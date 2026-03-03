Gommage, oli e creme per risvegliare il corpo in vista della primavera
Torna il bel tempo e col sole, si sa, ci si inizia a scoprire di più: un ottimo motivo per agire d’anticipo e coccolare la pelle. Dal collo in giù. Ecco i prodotti da usare a casa per esfoliazione, drenaggio e idratazione
Di Valentina Bottoni
Complici gli strati di maglioni e cappotti che ci avvolgono in inverno, tendiamo a scordarci che non è solo il viso ad aver bisogno di cure. Così, l’arrivo della bella stagione finisce per prenderci in contropiede: la cute risulta assetata, secca e screpolata. Per restituirle un aspetto morbido e setoso bisogna correre ai ripari, con trattamenti in grado di rimuovere le cellule morte, idratare intensamente e rassodare dove serve. Non è sempre necessario affidarsi alle cure dell’estetista: con i prodotti giusti, infatti, il bagno di casa si può trasformare in una vera e propria Spa.
L’esfoliazione, il primo step per una pelle levigata
Nascosta sotto i vestiti e messa alla prova dal freddo, è probabile che la cute di gambe e braccia risulti opaca e ispessita. Basta rimuoverne lo strato più superficiale per migliorarne subito l’aspetto. Questo non significa aggredirla con spazzole e guanti abrasivi ma, piuttosto, ricorrere a gommage in granuli da massaggiare sulla pelle prima della doccia o oppure subito dopo, quando è ancora inumidita dal vapore. Stendete il prodotto con movimenti circolari, iniziando dalle caviglie e risalendo verso l’alto, un accorgimento utile a stimolare la circolazione. L’Or Rose Gommage Expert di Melvita affina la grana della pelle e, grazie al mix di olio di bacche rosa ed estratto di pepe nero, aiuta a drenare i liquidi in eccesso, mentre l’olio di rosa mosqueta migliora l’elasticità cutanea. Chi ha una pelle particolarmente delicata, invece, può ricorrere a Miel d’Ambre Scrub Corpo Detox di Maroc Maroc,che racchiude granuli di zucchero, miele e olio di argan che affinano la grana della pelle e la idratano al tempo stesso.
Avvolgere il corpo in un abbraccio idratante
Dopo aver rimosso ogni traccia di secchezza e rugosità, è il momento di stendere la crema, della consistenza più adatta alle esigenze della propria pelle. Se è particolarmente secca e fragile, si può ricorrere a un burro fondente, ricco di sostanze nutrienti e relipidanti. Come The Geranium Rose The Body Cream di Augustinus Bader che, grazie all’azione combinata di burro di karitè e TFC8®, complesso esclusivo del brand, non solo protegge la barriera cutanea, ma aiuta anche a prevenire le smagliature. Chi ama le formule ricche, effetto cocoon, apprezzerà poi Cashmere Body Cream di La Prairie, la cui formula, dalla texture ispirata al prezioso filato, racchiude un complesso esclusivo che rende l’epidermide morbida ed elastica.
Chi preferisce una consistenza più leggera, invece, può ricorrere a Siero Corpo Rinnovatore Perfezionatore di Clarins che abbina speciali peptidi ad acido piruvico di origine naturale che, insieme, migliorano la texture cutanea senza ungere.
Per stimolare la circolazione, oli, patch e bende drenanti
Chi soffre di gonfiore e magari ha notato che, in alcuni punti, la pelle a buccia d’arancia risulta più evidente del solito, oltre ai trattamenti di cui si è già parlato può ricorrere a prodotti mirati, pensati proprio per agire su cuscinetti e ritenzione idrica. È il caso di Slim Me Patch di Veralab, cerotti in cellulosa adatti a gambe, braccia e addome, imbevuti di attivi come caffeina, betaina e sale di Epsom dall’intenso effetto drenante. Se l’accumulo di liquidi è localizzato su gambe e pancia in particolare, invece, si può applicare Meso Shape Benda Iperattiva Modellante di RVB Lab che rimodella le forme e favorisce la rimozione dei liquidi in eccesso grazie alla speciale tecnologia Nio tech, che veicola nell’epidermide attivi dall’azione lipolitica e drenante. Una volta rimossi, per potenziare gli effetti di questi prodotti si può poi fare un massaggio con un olio, come Magma Pistachio Body Oil di Lavika: dalla texture setosa, riattiva il metabolismo delle cellule e favorisce la microcircolazione, contribuendo a contrastare la ritenzione idrica.
