Dove vanno in vacanza gli stilisti d’estate: le mete della moda tra glamour e lusso discreto

fashion 24 luglio 2026

Dal mito del Mediterraneo alla riscoperta del Mar Egeo, viaggio nei luoghi del fashion biz per vivere un’estate all’insegna dell’autenticità

Di Serena Savardi

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Se i couturier che hanno reso grande la moda nel mondo dovessero scrivere una lettera all’estate, forse comincerebbe proprio così “Caro, Mediterraneo…”. Da sempre infatti il Mare Nostrum è il luogo di riposo e rifugio prediletto di grandi personalità: Valentino Garavani che a Capri viveva il suo incanto estivocircondato dalla natura e dagli amici; Giorgio Armani che nell’isola di Pantelleria, aveva trovato il luogo dove fuggire dal caos delle passerelle, mentre nella villa a Saint-Tropez il perfetto connubio tra mare e campagna provenzale; Dolce e Gabbana, che a Stromboli avevano dato vita ad un’oasi di pace e divertimento frequentata da star del calibro di Madonna e Naomi Campbell, Miuccia Prada con il suo buen retiro a Levanzo.

Icone in vacanza: Valentino Garavani a Capri con Jacqueline Kennedy - Credits Getty Images

Ma, oggi, che tutto è cambiato e le vacanze sono diventate sempre più brevi e frenetiche, consumate alla ricerca di spot da condividere sui social piuttosto che da vivere, dove vanno in vacanza gli stilisti? Quali sono le mete predilette dal fashion biz?

Giorgio Armani in vacanza a Saint-Tropez - Credits Getty Images

Classico Mediterraneo Per gli stilisti, le vacanze hanno da sempre rappresentato non solo una pausa dal calendario delle sfilate ma anche un’occasione per osservare colori, architetture, paesaggi e culture che, qualche mese più tardi, avremmo ritrovato in collezioni, tessuti e silhouette. Ognuno con il proprio stile, ognuno seguendo la propria idea di pausa, i grandi creativi hanno così nel tempo plasmato il successo di certe località che, anche in questo 2026, si confermano il place-to-be per chi desidera lanciare tendenze che, attraverso i social, rimbalzano in tutto il mondo.

L’isola di Mykonos è il luogo estivo di Missoni che per i progetti Missoni Resort Club dell’estate 2026 ha scelto il celebre boutique hotel Cali Mykonos con la sua iconica piscina a sfioro - Courtesy Press Office

E mentre nei tanti lidi griffati, dalla Costa Azzurra alla Costa Smeralda, dalla Riviera Ligure ad Ibiza, la moda si racconta e si condivide; tra gli addetti ai lavori, quest’estate sembra prevalere il desiderio di scoprire destinazioni più autentiche, private ed artigianali. Un po’ lo avevamo intuito durante la sfilata della collezione Primavera/Estate 2027 di Jacquemus che in Corsica, tra colori luminosi e capi che esprimono freschezza, ci ha riportato alla mente le estati infinite della nostra infanzia: semplici, intense ed indimenticabili in cui i giorni si confondevano e le regole della routine quotidiana perdevano di ogni significato.

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Un po' ce lo conferma il mondo dell'hospitality di lusso che ha consacrato la "skillcation" - ovvero l'arte di viaggiare per “portarsi a casa” nuove competenze - quale tendenza del 2026. Così, benché il Mediterraneo si confermi il luogo più ambito da star e fashion lover, le scelte di chi lavora nel settore sembrano orientarsi sempre di più verso località dove gli yacht lasciano spazio alle baie appartate, i party esclusivi alle cene sul mare, i loghi vistosi a un’eleganza fatta di materiali naturali, lino, ceramiche dipinte a mano e paesaggi rurali. La rivincita dell’Egeo Una tendenza che cambia la geografia estiva della moda e porta al centro dei desideri alcune località del Mar Egeo che per naturale attitudine incarnano questo nuovo lusso silenzioso e privato. Tra le località di cui sentiremo parlare nei prossimi backstage c’è la Riviera ateniese scelta dal brand British Burberry quale buen retiro di quest’anno. Presso il One&Only Aesthesis il brand dal DNA britannico si è immerso nella riserva forestale protetta di Glyfada riportando in vita glamour anni Sessanta di quando la località era una celebre location cinematografica.

Immagini tratte dai profili Instagram @ooaesthesis, @dmarisbay, @mo_bodrum