Perché il GP di Monaco è il nuovo red carpet: dal bodycon di Kim Kardashian al paddock come front row

entertainment 08 giugno 2026

Kim Kardashian arriva al Circuit de Monaco per sostenere Lewis Hamilton e accende l’attenzione sul lato fashion della Formula 1. Tra abiti cream, slip dress, occhiali shield, look sartoriali e celebrity internazionali, il GP di Monaco è diventato una passerella globale

Di Giuditta Avellina

Khloé e Kim Kardashian al Gran Premio di Monaco di Formula 1 - Credits Getty Images

Non è più solo una gara, il GP di Monaco è ormai uno degli appuntamenti più osservati dal sistema moda: una passerella a cielo aperto tra yacht, terrazze, hospitality, paddock e celebrity. Kim Kardashian, bodycon cream e occhiali motocore Tra le protagoniste assolute del weekend, Kim e Khloé Kardashian hanno trasformato il paddock di Monaco in una catwalk scegliendo look coordinati nei toni del crema, dell’avorio e dello champagne. Kim ha indossato un abito bodycon monospalla color avorio, caratterizzato da drappeggi in vita, schiena scoperta e una silhouette scultorea, uno dei momenti moda più fotografati del weekend. A completare il look, décolleté nere a punta e grandi occhiali shield dalle lenti viola, un richiamo all’estetica motocore e al mondo delle corse.

Kim Kardashian al Gran Premio di Monaco di Formula 1 - Credits Getty Images

Il sabato, invece, Kim aveva scelto un registro completamente diverso, più vicino allo street style contemporaneo. La fondatrice di Skims è arrivata al Circuit de Monaco con un bustier in pizzo nero semi-trasparente, abbinato a jeans Gucci a gamba ampia e lavaggio chiaro, décolleté nere e occhiali aviator. Un outfit che riprende la formula “tiny top, big pants” amatissima dalla Gen Z, reinterpretata però con il glamour che da sempre caratterizza il guardaroba Kardashian.

Kim Kardashian al Gran Premio di Monaco di Formula 1 - Credits Getty Images

Accanto a lei, Khloé Kardashian ha scelto un abito midi satinato color champagne, con spalline sottili, dettagli in pizzo e costruzione corsettata. Gli occhiali oversize, la collana con croce e la clutch coordinata completavano un look che richiamava il glamour rilassato della Riviera francese.

Khloé e Kim Kardashian al Gran Premio di Monaco di Formula 1 - Credits Getty Images

Charlène di Monaco, l’eleganza del Principato Se Kim Kardashian ha rappresentato il lato più pop del weekend, Charlène di Monaco ha incarnato l’eleganza più autentica del Principato. Accanto al principe Alberto II, la principessa ha scelto un abito lungo bianco ghiaccio, fluido e leggerissimo, con corpetto drappeggiato, scollo a V e silhouette morbida fino a terra. A spezzare la purezza del bianco, una cintura sottile color cuoio, ripresa dai sandali. Occhiali oversize neri, gioielli discreti e capelli raccolti completavano un look essenziale, sofisticato, perfettamente monegasco. Ma il racconto moda del GP passa anche da Louis Vuitton, Title Partner del GP di Monaco 2026 e partner F1 con Trophy Trunks, che custodisce il trofeo del vincitore: non un semplice dettaglio, ma il simbolo di quanto il circuito sia ormai anche una piattaforma globale del lusso. Sul podio, a chiudere il cerchio tra sport e glamour, la vittoria di Kimi Antonelli, davanti a Lewis Hamilton e Isack Hadjar: un risultato che ha reso ancora più centrale la presenza Ferrari nel racconto mediatico del weekend.

Charlène di Monaco al Gran Premio di Monaco di Formula 1 - Credits Getty Images

Alexandra Leclerc, l’allure discreta del paddock Accanto a Kim Kardashian, una delle figure più osservate del paddock è stata Alexandra Saint Mleux, moglie di Charles Leclerc, che ha scelto un look perfettamente in sintonia con il glamour rilassato di Monaco. Per il Gran Premio ha indossato un abito color champagne dalle linee leggere e fluide, caratterizzato da una lavorazione plissé e da un delicato dettaglio gioiello sul décolleté. I capelli raccolti in una coda bassa e i gioielli minimal completavano un’immagine raffinata e contemporanea, lontana dagli eccessi ma perfettamente calibrata per il contesto. Accanto all’abito monospalla drappeggiato di Kim Kardashian, il suo look rappresentava un’altra delle tendenze dominanti del weekend: una femminilità sofisticata costruita attraverso tessuti luminosi, palette neutre e dettagli preziosi più che attraverso loghi o effetti scenografici.

La principessa Alexandra di Hannover e Alexandra Leclerc al Gran Premio di Formula 1 di Monaco - Credits Getty Images

Lewis Hamilton, paillettes, trasparenze e tailoring Se c’è una persona che più di ogni altra incarna l’incontro tra Formula 1 e moda, quella è Lewis Hamilton. Nel corso del weekend monegasco il pilota Ferrari ha sfoggiato due look completamente diversi, ma accomunati dalla stessa volontà di superare i confini del classico guardaroba sportivo. Il primo era costruito attorno a una maglia interamente ricoperta di paillettes argento e rosa cipria, dalla superficie quasi liquida sotto la luce del Principato, abbinata a pantaloni sartoriali color champagne dalla linea morbida e rilassata. Un outfit che richiama le trasparenze, le lavorazioni luminose e la sensibilità genderless sempre più presenti nelle passerelle uomo contemporanee. Per il giorno della gara, invece, Hamilton ha alzato ulteriormente il livello della narrazione fashion scegliendo un completo rosa cipria monocromatico, impreziosito da una spettacolare mantella oversize color viola orchidea appoggiata sulle spalle come una moderna cappa couture. Le collane layered, gli occhiali da sole e il gioco di sfumature tra rosa e viola hanno trasformato il paddock in un’estensione della fashion week. Due look molto diversi tra loro: il primo più scintillante e sofisticato, il secondo quasi teatrale. Entrambi confermano perché Hamilton sia diventato negli anni il riferimento assoluto dello stile in Formula 1, capace di passare con naturalezza da un box Ferrari a una sfilata di alta moda.

Lewis Hamilton al Gran Premio di Formula 1 di Monaco - Credits Getty Images

Lily Collins, neon lemon e pumps viola In una passerella a cielo aperto, Lily Collins è stata una delle più fotografate. Per la visita al box Cadillac F1 Team ha scelto un tailleur doppiopetto giallo lime, caratterizzato da spalle strutturate, vita segnata e una minigonna coordinata che sostituisce i classici pantaloni sartoriali. Un look deciso e contemporaneo, reso ancora più interessante dal contrasto con le décolleté viola satinato, dettaglio cromatico inaspettato che rompe la monocromia dell’insieme. A completare l’outfit una clutch multicolor dai riflessi metallici e un beauty look essenziale, con capelli raccolti e make-up naturale. Il risultato è un perfetto equilibrio tra power dressing e glamour contemporaneo, abbastanza audace per emergere tra tute ignifughe e monoposto da corsa. Cynthia Erivo e Olivia Wilde: il paddock in versione Hollywood Accanto al fenomeno Kardashian, il GP di Monaco ha confermato anche la sua anima hollywoodiana. Tra le presenze hollywoodiane del weekend, Olivia Wilde e Cynthia Erivo hanno scelto due approcci quasi opposti. Wilde ha puntato sulla semplicità di un abito bianco aderente con spalline sottili e scollo strutturato, completato da occhiali da sole aviator e da una borsa nera portata a spalla. Un look essenziale, pulito e molto estivo, perfettamente in linea con quell’eleganza disinvolta che da anni caratterizza il suo stile. Erivo ha invece imboccato una strada più personale e contemporanea, indossando una camicia oversize in denim dal lavaggio medio, lasciata aperta sopra una T-shirt grafica multicolor, abbinata a occhiali da sole dalle lenti scure e a gioielli dorati. Un outfit che mescola streetwear, denim e attitudine fashion, confermando la capacità dell’attrice di portare nel paddock una cifra stilistica immediatamente riconoscibile senza rinunciare alla comodità richiesta da una giornata in circuito.

Cynthia Erivo e Olivia Wilde al Gran Premio di Formula 1 di Monaco - Credits Getty Images

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, eleganza Riviera nel Principato Tra le presenze più glamour del weekend anche Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, che hanno portato nel paddock un’eleganza rilassata perfettamente in sintonia con l’atmosfera di Monte Carlo. L’attrice ha scelto una jumpsuit blu navy a maniche corte, caratterizzata da una stampa floreale e paisley nei toni dell’azzurro e del bianco, stretta in vita e con una silhouette fluida. A completare il look, un panama bianco con nastro nero, grandi occhiali da sole, cerchi metallici e una borsa nera trapuntata. Accanto a lei, Michael Douglas ha optato per un look classico da weekend monegasco: polo blu navy, pantaloni bianchi, cappellino Mercedes e occhiali da sole, dimostrando come il vero lusso del GP di Monaco sia spesso quello più discreto.

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas al Gran Premio di Formula 1 di Monaco - Credits Getty Images