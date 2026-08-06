Le fragranze agli agrumi più sorprendenti per questa estate

Sin dai suoi albori, la profumeria impiega gli agrumi per creare colonie tonificanti che rientrano nella famiglia esperidata, la cui etimologia si rifà proprio al mito delle Esperidi, le ninfe che custodivano un magico giardino verdeggiante, ricco di frutti dorati. Le arance, appunto, dalla cui scorza (così come da quella di lime, limone e bergamotto, ma non solo) si ottiene un prezioso olio essenziale ricavato mediante spremitura a freddo, tecnica che permette di ottenere un prodotto fedele all'odore originale della materia prima.
Se una volta il procedimento era eseguito tramite spugnatura o raschiatura delle scorze, ora, al contrario, si impiegano speciali macchinari che permettono di separare il succo, utilizzato nell'industria alimentare, dalla buccia. L'aroma degli agrumi è inconfondibile: dona infatti una nota fresca, vivace ed elettrizzante dall'immediato effetto-sveglia. Perfetto sempre, ma in particolare in vacanza, se si ha voglia di un sillage più discreto e delicato da indossare a fine giornata, al posto di mélange più intensi e avvolgenti.
Ode agli agrumi
Alcune fragranze ruotano intorno a un frutto in particolare, altre, invece, ne abbinano diversi, dal cedro all'arancia, passando per limone, pompelmo e mandarino, creando un mix effervescente che dona un'immediata ventata di energia, perfetta per darsi la carica nelle giornate più afose. L'Eau Des Hespérides di Diptyque, per esempio, invita a scoprire il proprio giardino segreto del mito, mescolando il sentore di arancia amara a limone, mandarino, menta e timo.
Anche Bizzarria di Santa Maria Novella racchiude le note dell'agrume antico che unisce le caratteristiche del limone, del cedro e dell'arancia amara: la bizzarria fu studiata per la prima volta nel 1644 e riportata in auge nel 1980 grazie alla sua fortuita riscoperta nelle serre botaniche della Villa Medicea di Castello.
Diptyque, L'Eau Des Hespérides; Santa Maria Novella, Bizzarria - Credits: Courtesy Press Office
Composizioni al bergamotto
Viene chiamato anche 'oro verde di Calabria' perché la regione produce il 90% del frutto che, in realtà, proviene dall'Asia. La varietà coltivata è particolarmente pregiata e molto apprezzata in profumeria: dalla sfumatura smeraldo, ha piccoli fiori bianchi che ricordano quelli dell'arancio amaro e dalla sua scorza liscia viene estratta un'essenza preziosa, dalla decisa sfaccettatura aromatica, verde e floreale.
Che ispira composizioni come Tea Tonique Extrait di Miller Harris, versione più intensa di uno dei profumi più amati della maison britannica, che si apre appunto con note di bergamotto calabrese e accordo limone-petitgrain, per poi rivelare un cuore morbido di noce moscata, fiore di pesco, tè verde e violetta. In Bergamotto la Spugnatura di Acqua di Parma, il frutto è la star assoluta della composizione: il sentore pungente del suo olio essenziale si mescola a pompelmo, arancia amara, geranio, cedro e vetiver.
Miller Harris, Tea Tonique Extrait; Acqua di Parma, Bergamotto la Spugnatura - Credits: Courtesy Press Office
Composizioni all'arancia
La varietà dolce, detta citrus aurantium, regala una sensazione solare, tonica e fresca, meno pungente e più ottimista non solo della versione amara, ma anche di altri agrumi dal sentore più deciso, come il bergamotto qui sopra. Il frutto in sé, d'altro canto, è apprezzato anche in cucina, protagonista non solo di dolci, ma anche di deliziosi cocktail estivi da assaporare al tramonto, al termine di una giornata in spiaggia.
Agli aranceti siciliani si ispira per esempio Taormina Orange di Tom Ford che abbina arancia rossa e olio di arancio bigarade a note terrose di muschio di quercia, muschi salini e sfumature di pelle scaldata dal sole, mentre Clementine Dream di The 7 Virtues racconta l'atmosfera dei frutteti scaldati dal sole grazie al mélange di olio di mandarino da fonti sostenibili, cassis, fiori delicati, ambra nera e vaniglia.
Tom Ford, Taormina Orange; The 7 Virtues, Clementine Dream - Credits: Courtesy Press Office
Composizioni al limone
Potrebbe essere un ibrido tra arancio amaro e cedro: oggi, delle molte varietà coltivate nel Mediterraneo, le più pregiate e profumate sono coltivate proprio nel Sud Italia. Basti pensare al limone di Amalfi, particolarmente aspro e dalla buccia ricca di oli essenziali, utilizzata per un celebre liquore, o al limone zagara bianca, tipico della Sicilia.
Tra le composizioni che hanno come protagonista il limone, Under The Lemon Trees di Maison Margiela Replica è brillante ed esuberante, perfetto per coloro che cercano una sferzata di energia in una giornata piena di sole, grazie al mix di limone, tè verde, cardamomo, mate ed eliotropo. Italian Citrus di D.S. & Durga, è invece una tonificante colonia che si apre con l'aroma di spremuta di limone, chinotto e arancia per poi svelare un cuore delicato di violetta e ambretta.
Maison Margiela Replica, Under The Lemon Trees; D.S. & Durga, Italian Citrus - Credits: Courtesy Press Office