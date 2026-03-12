Liza Minnelli compie 80 anni, l’icona eterna del cabaret

entertainment 12 marzo 2026

Dal cappello a bombetta di Cabaret agli abiti scintillanti firmati Halston, lo stile di Liza Minnelli ha costruito una delle immagini più riconoscibili della cultura pop. Un guardaroba scenico che ha unito cinema, Broadway e nightlife newyorkese

Di Giuditta Avellina

Liza Minnelli che si esibisce sul palco del Chicago Theatre a Chicago, Illinois, 11 febbraio 1982 - Credits: Getty Images

“Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret”. Quando Liza Minnelli canta queste parole nel film Cabaret, diretto da Bob Fosse, non sta solo interpretando una canzone: sta costruendo un’immagine destinata a diventare una delle più riconoscibili della storia dello spettacolo. Il cappello a bombetta, il caschetto nero geometrico, gli occhi segnati dall’eyeliner, le bretelle e le paillettes. In quella scena tutto diventa iconico. Ora l’artista compie 80 anni. Nata il 12 marzo 1946 a Los Angeles, Minnelli resta una delle figure più potenti del musical e della cultura pop. Cabaret vince otto premi Oscar e lei conquista la statuetta come miglior attrice, consacrandosi come performer totale: cantante – con questa pellicola lancia canzoni come Cabaret e Money, Money, Money - attrice e ballerina capace di trasformare ogni gesto, ogni abito e ogni sguardo in spettacolo. Figlia della leggenda di Hollywood Judy Garland e del regista Vincente Minnelli, cresce dentro il mondo dello spettacolo, e riesce a costruire una personalità artistica unica, in cui musica, teatro e stile diventano un’unica forma espressiva. Ed è proprio questa fusione tra performance e immagine che ha reso il suo guardaroba, dal cappello di Cabaret agli abiti firmati Halston, parte integrante della storia dello spettacolo.

Attrice e cantante americana Liza Minnelli nel ruolo di Sally Bowles nel film Cabaret, 1972 - Credits: Getty Images

Il cappello a bombetta di Cabaret Tra i costumi più celebri della storia del cinema c’è quello di Sally Bowles in Cabaret: cappello a bombetta, calze a rete, bretelle e micro-shorts. Il look, progettato dalla costumista Charlotte Flemming, si ispira all’estetica del cabaret berlinese degli Anni ‘30 e gioca con l’ambiguità tra sensualità e ironia teatrale. Il cappello maschile indossato con disinvoltura diventa immediatamente un simbolo visivo e ancora oggi è uno dei costumi più citati nella storia del musical e della cultura pop.

Cinema. Cabaret USA, 1972 / Regia di Bob Fosse. Liza Minnelli (la cantante di varietà Sally Bowles). Regia: Bob Fosse - Credits: Getty Images

Il bob nero (e il pixie): una firma visiva Se il cappello è l’accessorio iconico, il taglio corto è la vera firma estetica di Liza Minnelli. Negli anni alterna il celebre bob nero con frangia a versioni ancora più corte, quasi pixie, sempre costruite per incorniciare il volto e amplificarne l’espressività. Quel look nasce proprio durante la preparazione del film Cabaret: il regista Bob Fosse chiede un’immagine più grafica e teatrale, ispirata alle fotografie della Berlino degli anni Trenta e alla figura di Louise Brooks. Il risultato è un taglio netto, geometrico, abbinato a occhi fortemente truccati e ciglia lunghissime, che negli Anni '70 diventa quasi una divisa scenica.

Cabaret, USA 1972 - Credits: Getty Images

Gli abiti Halston e la notte di Studio 54 Negli Anni '70 Minnelli diventa una presenza costante della nightlife newyorkese, soprattutto del celebre Studio 54. È qui che nasce il sodalizio creativo con lo stilista americano Halston. Gli abiti che disegna per lei in jersey, satin o ricoperti di paillettes incarnano perfettamente lo spirito glamour della disco era. Sono capi pensati per muoversi con il corpo e accompagnare la performance, ed è così che quando Minnelli canta o danza, l’abito diventa parte dello spettacolo.

L’attrice americana Liza Minnelli e lo stilista americano Halston (1932–1990) arrivano al nightclub e discoteca Studio 54 a New York City, circa 1978 - Credits: Getty Images

Il completo nero, eleganza teatrale Un altro elemento chiave del suo stile è il completo nero maschile: pantaloni sartoriali, giacca strutturata e spesso una camicia bianca o un top brillante. Indossato nei concerti e negli spettacoli teatrali, questo look gioca con i codici dell’eleganza maschile trasformandoli in costume scenico, un’estetica che anticipa molte narrazioni contemporanee sulla fluidità dello stile.

La cantante Liza Minnelli si esibisce al 7º “Teddy Bear Ball” annuale di The Help Group, che rende omaggio al presidente di Fox Television Entertainment Group Sandy Grushow e a sua moglie Barbara Grushow, il 6 dicembre 2003 al The Beverly Hilton, a Beverly Hills, California - Credits: Getty Images

Nel corso della sua carriera Liza Minnelli ha attraversato decenni di spettacolo restando sempre riconoscibile. Dai palchi di Broadway ai grandi concerti internazionali, fino agli show televisivi e alle serate leggendarie della New York degli Anni '70, ha incarnato l’idea della performer totale.

1972 – Primo piano di Liza Minnelli con un taglio di capelli pixie e smalto verde. Minnelli sta fumando una sigaretta in questa immagine tratta dal film Cabaret diretto da Bob Fosse - Credits: Getty Images