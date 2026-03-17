Trucco sposa, tre idee per un look impeccabile

È il giorno più bello, ma molto lungo e pieno di emozioni: tra flash, lacrime e abbracci, anche il trucco, proprio come l’abito, deve essere pianificato in anticipo e realizzato con qualche accorgimento che lo farà apparire sempre perfetto, fino a sera. Che la mise en beauté sia fai-da-te oppure affidata alle mani di un esperto, il suggerimento è sempre di optare per un beauty look che sia in linea con lo stile personale, senza cedere a trend virali visti sui social, fotogenici sì, ma che magari non siano adatti alla futura sposa.

L’obiettivo è quello di creare un make-up che tiri fuori la miglior versione di sé stesse. Per stabilire cosa è adatto al proprio viso, si può sperimentare con pigmenti e pennelli, oppure chiedere consiglio al truccatore. Se si è in cerca di ispirazione, poi, si possono guardare i contenuti bridal di visagiste celebri come Lisa Eldridge, che segue star come Dua Lipa e Kate Winslet, oppure Hannah Martin, che ha curato il trucco delle teste coronate, da Kate Middleton alla principessa Eugenie. Anche le passerelle sono una fonte d’ispirazione in fatto di trucco sposa, in particolare quelle dell’Haute Couture: ecco tre spunti tutti da copiare, per apparire al top il giorno della cerimonia.