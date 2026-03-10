Paris Fashion Week FW26-27: il gran finale di Louis Vuitton e Miu Miu

Louis Vuitton FW26-27 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La Paris Fashion Week chiude portando in passerella alcuni dei suoi brand di punta. Al Cour Carrée del Musée du Louvre Nicolas Ghesquière porta una collezione che è intellettuale e al tempo stesso molto fisica, mentre Miu Miu sceglie di far sfilare le sue creazioni nostalgiche su un manto erboso ricreato dentro il Conseil économique, social et environnemental di Parigi.

La collezione Louis Vuitton FW26-27

Per la sfilata Louis Vuitton Autunno-Inverno 2026-2027 Louis Vuitton sceglie di portare sulla passerella verdi colline e asperità montane, frutto della collaborazione con lo scenografo Jeremy Hindle che ha modellato per l’occasione un paesaggio scultoreo e verdeggiante ispirandosi alle Jura Mountains, nei pressi di Anchay, la cittadina natale di Louis Vuitton. Un contesto che si collega all’artwork digitale realizzato da Nazar Strelyaev-Nazarko.

E così la collezione è un continuo gioco di rimandi tra passato, presente e futuro, che rende omaggio alle origini della Maison, ma guarda avanti. Le atmosfere montane pervadono un po’ tutte le creazioni, attraverso i capispalla importanti con focus sulle spalle, ma anche attraverso le lavorazioni artigianali delle lane colorate, nei capi dall’effetto patchwork, nei cappelli esagerati di pelle e pelliccia e anche nelle cuffiette che arrivano a coprire fin sotto le orecchie, ma rese chic dall’abbinamento con orecchini super pendenti dorati.

E che la sfilata avesse un mood immaginifico e filosofico, quasi fosse sospesa nel tempo e nello spazio, era subito chiaro dalla scelta musicale del primo brano, “Goodbye”, brano del musicista tedesco Apparat che era stato colonna sonora della serie Dark, diventata un cult proprio per la sua capacità di mettere insieme fantascienza, filosofia e persino fisica quantistica (non a caso, nella serie, si parlava di viaggi nel tempo).

Dunque, ecco che pantaloni balloon aperti sui lati delle gambe e dal materiale lucente si abbinano a un corpetto o a una giacca avvitata di pelle e pelliccia. La gonna dell'abito è a sua volta un capospalla con cappuccio. Le minigonne riprendono l’artwork di Nazar Strelyaev-Nazarko, che si ripete anche sulle maniche o sulla schiena dei cappotti. I colori sono perlopiù sgargianti, nei toni dei rossi e del magenta, ma anche del verde bosco. Per lasciare spazio anche a qualche uscita più classica in marrone, nero e grigio.

Anche gli accessori seguono questo filone tra ieri e oggi con alcune borse iconiche che tornano in versione monocromatica e con inserti. Borse pensate per l'esplorazione e il desiderio di viaggiare, come la borsa Noè che torna alle sue proporzioni e al colore originali del 1932.

Una sfilata con cui Nicolas Ghesquière ci suggerisce chiaramente che non c'è miglior creativo della natura, ieri, oggi e per sempre.