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fashion27 luglio 2026

Le nuove facce della moda

Dalla finale mondiale del più grande concorso internazionale di model scouting le tendenze estetiche del futuro
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Di Serena Savardi

Uno scatto dal backstage di Gabriela Hearst FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Uno scatto dal backstage di Gabriela Hearst FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Cos’hanno in comune Cindy Crawford, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio e Vittoria Ceretti?

Tutte sono state scoperte e lanciate dal concorso di scouting internazionale di modelle e modelli Elite Model Look che da oltre 40 edizioni definisce i canoni della della bellezza contemporanea.

Quest’anno l’evento ha incoronato quali nuovi volti della moda, nella suggestiva cornice delle Corsie Sistine, la diciannovenne indiana Keira Ann Alvares Ganapathy, studentessa di psicologia e giornalismo, e il sedicenne danese Otto Vadskaer, studente appassionato di scacchi e sport invernali.

Ma quali saranno le tendenze estetiche che domineranno le passerelle del prossimo anno? A raccontarcelo Jennifer May Cope, Global Director di Elite Model Look e membro della giuria dell’Elite Model Look World Final 2026.

Keira Ann Alvares Ganapathy e Otto Vadskaer sono i vincitori dell’Elite Model Look World Final 2026 - Courtesy Press Office
Keira Ann Alvares Ganapathy e Otto Vadskaer sono i vincitori dell’Elite Model Look World Final 2026 - Courtesy Press Office

Elite Model Look ha lanciato alcune delle più grandi top model degli ultimi quarant’anni. Guardando alle nuove generazioni, quali sono oggi le richieste che arrivano dai brand e dai direttori creativi quando cercano nuovi volti? Quali qualità contano oltre la bellezza? Oltre alla bellezza, le qualità che fanno davvero la differenza sono la presenza, la versatilità e la professionalità. I direttori creativi cercano personalità autentiche, capaci di incarnare un brand in modo unico e personale.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento radicale dei canoni estetici. Esiste ancora un ideale di bellezza globale oppure il futuro appartiene alla diversità e all’identità individuale? Da oltre 50 anni Elite scopre e rappresenta talenti provenienti da tutto il mondo. Elite Model Look è una ricerca globale di modelle e modelli, ogni finale mondiale riunisce una selezione eterogenea di nuovi volti e celebra ogni bellezza nella sua unicità, offrendo visibilità sulla scena internazionale.

Le modelle della generazione di Vittoria Ceretti hanno inaugurato una nuova idea di top model: meno diva e più professionista. Secondo te, quale sarà la modella di riferimento dei prossimi dieci anni? Credo che nei prossimi dieci anni le modelle evolveranno sempre più verso un ruolo di vere e proprie partner creative dei brand, capaci di portare il proprio punto di vista, la propria estetica, la propria voce e la propria community all’interno dei progetti.

Jennifer May Cope, Global Director di Elite Model Look - Courtesy Press Office
Jennifer May Cope, Global Director di Elite Model Look - Courtesy Press Office

I social media hanno cambiato il modo in cui vengono scoperte le modelle. Quanto conta oggi avere una forte presenza digitale e quanto, invece, continua a fare la differenza il talento davanti all’obiettivo e in passerella? Oggi la presenza digitale funziona come un portfolio e un provino in un unico strumento: spesso è il modo in cui scout e casting director scoprono un talento ancora prima di incontrarlo di persona. Tuttavia, non ha sostituito i fondamentali. Un grande seguito sui social può aiutare a farsi notare, ma non garantisce di essere richiamati per nuovi lavori. La macchina fotografica continua a dire la verità e la presenza in passerella resta più importante della presenza sui social media.

Alcuni tra i finalisti in passerella durante la sfilata finale - Courtesy Press Office
Alcuni tra i finalisti in passerella durante la sfilata finale - Courtesy Press Office

Tra le finaliste di Elite Model Look, quali sono quelle che hanno le carte in regola per avere successo oltre alle vincitrici? Tutti i finalisti mondiali di Elite Model Look hanno un potenziale straordinario e molti di loro intraprenderanno una carriera professionale nel mondo della moda. In ciascuno ho visto determinazione, curiosità, gentilezza e resilienza: qualità che li aiuteranno a distinguersi e ad avere successo nella vita.

Se dovessi indicare tre parole che descrivono il volto della moda del futuro, quali sceglieresti e perché? Autentico, versatile e fonte di ispirazione. Il volto della moda del futuro continuerà a ispirare e influenzare un pubblico globale, mantenendo una forte rilevanza culturale e contribuendo a definire le tendenze del domani.

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