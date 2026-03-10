Camicia di jeans, nella P/E26 il ritorno couture del denim in passerella

Sydney Sweeney - Credits Getty Images

Prima di diventare un trend di stagione, la camicia di jeans è stata uno dei capi più longevi e mutevoli della storia del vestire moderno. Nasce alla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti come parte dell’abbigliamento da lavoro dei minatori, dei ferrovieri e dei cowboy del West: resistente, funzionale, pensata per durare. Il denim, inventato per i pantaloni da lavoro e reso celebre da marchi come Levi Strauss & Co., trova nella camicia la sua estensione naturale: un indumento robusto, cucito con impunture rinforzate, che diventa rapidamente uniforme quotidiana dell’America rurale e industriale. Nel Novecento il capo attraversa una trasformazione culturale radicale. Negli anni Cinquanta entra nell’immaginario ribelle del cinema americano con figure come James Dean e Marlon Brando, diventando simbolo di giovinezza indisciplinata e anticonformismo.

Negli anni Settanta viene adottato dalle sottoculture rock e hippie, spesso indossato aperto o personalizzato, mentre negli Ottanta e Novanta il denim conquista definitivamente le passerelle: stilisti come Calvin Klein e Helmut Lang lo reinterpretano in chiave minimalista e urbana, dimostrando che un materiale nato per il lavoro può diventare linguaggio estetico contemporaneo. Da allora la camicia di jeans attraversa ciclicamente le stagioni della moda, ma quasi sempre come elemento casual. Un capo “facile”, democratico, spesso relegato alla sfera del tempo libero. È proprio questo statuto informale che nella Primavera/Estate 2026 viene ribaltato: la camicia di denim smette di essere semplice complemento e diventa baricentro della silhouette, trattata come un pezzo sartoriale vero e proprio. Le passerelle lo dimostrano con chiarezza: il denim, materiale democratico per eccellenza, viene elevato a linguaggio strutturale.