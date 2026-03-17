Trucco sposa, tre idee per un look impeccabile

Ecco come realizzare un make-up elegante e senza tempo, in grado di fare apparire al meglio anche in fotografia
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Di Valentina Bottoni
È il giorno più bello, ma molto lungo e pieno di emozioni: tra flash, lacrime e abbracci, anche il trucco, proprio come l’abito, deve essere pianificato in anticipo e realizzato con qualche accorgimento che lo farà apparire sempre perfetto, fino a sera. Che la mise en beauté sia fai-da-te oppure affidata alle mani di un esperto, il suggerimento è sempre di optare per un beauty look che sia in linea con lo stile personale, senza cedere a trend virali visti sui social, fotogenici sì, ma che magari non siano adatti alla futura sposa.
L’obiettivo è quello di creare un make-up che tiri fuori la miglior versione di sé stesse. Per stabilire cosa è adatto al proprio viso, si può sperimentare con pigmenti e pennelli, oppure chiedere consiglio al truccatore. Se si è in cerca di ispirazione, poi, si possono guardare i contenuti bridal di visagiste celebri come Lisa Eldridge, che segue star come Dua Lipa e Kate Winslet, oppure Hannah Martin, che ha curato il trucco delle teste coronate, da Kate Middleton alla principessa Eugenie. Anche le passerelle sono una fonte d’ispirazione in fatto di trucco sposa, in particolare quelle dell’Haute Couture: ecco tre spunti tutti da copiare, per apparire al top il giorno della cerimonia.
Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Incarnato healthy e luminoso
Nel giorno del sì, ogni sposa vuole una pelle distesa, fresca e radiosa. Per ottenerla è fondamentale realizzare, la sera prima dell’evento, un peeling delicato per rimuovere le cellule morte e fare in modo che la crema idratante venga bene assorbita, così che il trucco, a sua volta, ‘scivoli’ sull’epidermide senza evidenziare secchezza e pellicine. Per un glow dorato, si può stendere qualche goccia di Beautiful Skin Island Glow Tanning Drops di Charlotte Tilbury, un elisir arricchito da acido ialuronico che in poche ore scalda l’incarnato dando l’impressione di aver trascorso una giornata al sole.
Per uniformare la pelle e attenuare ombre e imperfezioni, si può scegliere un fondotinta leggero da stendere a strati, in modo da ottenere un risultato coprente al punto giusto, ma naturale: Terracotta Joli Teint di Guerlain, per esempio, è idratante e protettivo, perfetto per chi ha in programma una cerimonia all’aperto, dato che è dotato di SPF20. Per scolpire i tratti, dagli zigomi alle palpebre, invece, ci si può affidare a un bronzer dalla texture gel facilmente sfumabile, come Artist Color Crayon di Make Up Forever, disponibile in una varietà di shades, perfette anche su palpebre e labbra. A questo punto non resta che aggiungere un velo di rossetto sulle labbra, oppure procedere con leggero smoky eye.
Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Sguardo protagonista
Nel corso di una giornata scandita da baci, abbracci e congratulazioni, il trucco può sbiadire, in particolare quello degli occhi, sollecitati da tante emozioni. Motivo per cui è una buona idea ricorrere a una maggiore definizione, che regali intensità sì, ma sempre senza esagerare. A questo proposito, basta applicare un filo di matita nella rima inferiore e ai lati, a creare un piccolo flick laterale che lifta e allunga l’occhio, e ultimare con abbondante mascara, come Vertigo Lift di Giorgio Armani, che definisce le ciglia regalando un look intenso ed elegante.
L’ombretto non deve essere per forza nei toni del beige e del marrone: se si abbina all’abito, per esempio, si può sfumare un tocco di pigmento blu navy come quello parte della palette Eye Wardrobe di Victoria Beckham Beauty. In questo caso, però, il resto del trucco deve rimanere neutro e discreto.
Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Colori sorbetto
Un tocco pastello crea un twist giocoso e romantico, perfetto per le cerimonie in primavera. Naturalmente, il suggerimento è di non calcare troppo la mano: il trucco deve apparire sempre fresco e luminoso, senza eccessi. Per accendere le guance, si può stendere una sfumatura rosa candy come Touch Bush di Prada, dalla formula ibrida crema-polvere che si fonde con la pelle riuscendo a ravvivare l’incarnato all’istante. Per lo sguardo, invece, ci si può ispirare al beauty look visto sulla passerella di Armani Privé: per rendere speciale il trucco degli occhi, la make-up artist del brand, Hiromi Ueda, ha aggiunto un pigmento verde giada nell’incavo interno nell’occhio.
Per un’applicazione precisa e senza sbavature, si può ricorrere a Diorshow Stylo di Dior nella tonalità Matte Mint, che ha una texture scorrevole e long lasting. Si conclude con uno spray fissante, da vaporizzare su tutto il viso, come On Til’ Dawn di One Size, fondamentale per estendere la durata del trucco e fare in modo che risulti impeccabile, dalla mattina alla sera.