È lo sport il nuovo red carpet?

Jannik Sinner, Australian Open 2026 - Credits Getty Images

La scena è questa: tribune del Super Bowl 2026, una delle vetrine mediatiche più potenti al mondo. Accanto a star, ceo e vip, Kim Kardashian e Lewis Hamilton siedono vicini, e le testate si scatenano. In quel momento lo sport non è più l'intrattenimento che arriva dopo, ma un collettore inaspettato di moda, gossip, beauty e storytelling. Oggi gli atleti sono i nuovi trendsetters perché portano in campo non solo tempi, match, risultati, ma anche look, stili. Basti pensare a Hamilton, appunto, ma anche a Jannik Sinner o Jutta Leerdam.

Jannik Sinner, il quiet luxury che diventa virale

A gennaio, all’Australian Open 2026, Sinner arriva in fondo da campione in carica, ma in semifinale perde un’epica battaglia in cinque set contro Novak Djokovic. Un match che conferma la sua appartenenza stabile all’élite. Poi, a febbraio, il ritorno in campo a Doha è netto, ordinato, “da numero 2 del mondo”: esordio controllato contro Tomas Machac, prima uscita dopo la delusione di Melbourne. Nel ranking resta alle spalle di Carlos Alcaraz, ma dentro una rivalità ormai strutturale per il tennis contemporaneo. Eppure, al di là delle performance, in questo momento entrano in scena anche elementi meno “previsti” per un atleta: le sue divise. Il kit firmato Nike per Melbourne 2026 costruisce un racconto cromatico preciso. Le day session sono dominate da un completo giallo limone, acceso ma pulito, quasi pop. Le night session virano su un verde oliva profondo, più tecnico. Non è solo estetica, ma una strategia visiva che funziona in televisione, sui social, negli scatti editoriali. Divise che dialogano con il suo modo di stare in campo: postura composta, espressione trattenuta, tennis lineare e potente.

Fuori dal campo, il discorso si amplia. È ambassador di Gucci, volto di campagne internazionali dove il tailoring rimane essenziale, mai sovraccarico. Ai piedi, le sue Nike diventano oggetto di culto tra i fan. Anche la relazione con Laila Hasanovic contribuisce alla costruzione narrativa: lui resta low profile, quasi schivo, mentre lei appartiene a un universo fashion e digitale più esplicito. Un gossip godibile, ma mai troppo voyeuristico e che funziona perché non invade la dimensione sportiva. Sinner diventa icona lifestyle non perché rincorre il red carpet, ma perché lo attraversa, mentre nella performance resta al centro.