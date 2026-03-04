Trap e lusso: chi ha davvero conquistato chi?

Travis Scott interagisce con i membri dello staff dei New England Patriots prima del Super Bowl LX tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks - Credits Getty Images

Negli ultimi anni rap, trap e moda hanno smesso di incrociarsi per caso: oggi condividono lo stesso linguaggio visivo. Dai palchi televisivi ai red carpet, dalle passerelle ai social feed, l’estetica dell’urban è diventata una grammatica culturale capace di definire un’epoca. Il punto, ormai, non è più stabilire se trap e rap siano entrate nel mainstream, ma capire quanto sia stato il mainstream a trasformarsi per accoglierle.

Lo racconta Andrea Bertolucci, giornalista e autore specializzato in cultura giovanile, che abbiamo intervistato per X-Style. La sua lettura ribalta una domanda ricorrente: rap e trap hanno davvero smesso di essere controcultura? “Non è tanto la cultura trap urban che smette di essere controcultura, è il sistema che in qualche modo ridefinisce se stesso”, spiega. E usa un’immagine molto efficace: “Per anni ha bussato contro la porta violentemente, poi piano piano è entrato nella stanza e adesso è come se stesse aiutando a riarredare”.

Il palco come passerella: quando l’estetica diventa il messaggio

Il passaggio si vede soprattutto dove la televisione è più rituale, e dove l’apparizione non è soltanto musicale ma scenica, ad esempio al Festival di Sanremo. Secondo Bertolucci, in quella dimensione è cambiata la gerarchia del messaggio: “Adesso è come se si volesse veicolare più l’estetica dell'artista rap o trap più che una notizia a livello musicale”. L’outfit smette di essere corredo e diventa testo e la silhouette dell'artista diventa dichiarazione. Il brand diventa una sorta di frase immediata, decodificabile al primo sguardo, pensata per vivere nella performance e poi rimbalzare sui social.

In questo quadro, la presenza di brand come Louis Vuitton su quel palco - associata nel 2025 a figure come Luchè, salito all’Ariston con look firmati dalla maison francese - funziona come segnale: non perché “sdogana” qualcosa, ma perché certifica che certi codici sono già lingua comune. Anche alcune performance recenti hanno mostrato quanto l’estetica sia ormai parte integrante della narrazione.