Milano Fashion Week FW 26-27: la continuità di Prada

fashion 26 febbraio 2026

Una collezione femminile che è la prosecuzione di quella maschile presentata lo scorso gennaio, tra sprazzi di colore, contrasti e i segni distintivi della maison

Di Claudia Ricifari

Che si sarebbe trattato di uno show in continuità con quello maschile presentato lo scorso gennaio lo si era capito già dal set. Entrando al Deposito di Fondazione Prada, infatti, l’effetto déjà-vu è immediato. Stesso allestimento di un mese fa, quella Casa degli Spiriti fatta di caminetti, porte d’epoca ed elementi barocchi che introducevano a una collezione fatta di elementi nuovi che dialogano con la tradizione firmata Prada.

Prada FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Gli elementi che si ripetono E così in passerella assistiamo a dettagli già visti nel guardaroba maschile per l’Autunno Inverno 2026-2027, come i polsini maxi e rigorosamente sbottonati, le cappe color pastello dei trench, le canottiere squadrate in maglia. Ma in un gioco di contrasti ed evoluzione si aggiungono poi nuove idee e influenze, tra presente e passato. Così gli immancabili calzini con décolleté sono gambaletti maschili con decorazioni di fiori dalla caviglia in giù. Cristalli completano gonne bon ton al ginocchio e alcuni top, gli spolverini e gli abiti smanicati sono spesso trasparenti e lasciano intravedere sottovesti e gonne colorate, cercando sempre di stimolare quella curiosità che Miuccia Prada dimostra di saper maneggiare in ogni cosa che fa.

Prada FW26

I tempi moderni di Prada Una collezione che al tempo stesso ha il sapore della provvisorietà dei tempi in cui viviamo, con cuciture a vivo, lacci che da gonne e abiti sono lasciati lunghi a scivolare lungo la gamba. La silhouette è allungata e gioca su un punto vita alto, esaltato da cinturine a fiocco o da bermuda con elastico ben sopra l’ombelico. Predomina il grigio, che sfuma spesso verso il nero e viene spezzato da sprazzi di colore dati dalle applicazioni preziose, dalle sciarpone tricot, dalle borse – piccole, rigorosamente a mano - e dalle scarpe. Nessun tacco vertiginoso, solo pochi centimetri per le décolleté in pelle e gli stivali con i lacci sul davanti stile boxeur. Le tonalità accese del rosa, del giallo acido e del bianco ottico. E poi stringate da uomo dal davanti bombato.

Prada FW26

Solo 15 modelle in passerella Una scelta, quasi politica, quella di portare in passerella solo 15 modelle (tra loro anche Bella Hadid) pronte a cambiarsi alla velocità della luce per indossare i vari outfit e mostrarsi di nuovo al pubblico. Ognuna ha avuto 4 uscite, 4 interpretazioni dello stile Prada, che non si smentisce mai, ma si evolve in maniera imprevedibile. Sempre.

Prada FW26