Voglia di Spa: quattro nuovi trattamenti per viso e corpo da provare in città

Mandarin Oriental - Credits: Courtesy Press Office

Complice il viavai di viaggiatori in arrivo dai quattro angoli del pianeta, gli hotel di alto livello fanno ormai a gara per proporre ai propri ospiti servizi sempre nuovi e interessanti. Nelle Spa, in particolare, oltre ai classici massaggi e ai bagni di vapore, si possono ormai sperimentare protocolli sempre nuovi, messi a punto da terapisti esperti e personalizzati in base alle stagioni. Aperte anche al pubblico esterno, le aree wellness degli alberghi attraggono così l’attenzione di chi vuole concedersi una coccola rilassante, che prende forma attraverso manualità e strumenti esclusivi e sempre di alto livello, sperimentando al tempo stesso prodotti nuovi e all’avanguardia. In costante aggiornamento, il menu dei trattamenti offre ogni mese novità per recuperare le energie messe alla prova dallo stress urbano. Ecco dunque tre novità da provare tra Roma e Milano.

The Facial of Joy di Loya, al Bvlgari Hotel di Roma e Milano

Fino al 31 marzo la Spa dell’albergo di entrambe le città ospita uno spazio esclusivo dedicato a brand emergenti d’alta gamma, creato grazie alla consulenza di Paola Malaspina, founder di Beautyaholic, store specializzato nel lancio di marchi cosmetici indipendenti, con particolare attenzione alla qualità delle formule. All’interno della speciale Trend Room del Bvlgari, quindi, è possibile sperimentare la skincare firmata Loya e, in particolare, il trattamento signature della maison, The Facial of Joy. Sviluppato dal team interno alla Spa, punta sia a migliorare la vitalità della pelle del viso che l’equilibrio emotivo della persona. Abbina un massaggio modellante, eseguito con sfere di rame a nano-needling, a terapia LED e all’infusione di ossigeno, per restituire all’epidermide un aspetto affinato, luminoso e rivitalizzato. Il rituale, che dura 80 minuti, è eseguito con i prodotti del brand svizzero che, per le sue formulazioni, utilizza biotecnologie avanzate e ingredienti cosmeceutici, la cui efficacia è sostenuta da rigorosi test scientifici.