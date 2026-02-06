Blazer oversize: la moda SS26 ci vuole comode, anche in ufficio

Doppiopetto o monopetto, maschile o femminile, il blazer è da sempre simbolo di eleganza, stile e funzionalità. La novità per la SS26? Dopo la variante cropped, ora la giacca si porta maxi: spalle morbide, linee ampie e silhouette generose che invitano al comfort senza rinunciare alla raffinatezza. Perfetto di giorno come di sera, il blazer oversize sa adattarsi ai contesti più diversi: basta cambiare accessori e proporzioni per trasformarne il mood. Le passerelle delle più belle sfilate Primavera-Estate 2026 lo confermano: dai look più classici a quelli più sperimentali, il blazer oversize è la chiave per un guardaroba moderno, versatile e incredibilmente affascinante.

Ode al nero: il blazer oversize in total black

Il nero resta intramontabile e questa stagione il blazer oversize si fa protagonista di look total black di grande effetto. Ottolinger lo interpreta come un concetto vagamente smoking, trasformandolo in un outfit urbano e quotidiano: blazer ampio abbinato a pantaloni a palazzo en pendant e décolletée a punta, perfetto per un afterwork chic in città. Victoria Beckham propone un tailleur nero oversize con blazer protagonista, top bianco e cintura color cuoio: un look che fonde nonchalance e precisione sartoriale, ideale dall’ufficio al cocktail serale. Nina Ricci, invece, esplora linee morbide e silhouette fluide: il blazer quasi si perde nello styling, con pantaloni a vita bassa e cintura con fibbia dorata che spicca, creando un effetto bohémien sofisticato.