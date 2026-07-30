Estate marinière: 4 mood dal sapore nautico, non solo per vacanze in barca

fashion 30 luglio 2026

Dal ponte di uno yacht alle spiagge più esclusive del Mediterraneo, passando per le coste della Normandia, tra righe, total white, giacche tecniche e accenti glamour, ecco i look (ispirati dalle sfilate) da indossare in mare aperto

Di Federica Caiazzo

Missoni SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Mare, mare, mare: quale luogo, se non questo, per incontrare il nostro desiderio di evasione? Vele spiegate, rive assolate, pontili in legno: è qui che le tendenze della moda estate 2026 si fondono col fascino delle giornate trascorse tra una traversata in barca a vela, un tuffo al largo e un aperitivo al tramonto. Per questa stagione il guardaroba nautico torna protagonista, interpretato dalle maison attraverso un’idea di eleganza che affonda radici nei diktat più indissolubili. I look più belli delle sfilate di questa stagione fanno sognare destinazioni lontane e vacanze da jet-set: la Costa Azzurra, le isole mediterranee, i porti della Nuova Inghilterra, gli yacht ormeggiati nelle baie più esclusive. Un mood che racconta una femminilità libera e raffinata, fatta di tessuti leggeri, palette marine e dettagli funzionali. Dalla tendenza à la marinière ai look ispirati alle divise da equipaggio in chiave più personale, passando per il total white da crociera e gli abiti da sera perfetti per un party in barca, quattro sono i codici da cui lasciarsi ispirare questa stagione. Pronte a salpare? Tra traghetti, yacht, catamarani e barche a vela, ecco i look chiave per un’estate nautica e chic. Sailing Chic: anche lo stile nautico ha il suo quiet luxury

Tod’s, Dolce&Gabbana, Luisa Spagnoli SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Due parole (chiave), un mood ben preciso: “sailing chic”, che celebra l’estetica “old money” in versione costiera. È un immaginario che profuma di riviera francese e fughe estive nel New England, dove i classici del guardaroba nautico incontrano materiali preziosi e silhouette impeccabili. La protagonista assoluta è la tendenza marinière, declinata in ogni sua possibile interpretazione: righe sottili o maxi diventano il filo conduttore di una stagione all’insegna del blu, del bianco e delle sfumature del cielo. Luisa Spagnoli ci invita a indossare una candida camicia bianca dall’allure eterea, abbinata a una minigonna azzurra con righe bianche e romantico orlo di ruches. Il foulard blu a pois bianchi annodato al collo completa la mise con quel sapore irresistibilmente marinaretto, mentre gli accessori in camoscio color cammello (dalla borsa alla cintura fino ai sandali) aggiungono una nota calda e sofisticata. Righe protagoniste anche da Dolce&Gabbana, che porta in passerella un’idea di lusso estremamente elevata: pantaloni palazzo rigati con coulisse in vita e un blazer inserito nei pantaloni (styling tip a prova di vento!). Reminiscenze marinière anche per Tod’s, che propone la camicia celeste a righe bianche oversize portata sopra un tubino bianco. Ispirazione lupo di mare: il look è funzionale e cool

Anteprima, Iceberg, Missoni SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Per chi sogna il ponte della barca, il vento tra i capelli e una regata improvvisata al largo, il mood da vero lupo di mare interpreta l’abbigliamento tecnico mescolando capi funzionali con dettagli femminili. Da Iceberg la donna indossa una gonna beige con ruches e una polo nera, completando il look con una giacca waterproof con cappuccio. Basterà sostituire i mocassini in pelle con un paio di boat shoes per ottenere l’autentico spirito da velista chic. Grande ispirazione arriva anche da Missoni, maison da sempre legata a una forte identità beachwear. Il look racconta una giornata intera in mare: costume da bagno, camicia, maglioncino portato sulle spalle e una giacca con tasche frontali dal gusto cargo. Anteprima esplora invece il lato più pratico della vita in barca con una giacca idrorepellente abbinata a una tutina e a un maglioncino annodato in vita. Total white: il colore mai-senza per il relax in barca

Agnes B., Laura Biagiotti, Stella McCartney SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Si naviga, ci si ferma nelle baie più belle, si getta l’ancora e ci si lascia accarezzare dal sole. Sotto il look c’è il costume da bagno, ma sopra regna una certezza assoluta: il total white resta la scelta più elegante per vivere la barca durante il giorno. Agnes B. gioca sul contrasto tra blu navy e bianco: il costume intero diventa la base perfetta per un lungo cardigan bianco oversize, completato dai jelly sandals, altra tendenza definitiva dell’Estate 2026. Ancora bianco assoluto da Stella McCartney, dove la gonna corta e svasata incontra una giacca utility tono su tono. Un look moderno e sofisticato, perfetto con un paio di boat shoes in pelle marrone. E poi c’è Laura Biagiotti, con il maxi caftano bianco traforato: la scelta ideale per chi sulla barca vuole davvero rallentare, prendere il sole e vivere il mare con un’eleganza rilassata da vera diva mediterranea. Party serale in barca: à la marinière, con accenti glamour

Dries Van Noten, Christopher Esber, Jacquemus SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight