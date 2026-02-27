Voglia di Spa: quattro nuovi trattamenti per viso e corpo da provare in città
Gli spazi benessere dei cinque stelle cittadini più belli si trasformano in oasi dove coccolarsi, scoprire nuovi beauty brand e concedersi una pausa rilassante, da Roma a Milano. Anche per gli amanti dello sport
Complice il viavai di viaggiatori in arrivo dai quattro angoli del pianeta, gli hotel di alto livello fanno ormai a gara per proporre ai propri ospiti servizi sempre nuovi e interessanti. Nelle Spa, in particolare, oltre ai classici massaggi e ai bagni di vapore, si possono ormai sperimentare protocolli sempre nuovi, messi a punto da terapisti esperti e personalizzati in base alle stagioni. Aperte anche al pubblico esterno, le aree wellness degli alberghi attraggono così l’attenzione di chi vuole concedersi una coccola rilassante, che prende forma attraverso manualità e strumenti esclusivi e sempre di alto livello, sperimentando al tempo stesso prodotti nuovi e all’avanguardia. In costante aggiornamento, il menu dei trattamenti offre ogni mese novità per recuperare le energie messe alla prova dallo stress urbano. Ecco dunque tre novità da provare tra Roma e Milano.
The Facial of Joy di Loya, al Bvlgari Hotel di Roma e Milano
Fino al 31 marzo la Spa dell’albergo di entrambe le città ospita uno spazio esclusivo dedicato a brand emergenti d’alta gamma, creato grazie alla consulenza di Paola Malaspina, founder di Beautyaholic, store specializzato nel lancio di marchi cosmetici indipendenti, con particolare attenzione alla qualità delle formule. All’interno della speciale Trend Room del Bvlgari, quindi, è possibile sperimentare la skincare firmata Loya e, in particolare, il trattamento signature della maison, The Facial of Joy. Sviluppato dal team interno alla Spa, punta sia a migliorare la vitalità della pelle del viso che l’equilibrio emotivo della persona. Abbina un massaggio modellante, eseguito con sfere di rame a nano-needling, a terapia LED e all’infusione di ossigeno, per restituire all’epidermide un aspetto affinato, luminoso e rivitalizzato. Il rituale, che dura 80 minuti, è eseguito con i prodotti del brand svizzero che, per le sue formulazioni, utilizza biotecnologie avanzate e ingredienti cosmeceutici, la cui efficacia è sostenuta da rigorosi test scientifici.
Bvlgari, The Facial of Joy by Loya - Credits: Courtesy Press Office
Diamond Acu-Energy Treatment alla Grand Spa del Rome Cavalieri
Per l’arrivo della nuova stagione, il menu trattamenti della Spa del cinque stelle romano propone un nuovo rituale viso firmato Natura Bissé, che combina le formule innovative e la sensorialità dei trattamenti parte della linea Diamond a manualità della medicina tradizionale indiana e cinese. Come lo shirodara, massaggio realizzato con un getto di olio tiepido che fluisce sulla fronte. Ma anche la digitopressione, che permette di intercettare i canali energetici che dalla testa raggiungono il resto del corpo. Coccolata dalle terapiste esperte della Spa, l’epidermide recupera così un aspetto più levigato e disteso, sin dalla prima sessione, personalizzata in base alle esigenze personali. Un vero e proprio reset per il corpo e lo spirito, perfetto per affrontare il cambio di stagione e regalarsi un momento di autentico relax e riconnessione con se stessi.
Ispirato alle Olimpiadi invernali, a cui l’hotel ha dedicato eventi e percorsi gourmet a tema, si tratta del massaggio ideale per gli atleti e per tutti gli appassionati di sport. È un ottimo rituale post-allenamento e post-gara, messo a punto per rilassarsi, eliminare eventuali contratture e facilitare il recupero fisico. Il rituale total body alterna speciali manipolazioni mirate a sciogliere le tensioni, a movimenti di stretching che aiutano a migliorare l’elasticità delle articolazioni. Durante il trattamento, viene inoltre impiegato inoltre il dispositivo Theragun, tool professionale che allevia il dolore muscolare e stimola la circolazione, donando sollievo dopo lo sforzo fisico. Il protocollo si conclude con una maschera viso idratante, pensata per contrastare i segni del freddo e lenire la pelle stressata dalle basse temperature, donandogli un aspetto di nuovo morbido e disteso.
Mandarin Oriental, Sport & Recovery - Credits: Courtesy Press Office
Olympic Sport Massage all’Aqvam Spa del Park Hyatt di Milano
Si ispira allo spirito olimpico anche questo massaggio decontratturante per il corpo, pensato per chi ha uno stile di vita molto attivo e pratica attività fisica regolare. Lavora in modo mirato sulle tensioni muscolari, favorendo il recupero, migliorando la mobilità e preparando il corpo alla performance successiva. Per un benessere a 360 gradi può essere abbinato a Jet Lag, rituale viso pensato per contrastare i segni della stanchezza e dello stress quotidiano. Può essere eseguito in due modi: con manualità anti-age e massaggi liftanti personalizzati, per un effetto naturale e rilassante. Oppure con Endothermic Skin Technology di Etik, un device all’avanguardia che emette raggi infrarossi che stimolano il metabolismo cellulare, la microcircolazione e la produzione di collagene ed elastina per una pelle più tonica e compatta.
Park Hyatt, Olympic Sport Massage - Credits: Courtesy Press Office