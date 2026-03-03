Gommage, oli e creme per risvegliare il corpo in vista della primavera

Clarins - Credits: Courtesy Press Office

Complici gli strati di maglioni e cappotti che ci avvolgono in inverno, tendiamo a scordarci che non è solo il viso ad aver bisogno di cure. Così, l’arrivo della bella stagione finisce per prenderci in contropiede: la cute risulta assetata, secca e screpolata. Per restituirle un aspetto morbido e setoso bisogna correre ai ripari, con trattamenti in grado di rimuovere le cellule morte, idratare intensamente e rassodare dove serve. Non è sempre necessario affidarsi alle cure dell’estetista: con i prodotti giusti, infatti, il bagno di casa si può trasformare in una vera e propria Spa.

L’esfoliazione, il primo step per una pelle levigata

Nascosta sotto i vestiti e messa alla prova dal freddo, è probabile che la cute di gambe e braccia risulti opaca e ispessita. Basta rimuoverne lo strato più superficiale per migliorarne subito l’aspetto. Questo non significa aggredirla con spazzole e guanti abrasivi ma, piuttosto, ricorrere a gommage in granuli da massaggiare sulla pelle prima della doccia o oppure subito dopo, quando è ancora inumidita dal vapore. Stendete il prodotto con movimenti circolari, iniziando dalle caviglie e risalendo verso l’alto, un accorgimento utile a stimolare la circolazione. L’Or Rose Gommage Expert di Melvita affina la grana della pelle e, grazie al mix di olio di bacche rosa ed estratto di pepe nero, aiuta a drenare i liquidi in eccesso, mentre l’olio di rosa mosqueta migliora l’elasticità cutanea. Chi ha una pelle particolarmente delicata, invece, può ricorrere a Miel d’Ambre Scrub Corpo Detox di Maroc Maroc, che racchiude granuli di zucchero, miele e olio di argan che affinano la grana della pelle e la idratano al tempo stesso.