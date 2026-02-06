Blazer oversize: la moda SS26 ci vuole comode, anche in ufficio
Il blazer resta un classico intramontabile, ma questa primavera-estate 2026 lo vediamo oversize, voluminoso e versatile. Dal giorno alla sera, dagli uffici alla città, gli accessori ne cambiano il mood e le passerelle ci insegnano come indossarlo al meglio. Ovvero: con brio e fantasia
Di Federica Caiazzo
Doppiopetto o monopetto, maschile o femminile, il blazer è da sempre simbolo di eleganza, stile e funzionalità. La novità per la SS26? Dopo la variante cropped, ora la giacca si porta maxi: spalle morbide, linee ampie e silhouette generose che invitano al comfort senza rinunciare alla raffinatezza. Perfetto di giorno come di sera, il blazer oversize sa adattarsi ai contesti più diversi: basta cambiare accessori e proporzioni per trasformarne il mood. Le passerelle delle più belle sfilate Primavera-Estate 2026 lo confermano: dai look più classici a quelli più sperimentali, il blazer oversize è la chiave per un guardaroba moderno, versatile e incredibilmente affascinante.
Ode al nero: il blazer oversize in total black
Il nero resta intramontabile e questa stagione il blazer oversize si fa protagonista di look total black di grande effetto. Ottolinger lo interpreta come un concetto vagamente smoking, trasformandolo in un outfit urbano e quotidiano: blazer ampio abbinato a pantaloni a palazzo en pendant e décolletée a punta, perfetto per un afterwork chic in città. Victoria Beckhampropone un tailleur nero oversize con blazer protagonista, top bianco e cintura color cuoio: un look che fonde nonchalance e precisione sartoriale, ideale dall’ufficio al cocktail serale. Nina Ricci, invece, esplora linee morbide e silhouette fluide: il blazer quasi si perde nello styling, con pantaloni a vita bassa e cintura con fibbia dorata che spicca, creando un effetto bohémien sofisticato.
Nuance decise e color blocking: osare con il blazer oversize
Non solo nero: nella dolce stagione che verrà, il blazer oversize esplora molteplici nuance – anche all’insegna del color blocking - aggiungendo personalità e carattere ai look. Lacoste propone un verde acceso abbinato a top bianco, morbido e sporty, perfetto per un weekend urbano o una giornata dinamica. Acne Studios gioca con il blazer in camoscio color cammello su pantaloni a quadri, mixando texture e tonalità calde in chiave sofisticata. Bottega Veneta punta invece sul rosa cipolla, per un completo decisamente oversize: il blazer è il protagonista di una volumetria esagerata e decisa. Proporzioni audaci, ideale per chi ama sfoggiare look statement che non passano affatto inosservati.
Anche le it-girls dello street style dimostrano che il blazer oversize non ha limiti, ma solo infinite possibilità (in fatto di styling). Completi gessati color cioccolato con bottoni gioiello combinano eleganza, glamour e charme, perfetti per una mise da ufficio chic o per essere (immancabilmente) notate in città. I look total black con fibbie e occhielli metallici sul blazer puntano invece sulla forza dei dettagli più audaci, trasformando la giacca nel fulcro dell’attenzione. Infine, per un outfit da ufficio più classico ma al tempo stesso impeccabile, il blazer grigio trova spazio sulla camicia bianca, con pantaloni antracite e borsa rossa: un tocco di colore strategico che accende lo styling con energia e semplicità.
Street Style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight