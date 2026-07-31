I libri sono tornati a essere un fenomeno pop: ecco cosa leggono le star

entertainment 31 luglio 2026

Da Emily Ratajkowski a Dua Lipa. Non solo consigli di lettura, ma un modo per raccontare la propria personalità e i propri interessi alla fan base

Di Marta Perego

Per anni le vacanze delle celebrity sono state raccontate attraverso yacht, tramonti e look impeccabili. Quest'estate, però, tra una fotografia in riva al mare e una cena vista oceano, c'è un dettaglio che compare sempre più spesso sui social: un libro. Non è un caso. Negli ultimi anni la lettura è tornata a essere un fenomeno pop. Complici i book club fondati dalle celebrity, sempre più attrici, modelle e cantanti condividono con i propri follower i romanzi che le accompagnano durante le vacanze. Non solo un consiglio di lettura, ma un modo per raccontare la propria personalità e i propri interessi. Da Emily Ratajkowski a Dua Lipa, passando per Reese Witherspoon e Natalie Portman, ecco i libri dell'estate delle star.

Immagine tratta dal profilo Instagram di @dualipa

Emily Ratajkowski si innamora di Elena Ferrante a Ischia Tra le fotografie condivise durante la sua vacanza a Ischia ce n'è una che ha incuriosito soprattutto gli appassionati di libri. Emily Ratajkowski mostra una copia dell'edizione inglese di L'amica geniale (My Brilliant Friend) di Elena Ferrante scrivendo semplicemente “so che arrivo in ritardo ma wow!”. Un gesto semplice, ma sufficiente a riportare l'attenzione internazionale su uno dei romanzi italiani più amati degli ultimi anni, proprio mentre la modella si trova in Campania, la regione che fa da sfondo alla storia di Elena Greco e Lila Cerullo. Pubblicato nel 2011, L'amica geniale ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, è stato tradotto in decine di lingue e ha dato vita alla celebre serie televisiva. La fotografia di Emily conferma come Ferrante continui a essere una delle autrici italiane più lette anche all'estero.

Immagine tratta dal profilo Instagram di @emrata

Reese Witherspoon, la donna che fa vendere milioni di libri Se oggi i book club delle celebrity sono diventati un fenomeno globale, molto del merito va a Reese Witherspoon. Nel 2017 l'attrice ha fondato Reese's Book Club, trasformandolo in uno degli appuntamenti letterari più seguiti del mondo. Ogni mese seleziona un romanzo – spesso con una protagonista femminile – destinato, nella maggior parte dei casi, a entrare immediatamente nelle classifiche dei bestseller e, non di rado, a diventare una serie televisiva o un film. La scelta di luglio è A Founding Mother di Stephanie Dray e Laura Kamoie, romanzo storico dedicato ad Abigail Adams, moglie di John Adams e madre di John Quincy Adams rispettivamente il secondo e poi sesto Presidente degli Stati Uniti d’America. Nel frattempo, Reese ha deciso di passare dall'altra parte della pagina: insieme con il maestro del thriller Harlan Coben ha firmato Senza dire addio, arrivato in Italia a maggio. Il romanzo racconta la storia di Maggie McCabe, una brillante chirurga militare costretta ad accettare un misterioso incarico in Russia che si trasformerà in un pericoloso gioco di sopravvivenza.

Immagine tratta dal profilo Instagram di @reesewitherspoon

Dua Lipa legge la libertà Tra i book club più originali degli ultimi anni c'è quello creato da Dua Lipa all'interno della sua piattaforma culturale personale. Ogni mese la cantante sceglie un libro accompagnandolo con una lunga riflessione e con un'intervista esclusiva all'autore, trasformando il consiglio di lettura in un vero approfondimento culturale. Per luglio Dua ha scelto Free della filosofa e politologa Lea Ypi, che in Italia è stato pubblicato con il titolo Libera. Diventare grandi alla fine della storia. Attraverso il racconto della propria infanzia nell'Albania comunista e della difficile transizione alla democrazia, Lea Ypi riflette su una domanda tanto semplice quanto universale: che cosa significa davvero essere liberi? Una lettura che dimostra come anche un memoir politico possa conquistare il grande pubblico.

Immagine tratta dal profilo Instagram di @dualipa

Natalie Portman torna a Carson McCullers Da sempre grande lettrice, Natalie Portman continua a condividere periodicamente i libri che l'accompagnano. Per il mese di settembre ha scelto Reflections in a Golden Eye di Carson McCullers, pubblicato in Italia con il titolo Riflessi in un occhio d'oro. Ambientato in una base militare del sud degli Stati Uniti, il romanzo racconta una comunità solo apparentemente ordinata, attraversata da desideri repressi, ossessioni, gelosie e violenza. All'epoca della sua uscita (il 1941) suscitò scandalo per la franchezza con cui affrontava temi come il desiderio e l'identità sessuale, ma oggi è considerato uno dei capolavori di McCullers. Dal libro John Huston trasse nel 1967 l'omonimo film con Elizabeth Taylor e Marlon Brando nel ruolo del tormentato capitano Weldon Penderton. Una scelta che conferma il gusto dell'attrice per i grandi classici della letteratura americana, capaci ancora oggi di parlare con sorprendente modernità.

Immagine tratta dal profilo Instagram di @natalieportman

Kaia Gerber riscopre Éric Rohmer Tra le celebrity che hanno contribuito a rendere la lettura un fenomeno pop c'è anche Kaia Gerber. La modella ha fondato Library Science, un book club che negli anni ha saputo conquistare soprattutto il pubblico della Gen Z, proponendo autori emergenti, classici dimenticati e opere tradotte da tutto il mondo. Per luglio la scelta è caduta su Elisabeth, unico romanzo scritto dal regista francese Éric Rohmer, maestro della Nouvelle Vague. Ambientato nella Francia dell'estate del 1939, poco prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, racconta passioni, inquietudini e illusioni della giovinezza. Dakota Johnson e Virginia Woolf Tra le celebrity che stanno contribuendo a riportare la lettura al centro della cultura pop c'è anche Dakota Johnson. Nel 2024 l'attrice ha lanciato, attraverso la sua casa di produzione uno spazio in cui ogni mese propone un libro accompagnato da playlist, film e contenuti pensati per prolungarne l'esperienza. Per luglio 2026 la scelta è caduta su Le onde di Virginia Woolf, uno dei romanzi più sperimentali e affascinanti della scrittrice inglese. Pubblicato nel 1931, racconta la vita di sei amici dall'infanzia all'età adulta attraverso una struttura fatta di monologhi interiori, in cui il tempo, la memoria e l'identità si intrecciano come il movimento continuo del mare. “È un classico davvero straordinario”, lo ha definito Dakota Johnson presentandolo ai lettori del suo club. Una scelta che conferma come anche i grandi capolavori del Novecento possano trovare nuovi lettori grazie ai social e alle celebrity.

Immagine tratta dal profilo Instagram di @dakotajohnson

Emma Roberts tra misteri e fantascienza Anche Emma Roberts ha trasformato la passione per la lettura in un progetto editoriale. Insieme a Karah Preiss ha fondato uno dei book club più seguiti negli Stati Uniti, dedicato soprattutto alla narrativa contemporanea. Per luglio la scelta è caduta su Voyagers di Meg Charlton, romanzo che intreccia amicizia, segreti del passato e fantascienza attraverso la storia di due ex bambini prodigio richiamati da un misterioso segnale proveniente dallo spazio.

Immagine tratta dal profilo Instagram di @belletrist

Oprah Winfrey, la donna che ha cambiato il mercato dei libri Prima ancora dei book club delle celebrity, c'era Oprah Winfrey. Dal 1996 il suo è diventato un fenomeno capace di trasformare un romanzo in un bestseller internazionale nel giro di pochi giorni, tanto che negli Stati Uniti si parla ancora oggi del celebre "Oprah Effect". L'ultima scelta è Little Wonder di Sophie Chen Keller, la storia di Song e del figlio River, un bambino prodigio della musica che si perdono nella folla della stazione ferroviaria di Pechino e trascorrono anni cercando di ritrovarsi. Un romanzo che intreccia amore materno, speranza e resistenza e che Oprah ha definito un viaggio impossibile da dimenticare.