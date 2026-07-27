Quando il cinema svela la vera natura dell’estate: la malinconia

L'estate viene spesso vista come la stagione della felicità. Le giornate si allungano, le città si svuotano, il mare promette leggerezza e le vacanze sembrano sospendere il tempo. Eppure, il cinema continua a raccontarla forse per quella che è nella sua essenza: la stagione della malinconia. L’estate mette tutti davanti a un paradosso: proprio quando tutto sembra possibile, si sa che nulla durerà. È il tempo dei primi amori e degli ultimi giorni dell'infanzia, delle fughe e dei ritorni, dei ricordi che nascono già intrisi di nostalgia.

È il momento dei bilanci, delle scelte, delle trasformazioni. È il momento in cui si sente l’inesorabile scorrere del tempo. Tra un tuffo e l’altro. Da Buongiorno tristezza a Aftersun, passando per La figlia oscura, Le meraviglie e Sundown, il cinema di ieri e di oggi sembra ricordare la stessa cosa: l'estate è il momento in cui qualcosa finisce, anche quando non ce ne accorgiamo.

Buongiorno tristezza: il classico dell’estate malinconica

Nel romanzo di Françoise Sagan, come nell’adattamento cinematografico del 1958, una vacanza sulla Costa Azzurra diventa il teatro del passaggio all'età adulta. Le giornate scorrono tra bagni, terrazze assolate e una libertà che sembra infinita. Ma sotto quella superficie luminosa si muovono il desiderio, la manipolazione e il senso di colpa. L'estate diventa così il momento in cui l'innocenza lascia il posto alla consapevolezza.