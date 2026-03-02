Non è rosa, è Millennial Pink: guida al colore protagonista della Primavera 2026

Uno sguardo alle palette cromatiche delle sfilate Primavera‑Estate 2026, e la tendenza diventa chiara e tangibile più che mai: un colore – più di tutti - domina la scena con una naturalezza sorprendente: il rosa. Attenzione però a pensare che si tratti della solita nuance romantica e bon ton, della tipica tonalità pastello in chiave bubblegum o del rosa che ha permeato l’estetica Barbiecore degli ultimi anni. Stavolta, il rosa parla un linguaggio specchio della sua generazione: è il cosiddetto Millennial Pink, una tonalità di rosa energico e vibrante, che risponde a un hashtag dedicato con cui il diktat impazza anche sui social (solo su Instagram si contano già quasi ottantamila contenuti). In un mondo in cui il colore è sempre più cifra identitaria del proprio stile, il Millennial Pink si conferma così protagonista anche nella narrazione quotidiana delle generazioni, ovvero: Millennial e Gen Z. L’ispirazione su come indossarlo, però, giunge dalle sfilate e dallo street style. E queste sono le idee look più belle da cui prendere spunto.

Come indossare il Millennial Pink secondo le sfilate

Il minidress in Millennial Pink è decisamente la declinazione più immediata di questa tendenza. Sulle passerelle della Primavera‑Estate 2026, il tubino leggermente baggy in raso di Prada conquista con la sua finitura lucida e glamour, perfetto per essere mixato con capi più rock come giacche di pelle, per un equilibrio tra romanticismo e carattere bold. Anche Luisa Spagnoli gioca con la femminilità del rosa ma la stempera in chiave più elegante: il suo minidress aderente, accompagnato da minigonna con ruches, dona dinamismo alla silhouette senza rinunciare alla vitalità del colore. Con un approccio più urban, MM6 Maison Margiela propone un tubino rosa che gioca con l’accessorio tono su tono: la borsa marsupio che unisce praticità e stile, perfetta per chi ama un’estetica decisa anche nei dettagli.