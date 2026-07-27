Le nuove facce della moda

Ma quali saranno le tendenze estetiche che domineranno le passerelle del prossimo anno? A raccontarcelo Jennifer May Cope, Global Director di Elite Model Look e membro della giuria dell’ Elite Model Look World Final 2026.

Quest’anno l’evento ha incoronato quali nuovi volti della moda , nella suggestiva cornice delle Corsie Sistine, la diciannovenne indiana Keira Ann Alvares Ganapathy , studentessa di psicologia e giornalismo, e il sedicenne danese Otto Vadskaer , studente appassionato di scacchi e sport invernali.

Tutte sono state scoperte e lanciate dal concorso di scouting internazionale di modelle e modelli Elite Model Look che da oltre 40 edizioni definisce i canoni della della bellezza contemporanea.

Keira Ann Alvares Ganapathy e Otto Vadskaer sono i vincitori dell’Elite Model Look World Final 2026 - Courtesy Press Office

Elite Model Look ha lanciato alcune delle più grandi top model degli ultimi quarant’anni. Guardando alle nuove generazioni, quali sono oggi le richieste che arrivano dai brand e dai direttori creativi quando cercano nuovi volti? Quali qualità contano oltre la bellezza? Oltre alla bellezza, le qualità che fanno davvero la differenza sono la presenza, la versatilità e la professionalità. I direttori creativi cercano personalità autentiche, capaci di incarnare un brand in modo unico e personale.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento radicale dei canoni estetici. Esiste ancora un ideale di bellezza globale oppure il futuro appartiene alla diversità e all’identità individuale? Da oltre 50 anni Elite scopre e rappresenta talenti provenienti da tutto il mondo. Elite Model Look è una ricerca globale di modelle e modelli, ogni finale mondiale riunisce una selezione eterogenea di nuovi volti e celebra ogni bellezza nella sua unicità, offrendo visibilità sulla scena internazionale.

Le modelle della generazione di Vittoria Ceretti hanno inaugurato una nuova idea di top model: meno diva e più professionista. Secondo te, quale sarà la modella di riferimento dei prossimi dieci anni? Credo che nei prossimi dieci anni le modelle evolveranno sempre più verso un ruolo di vere e proprie partner creative dei brand, capaci di portare il proprio punto di vista, la propria estetica, la propria voce e la propria community all’interno dei progetti.