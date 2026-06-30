Dalla passerella alla spiaggia: i takeover estivi della moda 2026

fashion 30 giugno 2026

Da Porto Cervo a Cannes, tutti gli indirizzi di stile dove le grandi maison hanno trasformato spiagge e beach club in passerelle di stile

Di Serena Savardi

Tutti le vogliono, tutti le cercano. Sono le spiagge della moda che, anche quest’anno, riportano sotto il sole lo stile di certi lidi e dei tanti fashionisti in vacanza. E così, dopo aver assistito all’idea di “villeggiatura” presentata da Zegna a Malibù, è tempo di tornare nel Mediterraneo per godersi il relax all’ombra delle grandi griffe.

Le Carillon Portofino Dolce&Gabbana - Credits: Courtesy Press Office

Classico Mediterraneo Ad inaugurare il racconto contemporaneo del lusso in villeggiatura, Dolce&Gabbana che, ancora una volta insieme a MyTheresa, nel cuore della Costa Smeralda, ha vestito Porto Cervo e l’iconico Hotel Cala Di Volpe con una capsule collection ad esso dedicata. Nel teatro en plein air dell’ostentazione ante litteram, il brand ha portato un blooming floreale squisitamente in bilico tra l’heritage della maison e le tradizioni sarde, poco prima di imbarcarsi verso la Versilia per ritornare a vestire il Twiga Beach del suo verde maiolica.

Dolce&Gabbana: Le Carillon, Cala di Volpe, Twiga - Credits: Courtesy Press Office

E poi ancora il rinomato beach club La Cabane di Marbella, Casa Amor di Saint-Tropez e il beach club Le Carillon nella Baia di Paraggi. Per Dolce&Gabbana l’estate è uno state of mind, una dimensione in cui la moda è intimamente connessa al lifestyle. E niente più dei beach club racconta questo legame. E mentre Guess ha conquistato il Tigu Beach nella Baia del Silenzio alle porte delle Cinque Terre, Dior torna a Capri vestendo il ristorante Il Riccio e il beach club del Jumeirah Capri Palace del suo iconico stile Dioriviera, oltre a una serie di pop-up che vanno da Mykonos fino al Cipriani Hotel di Venezia, passando per Bodrum e l’immancabile Saint Tropez.

Roberto Cavalli X Annex Beach - Credits: Courtesy Press Office

Cannes quest’anno è inarrestabile e per contare i takeover della moda nei beach club lungo la Croisette forse non bastano le dita di una mano. Roberto Cavalli domina il gusto e il divertimento presso lo storico Annex Beach dove ormai il jet set è di casa.

Alo Yoga X Hotel Martinez - Credits: Courtesy Press Office

Alo yoga, il brand più amato dalle star della mindfulness e del fitness dopo aver attraversato su un spettacolare superyacht di 72 metri la Riviera Francese, è approdato all’Hotel Martinez. Liu Jo, d’arancio vestito, ha colorato gli ombrelloni già aperti da un pezzo del Copal Beach.

Gucci X La Rose des Vents di Monte Carlo - Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Gucci

Gucci ha scelto invece il beach club La Rose des Vents di Monte Carlo, che ha una delle spiagge più belle e famose del Principato di Monaco, per riportare in vita l’iconico motivo Flora, la cui invenzione risale al 1966, quando la Principessa Grace fece visita alla boutique Gucci di Via Montenapoleone insieme al consorte Principe Ranieri con una richiesta speciale che si trasformò in un mito.

Off-White X la Plage Casanis di Marbella - Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Off-White

I “DAY-OFF” sono arrivati anche per OFF-White presso la Plage Casanis di Marbella dove il brand fondata dal creativo e designer statunitense Virgil Abloh nel 2012, si appresta a vivere un’estate all’insegna di giochi sulla sabbia e danze sotto le stelle.

Missoni X Resort Club OKU ad Ibiza - Credits: Courtesy Press Office