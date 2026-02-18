Cindy Crawford compie 60 anni. Perché la top model rimane un’icona degli Anni '90
Nei Nineties è tra le regine delle passerelle, rappresentante dello stile effortless nella vita quotidiana e pronta a sfoggiare abiti da red carpet. Cindy Crawford spegne 60 candeline, confermandosi simbolo di eleganza e stile, spesso accanto alla figlia Kaia. I suoi look, di ieri e di oggi, lo dimostrano
Un neo sopra il labbro che è diventato un marchio di fabbrica. Un corpo atletico e sensuale che, quando Cindy aveva appena 16 anni, l’ha fatta notare da un talent scout mentre d’estate cimava pannocchie di mais. Una bellezza dai capelli castani e dai caldi occhi nocciola, simbolo dell’America più profonda. Cindy Crawford, tra le top model che hanno conquistato gli Anni '90, quest’anno spegne 60 candeline.
Supermodella e icona di stile, Cynthia Ann Crawford, conosciuta in tutto il mondo come Cindy, nasce nell’Illinois il 20 febbraio 1966. Dopo essere stata scoperta e aver trascorso due estati lavorando come modella, si iscrive alla facoltà di Ingegneria Chimica della Northwestern University. Ma la bellezza intelligente ha abbandonato rapidamente il faculty per realizzare il suo destino nella moda. Il resto è storia.
La top model Cindy Crawford posa davanti all’obbiettivo fotografico in tutta la sua bellezza, 1994 - Credits: Getty Images
Insieme con le colleghe Christy Turlington, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Carla Bruni forma negli Anni '90 l’olimpo delle top model: appare sulle copertine dei magazine più prestigiosi; è tra i volti che rappresentano eventi importanti come gli Mtv Video Music Awards (a quei tempi un’istituzione); svolge esercizi a corpo libero nelle videocassette che vendono milioni di copie in tutto il mondo; è testimonial di brand internazionali e fonda, insieme al Dott. Jean-Louis Sebagh, l’azienda di skincare Meaningful Beauty.
Cindy Crawford insieme allo stilista Karl Lagerfeld e a Claudia Schiffer, altro volto iconico del fashion system, nel backstage della sfilata di Chanel, 1993 - Credits: Getty Images
Insieme con Richard Gere Cindy forma la coppia d’oro di quelperiodo - il loro matrimonio dura dal 1991 al 1995 - per poi sposare Rande Gerber, imprenditore nel ramo dei club, con cui ha due figli: Presley, modello, e Kaia, ora tra le indossatrici più richieste, con la quale è felice di condividere spesso partecipazioni ad eventi e red carpet. Insieme, madre e figlia, catturano l’attenzione di pubblico e fotografi e Kaia non perde occasione per indossare creazioni che ricordano quelle sfoggiate dalla mamma top model nel pieno della sua carriera.
Il tempo è trascorso, ma Cindy Crawford si conferma tra le donne più belle al mondo e dallo stile intramontabile. Il suo fascino è sempre stato accompagnato da look da sogno, alcuni dei quali si sono impressi nell’immaginario collettivo, entrando a far parte della storia della moda e dei red carpet degli eventi più importanti a livello internazionale. Tra tutti, noi di X-Style abbiamo selezionato 5 scelte di stile per celebrare la supermodella e i suoi 60 anni all’insegna dell’allure Anni '90.
A sinistra, Cindy Crawford calca le passerelle per Dolce&Gabbana, 1991; a destra, la top model parla con Noami Campbell, altra supermodella simbolo del mondo della moda, nel backstage della sfilata di Chanel, 1993 - Credits: Getty Images
L’abito rosso di Versace, 1991
È il 1991 e la top model, all'epoca, è fidanzata con Richard Gere. Una coppia che riempie le copertine dei giornali con il suo alto tasso di glamour e bellezza. La scenografia perfetta per la prima uscita pubblica è la cerimonia degli Oscar, dove Cindy conquista il tappetto rosso con un abito firmato Versace entrato nella storia: un tubino lungo, con scollatura iper-profonda a cuore, che avvolge l’intera silhouette.
La supermodella Cindy Crawford agli Oscar 1991 insieme al fidanzato dell’epoca, l’attore Richard Gere. Con loro, sul red carpet, c’è un altro protagonista: il famoso abito rosso firmato Versace indossato dalla top model, 1991 - Credits: Getty Images
Il bondage dress di Versace, 1992
Un legame forte quello che, negli Anni ‘90, si instaura tra la top model Cindy Crawford e lo stilista Gianni Versace e che va in scena agli eventi internazionali più importanti. Tra queste spicca l’abito nero bondage di Versace indossato in occasione degli Mtv Video Music Awards del1992 e composto da fasce di pelle, tessuti leggeri e pizzi. Una creazione a cui la figlia Kaia strizza l’occhio quando, per festeggiare il suo diciottesimo compleanno al Paradise Club di New York nel settembre 2019, sceglie di indossare una minigonna di pelle nera accompagnata da un body trasparente in stile bondage. Tra gli accessori, una cintura nella stessa nuance con fibbia dorata su cui spicca la Medusa - simbolo iconico della maison - e scarpe nere dal tacco alto con cinturini che seguono la gamba fino al ginocchio.
A sinistra, Cindy Crawford alla nona edizione degli Mtv Video Music Awards con indosso l’abito bondage disegnato da Versace; a destra, un focus sui dettagli del bustino dell’abito; Pauley Pavilion, UCLA in Westwood, California, 1992 - Credits: Getty Images
I jeans come compagni di viaggio
Prima di salire su un jet o dopo aver trascorso ore su un aereo, le grandi star sono attese dai paparazzi. Ecco, allora, che anche i look da sfoggiare in aeroporto devono essere studiati in ogni dettaglio. Il risultato, però, deve sembrare easy e naturale. Negli Anni '90 tra i passeggeri più glamour c’era sicuramente Cindy Crawford, immagine di uno stile effortlessy chic, che enfatizzava ancora di più la sua bellezza. Blazer, maglioncini, stivaletti e il jeans, capo chiave e passe-partout perfetto per affrontare le trasferte in modo semplice, comodo, ma sempre con grande stile. Tanti i modelli scelti da Cindy, da quelli classici nei toni dell’azzurro a quelli neri, ma tutti ideali per slanciare la figura della top model ed esaltarne la silhouette. Negli Anni '90 Cindy Crawford detta tendenze anche in aeroporto.
L’icona Anni ‘90 Cindy Crawford paparazzata, anche in aeroporto, con look ricchi di stile in cui l’elemento chiave è il jeans, 1990 - Credit: Getty Images
Il vestito argenteo di Balmain, 2016
Gli Anni '90 sono un lontano e bellissimo ricordo, ma Cindy Crawford rimane un’icona del fashion system, amata e seguita anche nelle vesti di donna matura e madre: elegante, dall’allure sofisticata e luminosa. Nel 2016 sul red carpet del Met Gala indossa un abito Balmaindall’allure futuristica. Per rispondere al tema della serata, Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology, la top model sceglie di sfoggiare un’opera d’arte: il vestito è lungo e argentato e composto da una maglia metallica che definisce la figura con dettagli cut-out sulle spalle. Protagonisti anche i riflessi di luce, che donano movimento alla creazione.
A sinistra, la top model Cindy Crawford sul red carpet del Met Gala 2016 luminosa in una creazione Balmain; a destra, un focus sui tasselli e i cristalli che brillano e sui dettagli cut-out dell’abito - Credits: Getty Images
Con Kaia nell’abito dorato di Gucci, 2025
Sembrano due gocce d’acqua Cindy Crawford e la figlia Kaia Gerber, che ormai può vantare un’avviata carriera nel mondo della moda. Che si vogliano bene, è evidente. Che amino calcare i red carpet insieme, anche. Un esempio? Nel 2025, quello del Gala annuale del LACMA, il Los Angeles County Museum of Art, dove Cindy sfoggia un abito custom made di Gucci ricoperto di paillettes dorate, le cui linee fanno risaltare il décolleté. Con lei, anche Kaia nella stessa texture, ma in un vestito gemello della casa di moda romana dal vivido rosso fiammante, ulteriore omaggio alla madre e all’abito iconico indossato nel 1992 agli Oscar.
Cindy Crawford e la figlia Kaia Gerber insieme al Gala annuale del LACMA, dove sorridono insieme nei loro abiti “gemelli” realizzati da Gucci, 1 novembre 2025 - Credits: Getty Images