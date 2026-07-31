Tutto il sapore dell’estate rétro

Quando si parla di estate c’è tutto un lessico visivo che torna alla mente. Ed ha inevitabilmente a che fare con gli anni che furono, quelli della Dolce Vita, ma anche quelli di una Hollywood d’altri tempi, di dive che diventano principesse e socialite che con il loro stile effortless dettano tendenza.

Nel 2026 quell’immaginario torna a influenzare un po’ tutto. Lo rivediamo sulle passerelle, ma anche sulle spiagge e nei beach club più esclusivi. E persino nelle case. Perché tutto torna, nella moda come nel design (e in generale nella vita).

E noi non potremmo che esserne più felici. Perché certe silhouette, certi colori e mood non smettono mai di essere eleganti.

Una moda estiva che guarda indietro

Le collezioni Resort e Primavera/Estate delle grandi maison hanno riportato al centro abiti lunghi e fluidi, pensati per accompagnare il movimento naturale del corpo, in un lusso che privilegia comfort e qualità dei materiali su silhouette morbide, meno strutturate. È qui che il caftano torna protagonista, capo che affonda le radici in un'epoca precisa: quello marocchino d'archivio ispirò Yves Saint Laurent e Valentino, diventando un'icona già negli anni '60 e '70. Oggi le maison lo rileggono come alternativa contemporanea all'abito da sera, pensato per accompagnare la figura con grazia.

Accanto al caftano, il vero protagonista dell'archivio resta il foulard. Il primo carré Hermès, il Jeu des Omnibus et Dames Blanches, un quadrato di seta 90x90 ispirato a un gioco da tavola francese dell'Ottocento, rappresenta uno status symbol culturale. In Italia è Gucci a scriverne il capitolo più celebre, con le prime stampe ispirate al mondo equestre introdotte da Rodolfo Gucci negli Anni '50, fino al motivo Flora disegnato per Grace Kelly, un codice che Demna ha voluto riportare in scena nella sua ultima sfilata, su un intero abito-foulard. Il retaggio Sixties resta il riferimento più citato quest'anno, con i maxi carré in seta stampata che diventano bandane chic e riportano subito alla mente le estati in Costa Azzurra.