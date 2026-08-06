Le fragranze agli agrumi più sorprendenti per questa estate

Se una volta il procedimento era eseguito tramite spugnatura o raschiatura delle scorze, ora, al contrario, si impiegano speciali macchinari che permettono di separare il succo, utilizzato nell'industria alimentare, dalla buccia. L'aroma degli agrumi è inconfondibile: dona infatti una nota fresca, vivace ed elettrizzante dall'immediato effetto-sveglia. Perfetto sempre, ma in particolare in vacanza, se si ha voglia di un sillage più discreto e delicato da indossare a fine giornata, al posto di mélange più intensi e avvolgenti.

Anche Bizzarria di Santa Maria Novella racchiude le note dell'agrume antico che unisce le caratteristiche del limone, del cedro e dell'arancia amara: la bizzarria fu studiata per la prima volta nel 1644 e riportata in auge nel 1980 grazie alla sua fortuita riscoperta nelle serre botaniche della Villa Medicea di Castello.

Alcune fragranze ruotano intorno a un frutto in particolare, altre, invece, ne abbinano diversi, dal cedro all'arancia, passando per limone, pompelmo e mandarino , creando un mix effervescente che dona un'immediata ventata di energia, perfetta per darsi la carica nelle giornate più afose. L'Eau Des Hespérides di Diptyque , per esempio, invita a scoprire il proprio giardino segreto del mito, mescolando il sentore di arancia amara a limone, mandarino, menta e timo.

Composizioni al bergamotto

Viene chiamato anche 'oro verde di Calabria' perché la regione produce il 90% del frutto che, in realtà, proviene dall'Asia. La varietà coltivata è particolarmente pregiata e molto apprezzata in profumeria: dalla sfumatura smeraldo, ha piccoli fiori bianchi che ricordano quelli dell'arancio amaro e dalla sua scorza liscia viene estratta un'essenza preziosa, dalla decisa sfaccettatura aromatica, verde e floreale.

Che ispira composizioni come Tea Tonique Extrait di Miller Harris, versione più intensa di uno dei profumi più amati della maison britannica, che si apre appunto con note di bergamotto calabrese e accordo limone-petitgrain, per poi rivelare un cuore morbido di noce moscata, fiore di pesco, tè verde e violetta. In Bergamotto la Spugnatura di Acqua di Parma, il frutto è la star assoluta della composizione: il sentore pungente del suo olio essenziale si mescola a pompelmo, arancia amara, geranio, cedro e vetiver.