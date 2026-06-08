Natalie Portman e le super mamme over 40: quando l’età smette di essere un limite

entertainment 08 giugno 2026

La terza maternità dell’attrice alla vigilia del suo 45esimo compleanno. Oltre a lei, tante star hanno scelto di diventare madri dopo i 40 anni: da Gisele Bündchen a Hilary Swank, da Naomi Campbell ad Adriana Lima. Non una sfida al tempo che passa, ma la dimostrazione che i percorsi personali non seguono necessariamente le aspettative sociali

Di Marta Perego

Natalie Portman compie 45 anni e celebra questo traguardo con il pancione. L'attrice premio Oscar, tra le più riservate e amate di Hollywood, è in attesa del primo figlio con il compagno Tanguy Destable, dopo il divorzio nel 2024 dal coreografo Benjamin Millepied, padre dei suoi due figli maggiori e al suo fianco durante il periodo de Il cigno nero, uno dei più grandi successi dell’attrice israeliana naturalizzata statunitense. Una nuova maternità che arriva dopo una carriera straordinaria, una separazione molto esposta e una nuova vita costruita a Parigi. “C'è una gratitudine che quando sei giovane non necessariamente comprendi. E c'è una calma e una consapevolezza di me stessa: con chi voglio passare del tempo, che tipo di energia voglio intorno a me, che rende l'esperienza così bella ogni giorno. E sapendo che probabilmente è l'ultima volta, apprezzo ogni momento”, ha detto Portman in un'intervista. Natalie Portman, una nuova pagina a 45 anni Per molti, Portman rappresenta l'idea stessa della donna che non ha mai avuto fretta. Bambina prodigio, laureata ad Harvard, attrice e produttrice, madre, ha sempre costruito la propria vita seguendo ritmi personali. L'arrivo di questo terzo bambino segna una fase completamente nuova e non è un caso che coincida con un momento di rinascita anche professionale, segnato dalla nuova collaborazione con Tiffany & Co., di cui è diventata global house Ambassador. Per celebrare la nomina, Tiffany ha lanciato una campagna fotografata da Gordon von Steiner all'interno del flagship store sulla Fifth Avenue, in cui Portman indossa le collezioni più rappresentative del brand: da HardWear a Knot, fino alla linea Tiffany T.

Natalie Portman arriva al pranzo dei candidati della 89ª edizione degli Academy Awards presso il Beverly Hilton Hotel il 6 febbraio 2017 a Beverly Hills, California - Credits: Getty Images

Il coraggio di ricominciare: Gisele Bündchen Non è la sola. Nel febbraio del 2025, a 44 anni, anche Gisele Bündchen è diventata madre per la terza volta. Dopo la fine del matrimonio con Tom Brady, la supermodella brasiliana ha scelto di ripartire da sé stessa, e l'arrivo del figlio avuto con Joaquim Valente ha segnato una trasformazione emotiva profonda. Per anni icona della perfezione fisica e professionale, Bündchen ha mostrato una versione più intima, parlando apertamente di priorità cambiate e di una maternità vissuta con una consapevolezza diversa rispetto al passato.

Gisele Bündchen lascia gli studi di ABC del programma 'The View' nell'Upper West Side il 21 marzo 2024 a New York City - Credits: Getty Images

Il desiderio realizzato a 48 anni: Hilary Swank Ancora più emblematica, per certi versi, la storia di Hilary Swank. Quando nel 2023 ha annunciato la nascita dei suoi gemelli, molti hanno parlato di una gravidanza da record. Lei l'ha descritta semplicemente come il compimento di un desiderio a lungo rimandato, prima per la carriera, poi per la lunga malattia del padre. I figli sono arrivati a 48 anni, nel momento in cui si è sentita davvero pronta. La sua storia ha avuto un forte impatto proprio perché lontana dai toni sensazionalistici: non una sfida all'età, ma la dimostrazione che i percorsi personali non seguono necessariamente le aspettative sociali.

Hilary Swank partecipa alla cena per la Giornata della Terra organizzata da EWG e KYV presso lo Skirball Cultural Center il 22 aprile 2026 a Los Angeles, California - Credits: Getty Images

La maternità spiegata a posteriori: Naomi Campbell Naomi Campbell è diventata madre per la prima volta a 50 anni, nel 2021, e per la seconda a 53, nel 2023. Solo l’anno dopo, la top model aveva svelato in una intervista alla stampa britannica che entrambi i figli erano nati tramite maternità surrogata, aggiungendo “loro sono tutto per me, sono la mia priorità”. Eppure, al di là della sobrietà con cui Naomi ha gestito l'attenzione pubblica, le parole che ha scelto per annunciare l'arrivo dei suoi figli raccontano qualcos'altro: gioia e stupore. Alla nascita della primogenita aveva scritto: “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelta per essere sua madre. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te”; mentre alla nascita del secondo aveva detto: “Sei custodito oltre misura e circondato d'amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza”. La modella ha scelto di non rivelare i nomi dei bambini e di non svelare i loro volti, per garantire loro di crescere in un modo assolutamente normale, tutelandone la privacy. Le sorprese della vita: Halle Berry, Eva Longoria, Salma Hayek Halle Berry aveva già una figlia quando, a 46 anni, scoprì di essere nuovamente incinta. Ha raccontato più volte la sorpresa di una gravidanza inaspettata, sottolineando quanto quell'esperienza le abbia insegnato a non dare nulla per scontato. Eva Longoria (nel 2018) e Salma Hayek (nel 2007), invece, sono diventate madri per la prima volta rispettivamente a 43 e a 41 anni e hanno entrambe raccontato di aver vissuto quella fase con una serenità che non avrebbero avuto dieci anni prima: più sicurezza economica, maggiore stabilità emotiva, una conoscenza più profonda di sé stesse.

Eva Longoria visita il programma 'Extra' presso gli Universal Studios Hollywood l'8 maggio 2018 a Universal City, California - Credits: Getty Images

Adriana Lima e Monica Bellucci: due modi di abitare il proprio tempo C'è poi chi, come Adriana Lima, ha scelto di esporsi più che mai. La supermodella brasiliana ha dato alla luce il suo terzo figlio, Cyan, nel 2022 a 41 anni, continuando ad apparire tra red carpet e campagne pubblicitarie con una naturalezza che ha mostrato una nuova immagine della maternità: non una parentesi, ma una parte della vita che convive con carriera, ambizioni e visibilità. E c'è chi, come Monica Bellucci, ha scelto invece il registro della discrezione. L'attrice italiana ha avuto la sua seconda figlia, Léonie, nel 2010, a 45 anni, raccontando quell'esperienza senza mai evocare sfide o corse contro il tempo: solo la scelta di vivere la maternità quando ci si sente pronte.

Adriana Lima partecipa alla cena di gala 'Chopard Loves Cinema' durante la 75ª edizione del Festival di Cannes presso l'Hotel Martinez il 21 maggio 2022 a Cannes, Francia - Credits: Getty Images