Blazer cropped: come indossare la giacca corta tormentone di stagione

fashion 16 gennaio 2026

Tagliate in vita o ad altezza fianchi, le giacche “mini” sono tra i capi che non possono mancare negli armadi più eleganti e cool. Da quelle corvine o blu notte fino alle versioni chiare arrivando alle tonalità terrose e alle nuances che fanno l’occhiolino alla primavera: ecco i blazer cropped must-have di questo Autunno-Inverno 2025/2026

Di Valeria Boraldi

Dalla sfilata di Carolina Herrera FW2526 un look che porta in scena un tailleur gessato caratterizzato da un blazer cropped doppiopetto allacciato e pantaloni di taglio maschile a palazzo - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Esiste un capo che arricchisce ogni look che va a completare, dal più formale al più casual. È il blazer. E cosa c’è di meglio che aprire l’armadio e scegliere tra una sfilza di giacche ricche di fascino e stile per dare vita a mises sempre diverse? Oltre ai modelli ampi e lunghi, non possono mancare i blazer che si fermano al livello della vita o sopra l’ombelico (in una parola: cropped), altro must-have delle collezioni Autunno-Inverno 2025/2026. Questi capi portano con sé un nostalgico sentore Anni ’90 che, nonostante il trascorrere del tempo, non abbandona l’estro dei designer e i desideri delle fashioniste. Dai modelli in tonalità corvine, fino alle versioni dai colori terrosi o vivaci, i mini-blazer conquistano i guardaroba più glamour. Come abbinare la giacca cropped nera o blu Le serate mondane spesso richiamano outfit dalle nuances scure come il cielo stellato. Nero intenso o blu notte donano alle mini-giacche un’allure sofisticata, per capi ideali da indossare nelle situazioni che richiedono un dresscode raffinato e che non si possa distaccare dai colori passe-partout. Per chi ama questo mood i blazer corti neri con piccoli motivi geometrici bianchi ripetuti firmati Emporio Armani cadono a pennello, dando vita a look mannish iper-raffinati: camicia bianca, maxi-cintura in vernice, pantaloni larghi in velluto e scarpe di taglio maschile (tutto black) con borchie completano l’outfit. Il tocco in più? Il basco. Cappello a falda larga per look da red carpet, invece, per M.Marquise, che dà vita a completi neri, sempre ispirati alla moda uomo, composti da cropped blazer dai grandi revers abbinate a camicie bianche e pantaloni pinocchietto, accompagnati da décolletés nella stessa nuance. Tagli e forme pungenti per i modelli di Tom Ford, dove smoking total black dalle giacche corte avanzano insieme a white shirts che lasciano scoperto il corpo seguendo le linee del blazer. A piedi décolletés a punta definiscono la figura dall’allure ricercata.

Da sinistra mises con mini-blazer nelle sfilate FW2526 di Emporio Armani, M.Marquise e Tom Ford - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il blu, per molti, è un perfetto sostituto del nero e i grandi designer lo sanno. Per questo non mancano le opzioni per soddisfare tale credenza. Da Akris mini-giacche blu scuro dai revers neri si accompagnano a pantaloni dello stesso colore e abbracciano camicie corvine dai tessuti impalpabili. Stesse tonalità per i capi firmati Bora Aksu, che porta in scena blazer corti doppiopetto in nuance blu notte, ideali per completare abbinamenti dove gonne longuette con balze e stivaletti chiari creano una leggera atmosfera ispirata alla prateria. Il cappellino con retina dona un tocco sfizioso al look. Giacche d’ispirazione orientale per il brand Shiatzy Chen, movimentate da motivi naturalistici in diverse sfumature del blu con tocchi di pervinca: insieme ai pantaloni che ne seguono lo stile danno vita a mises ricche di fascino.

Da sinistra outfit dalle sfilate FW2526 di Akris, Bora Aksu e Shiatzy Chen - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Mini-blazer chiari: come indossarli Chi ama le tonalità chiare come il bianco sporco, il panna o l’argento può attingere all’ampia scelta fornita dalle passerelle. Completi candidi vanno in scena da Chanel, dove mini-blazer allacciati che accarezzano l’ombelico indossati a contatto con la pelle danno vita ad outfit freschi e sbarazzini, uniti a pantaloni larghi a palazzo di taglio maschile. La nuance bianco sporco è arricchita da righe chiarissime nei toni del rosa baby e del grigio chiaro, che donano profondità ai tessuti. Un look semplice, ma allo stesso tempo altamente ricercato, grazie anche ai bijoux che lo decorano: tra collane oversize, bracciali ed orecchini vince il mood “maxi-perle all over”. Abbinamento di stampo mannish anche per il brand Undercover, che in completi formati da mini-giacche e pantaloni larghi color panna crea un effetto “furry” look che comunica morbidezza. E per le party girl più accanite ecco che l’argento conquista il guardaroba con outfit total silver e ricoperti di cristalli firmati Giuseppe Di Morabito, in cui da blazer cropped nei toni “spaziali” fanno capolino top dallo scollo a cuore che vanno a braccetto con pantaloni, scarpe e copricapi nella stessa tonalità.

Da sinistra abbinamenti che sfoggiano giacche dal taglio corto nelle sfilate FW2526 di Chanel, Undercover e Giuseppe Di Morabito - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

I mini-blazer nei toni terrosi Accostamenti ricchi di fascino sono quelli che fanno respirare sentori di terra e natura, dal colore che ricorda il cioccolato al latte al marrone chiaro fino al giallo-arancio tipico del frutto Inca Berry. In tal caso, perfetti sono i cropped blazer in pelle di Zimmermann, ideali per comporre look dall’allure Anni ’70. Con le loro linee definite o smussate e i bottoni metallici dorati cadono ad hoc su pantaloni larghi in denim. L’occhiale da sole dona quel quid in più che fa sentire profumo di Coachella. Da Michael Cinco, invece, va in scena lo stile orientale: mini-giacche marrone chiaro si tingono di rosa con ricami a “fiori di ciliegio” che sbocciano su petto, spalle e polsi, trasportando chi le indossa in un Giappone che mira alla primavera. Morbide gonne longuette a ruota cadono su stivali in brown leather completando il look. Valentino, invece, punta su blazer cropped Incaberry, dalle linee geometriche e con inserti disruptive come sezioni nere con pois chiari, abbinati a gonne al ginocchio bianche, affusolate e con balze, per abbinamenti che non passano inosservati, anche grazie ai collant rosa leopardati.

Da sinistra mises con mini-giacche in tonalità calde sfilano nelle collezioni FW2526 di Zimmermann, Michael Cinco e Valentino - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le giacche cropped colorate Le personalità più estrose non rinunciano mai ai colori e hanno a disposizione ottime soluzioni per indossarli anche d’inverno. Il baby pink va in scena da Giambattista Valli, dove giacche corte e morbide allacciate coprono dolcevita dalle tonalità calde e avanzano su pantaloni lunghi dello stesso colore. Nascono così look freschi e bon ton, che strizzano l’occhio alle Barbie. Si vira verso il lavanda da Gucci, dove blazer mini dalle sagome classiche si evidenziano a vicenda con i dolcevita color crema che avvolgono, cadendo perfettamente su sottovesti dai tessuti impalpabili con bordi in pizzo. Ai piedi sandali stiletto per rendere le mises indossabili anche nelle occasioni più formali. Atmosfera hippy, invece, da Chloé, dove giacche mini e lilla con revers e bordature nere si uniscono a canottiere rosa dai profili in pizzo, sopra a pantaloni total black dai volumi ampi.

Da sinistra rosa e tonalità violacee vanno in scena nelle sfilate FW2526 di Giambattista Valli, Gucci e Chloé - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight