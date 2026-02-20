Nuove sfide della moda: cos'è il Millennial Optimism e perché potrebbe ridefinire il futuro della moda
Dalla fine dell’era dei grandi maestri a un’ondata di nuove nomine: con i numerosi cambi ai vertici delle maison, il sistema moda vive il più ampio passaggio generazionale degli ultimi anni. Tra incertezza e visioni emergenti, il possibile “Millennial Optimism” apre una riflessione sul futuro del lusso e dei suoi nuovi interpreti
Di Federica Caiazzo
Alessandro Michele e Demna Gvasalia partecipano al Met Gala 2023 - Credits Getty Images
La morte di Giorgio Armani e di Valentino Garavani non ha segnato soltanto la scomparsa di due protagonisti assoluti del Novecento. Ha piuttosto evidenziato, simbolicamente e definitivamente, la chiusura di un’epoca storica per il Made in Italy nel mondo. Se per decenni le case di moda hanno goduto del prestigio (e del nome) dei propri fondatori, oggi quel modello lascia spazio a una nuova fase: più dinamica, certamente più instabile, ma anche inevitabilmente definita da un profondo cambio generazionale che spiana la strada a una riflessione: che sia iniziata l’era del Millennial Optimism?
Il 2025 è stato il trampolino di lancio per questo punto di svolta. In poco più di dodici mesi si sono registrati oltre quindici cambi alle direzioni creative, un turnover (senza precedenti) che ha coinvolto alcune delle maison più influenti del sistema internazionale. E soprattutto, nella maggior parte dei casi, i nuovi direttori appartengono proprio alla generazione Millennial, nata tra i primi anni '80 e la fine degli anni '90.
Giorgio Armani e Valentino Garavani partecipano a una festa per l'inaugurazione di tre nuove boutique Valentino - Credits Getty Images
Nello stesso anno, la coppia Jack McCollough e Lazaro Hernandez è stata chiamata alla direzione creativa di Loewe, mentre Rachel Scott ha preso la guida di Proenza Schouler. Il passaggio generazionale continua nel 2026 con l’arrivo di Pieter Mulier alla direzione creativa di Versace, uno degli incarichi più simbolici del sistema.
Cambi di poltrona influenti, ma con massimo comune denominatore di tipo anagrafico: la maggior parte dei nuovi direttori sono Millennial. E per la moda è l’inizio di una nuova era.
Jonathan Anderson ringrazia il pubblico durante la sfilata Dior Homme Menswear Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Getty Images
Millennial Optimism: una possibile traiettoria per il futuro?
Più che un dato certo, il cosiddetto Millennial Optimism si configura come una chiave di lettura possibile per interpretare questa fase. Non un entusiasmo ingenuo, bensì un approccio pragmatico alla complessità del momento storico. D’altronde, i designer Millennial sono cresciuti in un contesto segnato da crisi economiche (si pensi anche alle criticità emerse nel sistema moda durante la pandemia), spinte digitali e grandi consapevolezze improntate sulla sostenibilità ambientale. Per questa generazione, l’instabilità non è più un’eccezione: potrebbe essere la norma. Da qui, la capacità di partorire una visione della moda come sistema in evoluzione continua, nella costante sfida di innescare il desiderio nel consumatore finale: ciò che interessa ai grandi gruppi, per far fronte alla crisi del lusso e alla necessità di performare secondo dei target ben precisi.
La stilista Grace Wales Bonner saluta il pubblico in passerella durante la sfilata Wales Bonner Menswear Primavera/Estate 2026 - Credits Getty Images
L’ottimismo – precisazione fondamentale - non riguarda quindi il mercato, ma il metodo: la convinzione che il lusso possa rinnovarsi attraverso nuove forme di dialogo con il pubblico, nuovi linguaggi visivi e una maggiore connessione tra heritage (dove affondano le radici delle maison) e contemporaneità. Se il turnover ai vertici rappresenta il dato concreto, il Millennial Optimism è la riflessione che ne emerge. In un sistema sempre più veloce e competitivo, il vero cambio di paradigma potrebbe essere proprio questo: non difendere la tradizione, ma renderla rilevante, stagione dopo stagione, attraverso la visione fresca e innovativa dei designer più giovani.