‑have imperativo della Primavera: elegante, visivamente d’impatto e perfetta da sfoggiare sia di giorno che di sera. Emporio Armani, invece, gioca con trasparenze e materiali innovativi: la borsa in Plexi effetto vedo‑nonvedo‑ conquista per fascino e modernità, rendendo il rosa protagonista anche nelle sperimentazioni materiche più audaci. Infine, anche l’iconica Fendi Baguette viene reinterpretata in chiave Millennial Pink e proposta non solo come singolo pezzo statement ma (anche) come elemento da stratificare insieme ad altri accessori della stessa palette.
Street style: ispirazioni reali dalle capitali della moda
Il Millennial Pink non vive solo sulle passerelle: nello street style, sono le it-girls ad adottarlo con disinvoltura, trasformando un diktat ben specifico nel proprio linguaggio stilistico identitario. A Londra, la socialiteAlexa Chung lo sfoggia puntando i riflettori su una giacca con zip rosa acceso (che riecheggia il fascino delle varsity jacket) su look total black per un contrasto audace e cool. A Milano, l’icona italiana Anna Dello Russo sceglie un abito corto e sinuoso in rosa, perfetto per eventi mondani o occasioni più glamour, insegnando come una nuance apparentemente dolce possa comunicare sofisticatezza ed eleganza senza tempo. Tra le cool kids dello street style spicca poi la gonna di raso, lunga e con orlo di pizzo, declinata in Millennial Pink e abbinata a maxi tshirt bianca. Un look che mixa romanticismo e attitudine urban, confermando che il rosa, quando ben dosato, può essere bon ton ma anche incredibilmente cool.
