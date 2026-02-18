Cindy Crawford compie 60 anni. Perché la top model rimane un’icona degli Anni '90

Supermodella e icona di stile, Cynthia Ann Crawford , conosciuta in tutto il mondo come Cindy, nasce nell’Illinois il 20 febbraio 1966 . Dopo essere stata scoperta e aver trascorso due estati lavorando come modella, si iscrive alla facoltà di Ingegneria Chimica della Northwestern University. Ma la bellezza intelligente ha abbandonato rapidamente il faculty per realizzare il suo destino nella moda. Il resto è storia.

Un neo sopra il labbro che è diventato un marchio di fabbrica. Un corpo atletico e sensuale che, quando Cindy aveva appena 16 anni, l’ha fatta notare da un talent scout mentre d’estate cimava pannocchie di mais. Una bellezza dai capelli castani e dai caldi occhi nocciola, simbolo dell’America più profonda. Cindy Crawford , tra le top model che hanno conquistato gli Anni '90, quest’anno spegne 60 candeline .

La top model Cindy Crawford posa davanti all’obbiettivo fotografico in tutta la sua bellezza, 1994 - Credits: Getty Images

Insieme con le colleghe Christy Turlington, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Carla Bruni forma negli Anni '90 l’olimpo delle top model : appare sulle copertine dei magazine più prestigiosi; è tra i volti che rappresentano eventi importanti come gli Mtv Video Music Awards (a quei tempi un’istituzione); svolge esercizi a corpo libero nelle videocassette che vendono milioni di copie in tutto il mondo; è testimonial di brand internazionali e fonda, insieme al Dott. Jean-Louis Sebagh, l’azienda di skincare Meaningful Beauty .

Cindy Crawford insieme allo stilista Karl Lagerfeld e a Claudia Schiffer, altro volto iconico del fashion system, nel backstage della sfilata di Chanel, 1993 - Credits: Getty Images

Insieme con Richard Gere Cindy forma la coppia d’oro di quel periodo - il loro matrimonio dura dal 1991 al 1995 - per poi sposare Rande Gerber, imprenditore nel ramo dei club, con cui ha due figli: Presley, modello, e Kaia, ora tra le indossatrici più richieste, con la quale è felice di condividere spesso partecipazioni ad eventi e red carpet. Insieme, madre e figlia, catturano l’attenzione di pubblico e fotografi e Kaia non perde occasione per indossare creazioni che ricordano quelle sfoggiate dalla mamma top model nel pieno della sua carriera.

Il tempo è trascorso, ma Cindy Crawford si conferma tra le donne più belle al mondo e dallo stile intramontabile. Il suo fascino è sempre stato accompagnato da look da sogno, alcuni dei quali si sono impressi nell’immaginario collettivo, entrando a far parte della storia della moda e dei red carpet degli eventi più importanti a livello internazionale. Tra tutti, noi di X-Style abbiamo selezionato 5 scelte di stile per celebrare la supermodella e i suoi 60 anni all’insegna dell’allure Anni '90.